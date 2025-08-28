28 Agustus 2025
IBM telah dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Forrester Wave™ for Integration Platform as a Service (iPaaS) Q3 2025 dan berada di peringkat teratas dari semua vendor dalam kategori Penawaran Saat Ini (Current Offering).
Khususnya, kami hanya satu dari tiga vendor di segmen Pemimpin (Leaders). Pengakuan ini menandai tonggak penting dalam komitmen kami untuk membantu perusahaan mengubah integrasi, mempercepat inovasi, dan menghadirkan potensi penuh AI.
Kami melihat pengakuan ini sebagai validasi yang kuat atas strategi akuisisi kami, yang menyatukan portofolio integrasi IBM dan WebMethods untuk memberikan pengalaman yang lancar dan terpadu yang mendefinisikan ulang integrasi untuk era AI.
Pasar iPaaS berkembang dan tumbuh dengan pesat, dan kami percaya pengakuan IBM sebagai Pemimpin dalam Forrester's Wave mencerminkan kekuatan strategi dan investasi kami. Dengan akuisisi webMethods dan peluncuran IBM webMethods Hybrid Integration, kami terus berfokus pada AI dan inovasi. Laporan Forrester menguraikan visi kami untuk mendukung semua integrasi dengan satu bidang kontrol dan menunjukkan kemampuan kami dalam layanan AI untuk otomatisasi adaptif.
Berdasarkan debut IBM WebMethods Hybrid Integration di IBM Think 2025, kami senang memiliki lebih banyak berita bagus untuk ditambahkan ke laju inovasi kami yang cepat. Hanya dalam beberapa bulan terakhir, kami telah merilis agen AI yang oleh pelanggan kami disebut sebagai "pembawa perubahan", AI Gateway yang menawarkan satu titik kontrol bagi organisasi untuk mengakses layanan AI, dan satu bidang kontrol untuk setiap waktu proses, di mana saja. Peta jalan kami dilengkapi dengan agen AI baru di seluruh siklusnya, dukungan server MCP, katalog aset integrasi global yang didesain ulang untuk agen sebagai pengguna, dan peningkatan pengalaman pengembang yang kuat seperti Studio Pengembang API baru kami. Kami tumbuh, membangun, dan berinvestasi. Tidak ada yang melakukan integrasi seperti IBM.
Pengakuan untuk IBM sebagai Pemimpin dalam Forrester Wave™ lebih dari sekadar lencana. Kami percaya ini adalah sinyal bahwa visi dan eksekusi kami persis seperti yang dicari pelanggan dari iPaaS saat ini. Baik Anda membangun agen dan otomatisasi, menskalakan sistem di seluruh lingkungan hibrida, atau mengubah aplikasi lama menjadi pendorong pertumbuhan legendaris, IBM adalah pilihan tepat untuk membantu mendukung setiap bagian bisnis Anda.
Di luar pengakuan analis, kami bangga menyoroti pelanggan di seluruh dunia yang mendapatkan hasil yang mendorong kesuksesan mereka:
Kami merasa terhormat dengan pengakuan Forrester dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, mitra, dan anggota komunitas kami yang terus mendorong pertumbuhan kami.
Ketika lanskap iPaaS berubah dengan cepat, sekaranglah saatnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang IBM webMethods Hybrid Integration dan melihat bagaimana kami dapat membantu organisasi Anda mempercepat inovasi dengan fondasi Integrasi AI pemenang penghargaan.
Ingin mempelajari selengkapnya secara langsung? Bergabunglah dengan seluruh komunitas inovatif IBM di IBM TechXchange di Orlando pada 6-9 Oktober, untuk merasakan pengalaman, kegembiraan, dan gambaran awal tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.
Forrester tidak mendukung perusahaan, produk, merek, atau layanan apa pun yang termasuk dalam publikasi penelitiannya dan tidak menyarankan siapa pun untuk memilih produk atau layanan dari perusahaan atau merek apa pun berdasarkan peringkat yang disertakan dalam publikasi tersebut. Informasi didasarkan pada sumber daya terbaik yang tersedia. Opini mencerminkan penilaian pada saat itu dan dapat berubah. Untuk informasi lebih lanjut, baca tentang objektivitas Forrester di sini .