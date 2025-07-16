IBM membawa era baru AI Perusahaan dengan meluncurkan Pusat Inovasi AI Agen di Bengaluru

IBM secara aktif menerapkan agen AI ini dengan kemampuan otonom secara internal dan dengan klien serta mitra di seluruh industri. Tidak seperti bot berbasis aturan atau kopilot bergaya asisten, agen ini dapat menafsirkan konteks, menangani pengecualian, bertindak secara mandiri, dan belajar secara terus menerus. Mereka mengonfigurasi ulang proses yang rusak, menghubungkan seluruh sistem lama dan cloud, dan memberikan hasil nyata dalam skala besar. Agen ini tidak dibuat untuk demo—mereka dibuat untuk produksi, dan sudah memberikan hasil.

Dalam IBM sendiri, sistem agen telah mengubah fungsi inti. Misalnya, di bagian SDM, volume tiket dukungan bulanan telah berkurang secara drastis, sehingga meringankan beban tim dan mempercepat waktu penyelesaian. Di bagian TI, agen secara preventif mendeteksi dan memperbaiki masalah sebelum layanan mengalami penurunan kinerja. Di bidang keuangan, penjualan, dan layanan pelanggan, agen cerdas kini mempercepat persetujuan, menyelesaikan klaim, dan mempersonalisasi pemberian layanan.