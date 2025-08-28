IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam The Forrester Wave™: Integration Platform As A Service, Q3 2025

IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Forrester Wave™ for Integration Platform as a Service (iPaaS) Q3 2025 dan berada di peringkat teratas dari semua vendor dalam kategori Penawaran Saat Ini (Current Offering).

Khususnya, kami hanya satu dari tiga vendor di segmen Pemimpin (Leaders). Pengakuan ini menandai tonggak penting dalam komitmen kami untuk membantu perusahaan mengubah integrasi, mempercepat inovasi, dan menghadirkan potensi penuh AI. 

Kami melihat pengakuan ini sebagai validasi yang kuat atas strategi akuisisi kami, yang menyatukan portofolio integrasi IBM dan WebMethods untuk memberikan pengalaman yang lancar dan terpadu yang mendefinisikan ulang integrasi untuk era AI.

Lompatan strategis IBM ke depan 

Pasar iPaaS berkembang dan tumbuh dengan pesat, dan kami percaya pengakuan IBM sebagai Pemimpin dalam Forrester's Wave mencerminkan kekuatan strategi dan investasi kami. Dengan akuisisi webMethods dan peluncuran IBM webMethods Hybrid Integration, kami terus berfokus pada AI dan inovasi. Laporan Forrester menguraikan visi kami untuk mendukung semua integrasi dengan satu bidang kontrol dan menunjukkan kemampuan kami dalam layanan AI untuk otomatisasi adaptif.  

Berdasarkan debut IBM WebMethods Hybrid Integration di IBM Think 2025, kami senang memiliki lebih banyak berita bagus untuk ditambahkan ke laju inovasi kami yang cepat. Hanya dalam beberapa bulan terakhir, kami telah merilis agen AI yang oleh pelanggan kami disebut sebagai "pembawa perubahan", AI Gateway yang menawarkan satu titik kontrol bagi organisasi untuk mengakses layanan AI, dan satu bidang kontrol untuk setiap waktu proses, di mana saja. Peta jalan kami dilengkapi dengan agen AI baru di seluruh siklusnya, dukungan server MCP, katalog aset integrasi global yang didesain ulang untuk agen sebagai pengguna, dan peningkatan pengalaman pengembang yang kuat seperti Studio Pengembang API baru kami. Kami tumbuh, membangun, dan berinvestasi. Tidak ada yang melakukan integrasi seperti IBM. 

6 area utama yang dicatat Forrester 

  1. Kemampuan integrasi yang luas: Mengutip kemampuan, Forrester menulis, “WebMethods menawarkan dukungan integrasi yang tangguh dan luas melalui API management yang canggih, berbagai jenis broker pesan, dan B2B yang mendukung EDI, transfer file terkelola, dan manajemen mitra dengan layanan mandiri mitra.” Ini berarti pemimpin TI dapat mengonsolidasikan berbagai alat dan mengurangi kompleksitas dalam skala besar. 
  2. Otomatisasi berbasis AI: Didukung oleh watsonx dan integrasi mendalam ke layanan AI IBM tambahan, IBM WebMethods Hybrid Integration memanfaatkan AI tepercaya untuk mendorong transformasi perusahaan. Kami percaya bahwa AI harus memberikan nilai secara holistik, dan Forrester mencatat "bantuan AI kami di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak." Dari otomatisasi adaptif hingga agen AI otonom, kami membantu tim mengembangkan dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan dengan lebih sedikit kesalahan.
  3. Pengalaman Pengembang (DX) yang Memuaskan: Forrester mengutip “langkah debugger kami, kerangka kerja dengan simulasi dan analisis cakupan kode, dan visualisasi transaksi menyeluruh mendukung kode dan operasi yang berkualitas.” Fitur-fitur ini memberi pengembang kepercayaan diri untuk membangun dan menerapkan integrasi yang kompleks secara efisien.
  4. Keberhasilan pelanggan: Laporan Forrester juga menyatakan bahwa IBM menawarkan “dukungan superior untuk adopsi pelanggan, dengan manajer kesuksesan pelanggan (CSM) untuk setiap pelanggan, metodologi adopsi, layanan yang disertakan untuk memastikan manfaat yang cepat bagi pelanggan baru, dan lainnya.” Komitmen kami kepada pelanggan memastikan time to value yang lebih cepat dan hubungan jangka panjang yang lebih kuat untuk kesuksesan bersama. 
  5. Visi platform terpadu: Mengevaluasi strategi kami, Forrester mencatat, "Visi IBM adalah untuk mendukung semua pola integrasi dengan satu bidang kontrol dan dukungan dari AI." Untuk mencapai hal ini, kami telah membangun Hybrid Control Plane, yang membantu menghilangkan silo, mengurangi total biaya kepemilikan, dan memberikan pengalaman yang benar-benar kohesif. 
  6. Harga sederhana dan dapat diskalakan: Dalam dunia harga yang buram dan kompleks, Forrester menyoroti bahwa IBM “menawarkan harga sederhana yang diukur berdasarkan volume transaksi.” Tujuan kami adalah untuk memberikan prediktabilitas dan skalabilitas kepada pelanggan, sehingga memudahkan organisasi untuk memulai dari yang kecil dan tumbuh dengan percaya diri.

