Memberdayakan perusahaan dengan agen AI: Inovasi baru dalam IBM webMethods Hybrid Integration

Integrasi tradisional sering kali membutuhkan keahlian teknis yang mendalam, sehingga menimbulkan hambatan ketika permintaan melebihi sumber daya yang tersedia. Agen iPaaS IBM yang baru ditingkatkan dirancang untuk menghilangkan hambatan tersebut dengan membantu tim di seluruh siklus proses integrasi. Dengan memperhatikan pertumbuhan luas model dan agen, IBM juga berusaha untuk membawa kemampuan tersebut ke dalam fondasi iPaaS. Hal ini akan memungkinkan klien untuk mengatur bagaimana agen AI dan LLM mengakses sumber data kontekstual, tanpa menambahkan infrastruktur tambahan. Misalnya, dengan menggunakan agen API atau API Developer Studio, akan lebih mudah daripada sebelumnya untuk mengekspos API Anda sebagai alat MCP yang dapat dipanggil oleh agen.

Klien dapat mendeskripsikan tujuan dalam bahasa yang sederhana dan agen akan menafsirkan maksud, membuat alur integrasi yang diusulkan, serta memberikan opsi untuk disetujui. Apa yang dulunya membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sehingga membantu tim bisnis dan TI memberikan layanan digital baru dengan lebih cepat.

Selain mempercepat waktu pembuatan, agen juga memperluas operasi. Dengan mengklasifikasikan kesalahan, memunculkan masalah yang paling penting, dan menyarankan resolusi, kemampuan ini membantu tim mengurangi waktu henti dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Agen bahkan dapat menerapkan penyembuhan mandiri untuk kesalahan berulang, sehingga meminimalkan pekerjaan berulang.

Hasilnya: spesialis integrasi, pengembang, dan ahli teknologi bisnis tidak terlalu berfokus pada tugas manual berulang, dan lebih berfokus pada penciptaan nilai. Bagi organisasi, ini berarti time to value yang lebih cepat dan ketahanan operasional yang lebih besar.