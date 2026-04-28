Mengintegrasikan Agen AI adalah tantangan dan peluang middleware terbaru. Operasionalkan AI, dengan middleware iPaaS.
Alat middleware lama yang tersilo dapat memperlambat pertumbuhan bisnis ketika tidak terintegrasi. Operasi bisnis makin membutuhkan data untuk mengalir dengan lancar di seluruh integrasi middleware untuk API, integrasi aplikasi, B2B, transfer file, dan acara. Sekarang agen AI menambahkan lapisan kompleksitas dan peluang baru sebagai jenis baru “middleware pintar”, yang perlu terhubung dengan middleware yang ada. Di era AI, Integration Platform as a Service (iPaaS) bukan lagi kemewahan, tetapi kebutuhan untuk mengurangi kompleksitas dan berfungsi sebagai dasar untuk produktivitas bisnis.
Aktivasi agen AI & yang komprehensif sekarang diperlukan untuk solusi middleware modern. Organisasi bertaruh pada agen AI untuk meningkatkan pertumbuhan. Para CEO berinvestasi besar-besaran, tetapi 95% pilot AI gagal melampaui tahap produksi.¹
Middleware modern harus mendukung berbagai pola konektivitas dan integrasi dalam satu platform. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memusatkan, menstandardisasi, dan mengoptimalkan middleware untuk mendorong produktivitas bisnis.
Solusi middleware modern perlu mempromosikan konektivitas dan produktivitas integrasi. Solusi harus mencakup asisten no-code, low-code, pro-code dan AI untuk menyederhanakan dan mempercepat proyek middleware.
Mengamankan middleware end-to-end membutuhkan kebijakan dan kontrol keamanan yang konsisten di semua lingkungan.
Infrastruktur middleware modern perlu membantu integrasi data operasional dan pergerakan data besar. IBM memiliki solusi untuk membantu kebutuhan utama middleware.
Menggabungkan teknologi integrasi middleware ke dalam satu platform melipatgandakan produktivitas dengan berbagai cara:
Lapisan middleware integrasi tunggal, juga membantu Anda menerapkan, mengelola, dan mengintegrasikan agen AI baru ke dalam proses bisnis apa pun dan berfungsi sebagai enabler untuk produktivitas agen di seluruh organisasi Anda
Volume data terus meningkat. Memindahkan data dalam jumlah besar ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang aman dan sesuai, tetap menjadi sangat penting untuk setiap organisasi
AI adalah bentuk terbaru dari middleware. Sementara AI sangat menjanjikan untuk meningkatkan produktivitas bisnis di seluruh organisasi Anda, AI perlu diintegrasikan dengan solusi middleware yang ada.
API yang lambat dapat menghambat bisnis Anda. Kendalikan siklus hidup API Anda dan kembangkan, kelola, amankan, dan sosialisasikan semua jenis API Anda dengan lancar, di mana pun lokasinya. Kemampuan gen AI mengotomatiskan tugas-tugas manual, sehingga menghemat waktu dan menjamin kualitas.
Kelola integrasi kompleks dengan mudah menggunakan integrasi aplikasi cloud-first yang menghubungkan semua aplikasi Anda dan mengatur alur kerja hybrid ujung ke ujung—menghadirkan ketertiban pada penyebaran integrasi. Integrasikan aplikasi Anda. Otomatiskan pekerjaan Anda.
Memodernisasi keterlibatan B2B Anda dengan memanfaatkan AI untuk mempercepat orientasi dengan mitra dagang mana pun, baik mereka menggunakan sistem baru, lama, atau kompleks. Integrasikan B2B Anda dengan middleware lain dengan mudah untuk bertukar dokumen EDI dengan andal sebagai bagian dari proses bisnis apa pun.
Kelola file yang sangat penting dengan mudah memastikan pengiriman tepat waktu yang aman dalam platform berbasis cloud yang diatur dan terenkripsi yang terintegrasi dengan middleware bisnis Anda yang lain.
Temukan, amankan, dan skalakan peristiwa Kafka Anda—tanpa kekacauan. IBM® Event Endpoint Management memberi Anda sebuah panel kontrol terpadu untuk akses, penegakan kebijakan, dan integrasi. Temukan acara yang Anda butuhkan, dapatkan kredensial instan, dan mulai membangun—tidak perlu lagi mencari klaster Kafka atau dokumen topik yang sudah ketinggalan zaman.
Teknologi FASP eksklusif mempercepat pergerakan data hingga 100X dan enkripsi bawaan mengamankan transfer ujung ke ujung..
Kesehatan: Transfer data pasien yang sesuai HIPPA
Manufaktur: berbagi file yang cepat dari file besar mendorong produktivitas
Media & Produksi video hiburan dengan distribusi global
Energi: Mentransfer data besar ke dan dari lokasi lepas pantai dan udara.
TI: Replikasi dan sinkronisasi repositori data ukuran apa pun secara global
Maksimalkan produktivitas dan pindahkan data antar-lokasi dengan lancar menggunakan otomatisasi bawaan.
- Meningkatkan efisiensi dengan mengotomatiskan dan menskalakan alur kerja big data
- Integrasikan dengan lancar dengan aplikasi dan alur kerja yang ada dengan menggunakan API dan SDK
- Skala bisnis Anda dengan menggunakan 200+ plug-in
Pergerakan data memerlukan pemenuhan pedoman industri internal dan eksternal serta mematuhi peraturan pemerintah.
Platform IBM Consulting Advantage for Transformasi Cloud kami yang tertanam AI membantu Anda mempercepat perjalanan ke hybrid cloud dan mencapai tujuan bisnis Anda. Solusi penerapan cloud kami meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan waktu pemasaran. Lingkungan cloud kami yang fleksibel mendukung otomatisasi tugas TI, modernisasi aplikasi, dan pengembangan cloud native. Dengan AI Agen, tim dapat berkreasi bersama, beradaptasi secara real-time, dan mengelola aplikasi di seluruh platform.
1) Challapally, Aditya; Chris Pease; Ramesh Raskar; dan Pradyumna Chari. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. MIT NANDA, Juli 2025.