Apa artinya ini bagi para pemimpin teknologi 

Pengakuan untuk IBM sebagai Pemimpin dalam Forrester Wave™ lebih dari sekadar lencana. Kami percaya ini adalah sinyal bahwa visi dan eksekusi kami persis seperti yang dicari pelanggan dari iPaaS saat ini. Baik Anda membangun agen dan otomatisasi, menskalakan sistem di seluruh lingkungan hibrida, atau mengubah aplikasi lama menjadi pendorong pertumbuhan legendaris, IBM adalah pilihan tepat untuk membantu mendukung setiap bagian bisnis Anda.

Mengapa pelanggan menyukai IBM WebMethods Hybrid Integration 

Di luar pengakuan analis, kami bangga menyoroti pelanggan di seluruh dunia yang mendapatkan hasil yang mendorong kesuksesan mereka:

  • “[IBM webMethods Hybrid Integration] memberi kami stabilitas jangka panjang untuk mengungguli pesaing kami di masa-masa yang mudah maupun sulit—dan ketangkasan untuk merespons permintaan pelanggan, permintaan mitra, dan perubahan peraturan dengan sangat cepat. Tidak ada perusahaan lain yang menawarkan platform solusi yang tangguh dan komprehensif seperti itu.” Haim Inger, Chief Technology Officer, Clal Insurance Enterprise Holdings Ltd. Baca studi kasus Clal.
  • “[IBM webMethods Hybrid Integration] adalah tali pusat yang menghubungkan kami dengan pelanggan kami...” - Roman Poon, Head of Application Support for Logistics Systems PharmLog Pharma Logistik GmbH. Baca studi kasus PharmLog.
  • "Kami mengelola lingkungan yang kompleks dan terus berkembang, dan kami mampu membangun proses bisnis yang terintegrasi dan mempertahankannya dari waktu ke waktu." Dave Laycock, Senior Data Architect, Nutrien. Baca studi kasus Nutrien.

Apa selanjutnya 

Kami merasa terhormat dengan pengakuan Forrester dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, mitra, dan anggota komunitas kami yang terus mendorong pertumbuhan kami.

Ketika lanskap iPaaS berubah dengan cepat, sekaranglah saatnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang IBM webMethods Hybrid Integration dan melihat bagaimana kami dapat membantu organisasi Anda mempercepat inovasi dengan fondasi Integrasi AI pemenang penghargaan.

Ingin mempelajari selengkapnya secara langsung? Bergabunglah dengan seluruh komunitas inovatif IBM di IBM TechXchange di Orlando pada 6-9 Oktober, untuk merasakan pengalaman, kegembiraan, dan gambaran awal tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.

Forrester tidak mendukung perusahaan, produk, merek, atau layanan apa pun yang termasuk dalam publikasi penelitiannya dan tidak menyarankan siapa pun untuk memilih produk atau layanan dari perusahaan atau merek apa pun berdasarkan peringkat yang disertakan dalam publikasi tersebut. Informasi didasarkan pada sumber daya terbaik yang tersedia. Opini mencerminkan penilaian pada saat itu dan dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, baca tentang objektivitas Forrester di sini .

