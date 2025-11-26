Organisasi di seluruh dunia mengandalkan agen AI untuk mendorong pertumbuhan. Para CEO berinvestasi besar-besaran, namun 95% pilot AI gagal melampaui tahap produksi.¹

Agen yang berdiri sendiri tidak memadai. Penskalaan memerlukan akses real-time ke sistem perusahaan, tata kelola yang kokoh, serta platform tepercaya yang menjembatani eksperimen dengan adopsi dan kepercayaan melalui pengelolaan yang teratur.

Dengan IBM® webMethods Hybrid Integration, Anda tidak hanya bereksperimen, tetapi juga mengoperasionalkan AI.​