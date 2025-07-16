IBM membawa era baru AI Perusahaan dengan meluncurkan Pusat Inovasi AI Agen di Bengaluru

16 Juli 2025
Hari ini, IBM meresmikan Pusat Inovasi AI Agen di Bengaluru, fasilitas yang dirancang untuk membantu perusahaan, startup, mitra, dan pengembang mengalami dan berkreasi bersama dengan agen AI yang otonom dan cerdas. Agen-agen ini merupakan lompatan mendasar dalam kematangan AI.
IBM secara aktif menerapkan agen AI ini dengan kemampuan otonom secara internal dan dengan klien serta mitra di seluruh industri. Tidak seperti bot berbasis aturan atau kopilot bergaya asisten, agen ini dapat menafsirkan konteks, menangani pengecualian, bertindak secara mandiri, dan belajar secara terus menerus. Mereka mengonfigurasi ulang proses yang rusak, menghubungkan seluruh sistem lama dan cloud, dan memberikan hasil nyata dalam skala besar. Agen ini tidak dibuat untuk demo—mereka dibuat untuk produksi, dan sudah memberikan hasil.
Dalam IBM sendiri, sistem agen telah mengubah fungsi inti. Misalnya, di bagian SDM, volume tiket dukungan bulanan telah berkurang secara drastis, sehingga meringankan beban tim dan mempercepat waktu penyelesaian. Di bagian TI, agen secara preventif mendeteksi dan memperbaiki masalah sebelum layanan mengalami penurunan kinerja. Di bidang keuangan, penjualan, dan layanan pelanggan, agen cerdas kini mempercepat persetujuan, menyelesaikan klaim, dan mempersonalisasi pemberian layanan.
Inilah yang membedakan IBM: penerapan pada skala perusahaan. Sementara banyak vendor berbicara tentang pilot AI, IBM berbicara tentang hasil. IBM telah menerapkan sistem agen pada skala perusahaan di seluruh fungsi utama. Sekarang, kami membawa pengalaman itu ke dunia melalui Pusat AI Agen baru di Bengaluru.
Pusat Inovasi akan menjadi:
Dengan prinsip ekonomi yang mengutamakan digital dan talenta teknologi yang mendalam, India adalah tuan rumah yang ideal. Pusat Inovasi ini tidak hanya akan melayani klien India tetapi juga bertindak sebagai mercusuar global untuk adopsi AI di seluruh pasar negara berkembang.
Karena perusahaan menghadapi volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar berubah. Peraturan diperketat. Permintaan pelanggan berfluktuasi. AI agen membawa kemampuan beradaptasi ke inti operasi. Ini bukan tentang mengotomatisasi tugas. Ini tentang membangun sistem yang meningkatkan, berkembang, dan menyelaraskan dengan tujuan bisnis tanpa perubahan sistem secara terus-menerus.
Yang paling penting, Pusat Inovasi ini akan memajukan adopsi AI yang bertanggung jawab. Agen AI yang dibangun dan dipamerkan mengikuti kerangka kerja AI tepercaya IBM—dengan transparansi tertanam, kejelasan, dan desain yang melibatkan pengawasan oleh manusia. Hal ini memastikan bahwa sistem AI tidak hanya cerdas, tetapi juga aman.
Apa artinya ini bagi India? Hal ini memosisikan India sebagai pemimpin global dalam inovasi AI berstandar perusahaan. Membuka peluang baru untuk pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kolaborasi global. Memberdayakan organisasi—dari bank hingga pemerintah kota—untuk mengatasi kendala dan membangun masa depan digital yang tangguh.
Dan bagi IBM, ini adalah penegasan kembali keyakinan kami: bahwa AI yang dijalankan dengan benar dapat mengubah cara dunia bekerja. Pusat Inovasi AI agen bukanlah laboratorium. Ini adalah titik tolak.
Jika Anda ingin mengetahui seperti apa masa depan AI perusahaan, rencanakan kunjungan ke Pusat Inovasi AI agen di Bengaluru. Anda tidak akan melihat demo. Anda akan melihat masa depan—bekerja.
