Memberdayakan perusahaan dengan agen AI: Inovasi baru dalam IBM webMethods Hybrid Integration

Perusahaan saat ini berada di bawah tekanan untuk mempercepat inovasi sekaligus menunjukkan hasil nyata atas investasi AI. Namun banyak organisasi kesulitan untuk mengintegrasikan beragam sistem, API, dan alur data pada kecepatan permintaan bisnis.
Dengan peningkatan terbaru pada IBM WebMethods Hybrid Integration, IBM membantu klien mengatasi tantangan ini. Perkembangan ini mencakup 3 bidang penting:
Bersama-sama, inovasi ini dirancang untuk membantu perusahaan mempersiapkan peluang transformasi AI sekaligus memperkuat keandalan operasi hybrid saat ini.
Integrasi tradisional sering kali membutuhkan keahlian teknis yang mendalam, sehingga menimbulkan hambatan ketika permintaan melebihi sumber daya yang tersedia. Agen iPaaS IBM yang baru ditingkatkan dirancang untuk menghilangkan hambatan tersebut dengan membantu tim di seluruh siklus proses integrasi. Dengan memperhatikan pertumbuhan luas model dan agen, IBM juga berusaha untuk membawa kemampuan tersebut ke dalam fondasi iPaaS. Hal ini akan memungkinkan klien untuk mengatur bagaimana agen AI dan LLM mengakses sumber data kontekstual, tanpa menambahkan infrastruktur tambahan. Misalnya, dengan menggunakan agen API atau API Developer Studio, akan lebih mudah daripada sebelumnya untuk mengekspos API Anda sebagai alat MCP yang dapat dipanggil oleh agen.
Klien dapat mendeskripsikan tujuan dalam bahasa yang sederhana dan agen akan menafsirkan maksud, membuat alur integrasi yang diusulkan, serta memberikan opsi untuk disetujui. Apa yang dulunya membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sehingga membantu tim bisnis dan TI memberikan layanan digital baru dengan lebih cepat.
Selain mempercepat waktu pembuatan, agen juga memperluas operasi. Dengan mengklasifikasikan kesalahan, memunculkan masalah yang paling penting, dan menyarankan resolusi, kemampuan ini membantu tim mengurangi waktu henti dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Agen bahkan dapat menerapkan penyembuhan mandiri untuk kesalahan berulang, sehingga meminimalkan pekerjaan berulang.
Hasilnya: spesialis integrasi, pengembang, dan ahli teknologi bisnis tidak terlalu berfokus pada tugas manual berulang, dan lebih berfokus pada penciptaan nilai. Bagi organisasi, ini berarti time to value yang lebih cepat dan ketahanan operasional yang lebih besar.
Perusahaan sering mendapati diri mereka membangun kembali integrasi yang sama karena aset tersebar di seluruh platform dan sulit untuk diatur. Duplikasi ini memperlambat pengiriman, meningkatkan biaya, dan melambungkan risiko kepatuhan.
Katalog aset terpadu yang baru mengatasi hal ini dengan mengonsolidasikan aset di seluruh IBM webMethods Hybrid Integration menjadi satu lapisan metadata yang diatur. Spesialis dan arsitek integrasi dapat dengan mudah mencari, menganalisis dependensi, dan meminta akses, sementara agen AI menggunakan data yang sama untuk memberikan rekomendasi kontekstual secara real-time.
Manfaat pelanggan meliputi:
Dengan menjadikan agen AI sebagai pengguna utama katalog, IBM membantu organisasi beralih dari bukti konsep ke produksi dengan kepercayaan dan tata kelola yang lebih besar—membuka kecepatan tanpa mengorbankan kontrol.
Sementara fitur berbasis AI mempersiapkan perusahaan untuk masa depan, IBM juga menyadari pentingnya membantu klien memaksimalkan nilai tumpukan teknologi mereka saat ini. IBM MQ, sebuah landasan untuk beban kerja yang sangat penting, terkadang sulit untuk dipantau oleh tim integrasi secara langsung.
Fitur MQ Observability yang baru mengubahnya. Dengan menampilkan telemetri dari MQ bersama aset integrasi lainnya, tim integrasi mendapatkan insight real-time tentang kesehatan antrean, latensi, dan throughput—tidak hanya mengandalkan spesialis MQ atau konsol terpisah.
Dampak pada pelanggan jelas:
Ini berarti organisasi dapat merespons lebih cepat terhadap potensi gangguan sekaligus membebaskan administrator MQ yang terampil untuk berfokus pada aktivitas yang bernilai lebih tinggi.
Kecepatan perubahan dalam lingkungan teknologi saat ini tak henti-hentinya, dan organisasi membutuhkan fondasi tepercaya untuk memanfaatkan AI sekaligus melindungi investasi mereka yang ada. Dengan peningkatan pada IBM webMethods Hybrid Integration ini, IBM membantu klien menyeimbangkan kedua keharusan: mempersiapkan peluang AI agen seraya memastikan keandalan dan ROI dari sistem saat ini.
Mengaktifkan AI agen adalah fokus inti dari IBM webMethods Hybrid Integration, termasuk membangun gateway AI, mempercepat manajemen siklus proses MCP, dan memanfaatkan teknologi IBM seperti watsonx. Gali lebih dalam sejumlah kemajuan terbaru di sini.
Dengan berfokus pada produktivitas, tata kelola, dan visibilitas, IBM bertujuan untuk menyediakan perusahaan alat untuk mempercepat inovasi, mengurangi risiko, dan memberikan nilai bisnis dengan kepercayaan yang lebih besar.
Pelajari selengkapnya tentang IBM webMethods Hybrid Integration