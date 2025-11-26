Mendorong aktivasi AI di seluruh alur kerja dan tim melalui kontrol terpusat dan manajemen terpadu
AI mengubah cara kita bekerja—namun tanpa tata kelola yang tepat, AI dapat menimbulkan berbagai risiko dan kompleksitas. Tata kelola yang kuat memungkinkan organisasi mengembangkan penggunaan AI di seluruh tim dan alur kerja dengan tetap menjaga pengawasan yang baik. Seiring integrasi dan aliran data semakin dinamis, tata kelola memastikan terciptanya keamanan, akuntabilitas, dan kepercayaan. Dengan menyediakan visibilitas terpusat dan manajemen terfederasi, hal ini memungkinkan bisnis berinovasi lebih cepat—sambil tetap melacak, mengelola, dan melindungi setiap titik kontak data.
Melalui tata kelola yang tepat, AI dapat beralih dari tahap uji coba ke produksi dengan percaya diri dan terkendali. Tanpa tata kelola yang memadai, agen AI berpotensi—menimbulkan risiko, mulai dari kebocoran data hingga pelanggaran kepatuhan. Lapisan tata kelola IBM memastikan setiap interaksi berlangsung aman, dapat diaudit, dan dikendalikan oleh kebijakan.
Aset integrasi enterprise sering kali tersebar, terpisah, dan sulit dikelola—memperlambat inovasi dan meningkatkan risiko. Katalog Aset Terpadu IBM mengubah hal tersebut.
Dengan menggabungkan integrasi API dan aset B2B ke dalam satu lapisan metadata yang terkelola, katalog ini memungkinkan:
Dengan katalog ini, proses penggunaan ulang menjadi aman, terukur, dan mudah diprediksi—sebuah fondasi penting bagi perusahaan berbasis agen.
Gateway AI memusatkan dan mengamankan interaksi antara aplikasi perusahaan dan API LLM melalui registrasi layanan mandiri, pembatasan kecepatan berbasis token, caching, serta dasbor penggunaan terpadu. Gateway AI ini menyediakan kebijakan untuk mengelola dan mengontrol penggunaan API AI dengan aplikasi Anda secara terpusat, serta analitik dan insight utama untuk membantu Anda mengambil keputusan dengan lebih cepat dalam memilih model bahasa besar(LLM).
MCP Gateway mengelola akses agen terhadap data dan fungsi perusahaan. Mendukung MCP secara alami, memediasi protokol, mengamankan titik akhir, menerapkan logika kebijakan, dan menyediakan keterlacakan. Ke depannya, gateway akan dilengkapi dengan A2AGateway. Fitur ini mengatur akses antaragen, memungkinkan pendelegasian tugas secara aman ke agen lain.
Lingkungan TI perusahaan kini semakin terdistribusi, dengan gateway khusus, penerapan on-premises dan multicloud, serta banyak pengguna, yang membuat fragmentasi semakin meningkat. Mengendalikan kompleksitas ini sangat penting untuk mengurangi risiko serta menjaga ketangkasan, ketahanan, keamanan, dan skalabilitas yang dibutuhkan demi keberhasilan.
Berbeda dari konsol integrasi yang terpisah, bidang kontrol hybrid IBM® webMethods menyediakan satu platform untuk mengelola dan mengatur seluruh waktu proses IBM, pihak ketiga, dan hybrid. Organisasi dapat memperoleh visibilitas dan tata kelola menyeluruh terhadap agen, integrasi, API, peristiwa, dan lainnya, baik yang berjalan di on-premises, lingkungan multicloud, maupun di edge.