IBM Aspera On Cloud memenuhi kontrol IBM yang diperlukan dan sepadan dengan persyaratan Aturan Keamanan dan Privasi dari Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 1996. Persyaratan ini mencakup pengamanan administratif, fisik, dan teknis yang diperlukan oleh Rekan Bisnis dalam 45 CFR Bagian 160 dan Subbagian A dan C Bagian 164.

Hubungi perwakilan penjualan Anda untuk menandatangani perjanjian IBM Business Associate Addendum (BAA).