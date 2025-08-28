Kami merasa terhormat dengan pengakuan Forrester dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, mitra, dan anggota komunitas kami yang terus mendorong pertumbuhan kami.

Ketika lanskap iPaaS berubah dengan cepat, sekaranglah saatnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang IBM webMethods Hybrid Integration dan melihat bagaimana kami dapat membantu organisasi Anda mempercepat inovasi dengan fondasi Integrasi AI pemenang penghargaan.

Ingin mempelajari selengkapnya secara langsung? Bergabunglah dengan seluruh komunitas inovatif IBM di IBM TechXchange di Orlando pada 6-9 Oktober, untuk merasakan pengalaman, kegembiraan, dan gambaran awal tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.

Forrester tidak mendukung perusahaan, produk, merek, atau layanan apa pun yang termasuk dalam publikasi penelitiannya dan tidak menyarankan siapa pun untuk memilih produk atau layanan dari perusahaan atau merek apa pun berdasarkan peringkat yang disertakan dalam publikasi tersebut. Informasi didasarkan pada sumber daya terbaik yang tersedia. Opini mencerminkan penilaian pada saat itu dan dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, baca tentang objektivitas Forrester di sini .