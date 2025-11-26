Dari prototipe ke produksi: bangun perusahaan berbasis agen dengan IBM® webMethods Hybrid Integration
Organisasi di seluruh dunia mengandalkan agen AI untuk mendorong pertumbuhan. Para CEO berinvestasi besar-besaran, namun 95% pilot AI gagal melampaui tahap produksi.¹
Agen yang berdiri sendiri tidak memadai. Penskalaan memerlukan akses real-time ke sistem perusahaan, tata kelola yang kokoh, serta platform tepercaya yang menjembatani eksperimen dengan adopsi dan kepercayaan melalui pengelolaan yang teratur.
Dengan IBM® webMethods Hybrid Integration, Anda tidak hanya bereksperimen, tetapi juga mengoperasionalkan AI.
Perusahaan berbasis agen adalah organisasi yang menerapkan agen AI di seluruh alur kerja untuk mengotomatiskan tugas, mengambil keputusan, dan berkolaborasi dengan manusia—sehingga mendorong produktivitas dan inovasi.
Bayangkan tenaga kerja di mana manusia dan agen AI berkolaborasi secara berdampingan:
Agen AI harus menggunakan model AI terbaru dengan aman, begitu juga dalam mengakses data dan fungsionalitas perusahaan. Eksperimen awal dengan agen berfokus pada inovasi melalui peningkatan model AI. Namun, untuk benar-benar berinovasi dan melakukan diferensiasi, perusahaan perlu mampu menggunakan aset perusahaan yang ada pada agen.
Integrasi adalah jaringan konektif yang memungkinkan agen bekerja dengan data dan fungsionalitas perusahaan. Kepercayaan dapat tercipta melalui tata kelola yang tepat. Aspek ini meliputi tata kelola model AI, tetapi juga tata kelola atas akses ke sistem perusahaan.
Untuk mewujudkan visi ini, perusahaan harus berfokus pada tiga kemampuan penting.
Menggunakan kerangka kerja agen untuk mengembangkan agen AI baru secara efisien.
Memastikan agen AI memiliki akses terhadap data dan fungsionalitas perusahaan. Investasi dalam arsitektur perusahaan yang dapat disusun dimanfaatkan sepenuhnya, dengan penggunaan kembali API dan alur integrasi yang sudah ada. iPaaSdigunakan untuk membuka akses aset yang ada agar dapat dimanfaatkan oleh agen (dengan dukungan MCP dan, misalnya, model data yang disederhanakan).
Memastikan kepercayaan terhadap agen AI yang memiliki akses ke sistem perusahaan sangat penting, dengan mengatur model yang mereka gunakan serta sistem yang mereka jangkau—menyediakan ketertelusuran, keamanan, dan kepatuhan menyeluruh. Gateway AI kami mengelola akses agen ke model bahasa besar (LLM), sementara Gateway MCP kami mengatur akses agen ke sistem perusahaan.
IBM® webMethods Hybrid Integration menjadi fondasi utama perubahan ini, menyediakan akses ke data dan fungsionalitas perusahaan melalui integrasi serta menegakkan tata kelola. Pendekatan ini memberi perusahaan alat untuk mengubah pilot AI yang terpisah menjadi model operasi tangguh, terkelola, dan andal yang didukung AI.
IBM membantu klien menyeimbangkan dua hal penting: mempersiapkan peluang agen AI sekaligus memastikan keandalan dan ROI dari sistem yang ada. ”
Inti dari pendekatan IBM adalah arsitektur berlapis yang mengintegrasikan:
IBM menggabungkan AI, integrasi, tata kelola, dan katalog dalam satu platform tepercaya.
¹Challapally, Aditya; Chris Pease; Ramesh Raskar; dan Pradyumna Chari. Kesenjangan AI Generasi: Kondisi AI dalam Bisnis 2025. MIT NANDA, Juli 2025.