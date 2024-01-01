Solusi analisis cloud

Layanan analisis di IBM Cloud dapat diterapkan di cloud, on premises, atau di lingkungan hybrid. Solusi IBM Cloud yang dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan melalui machine learning (ML) memungkinkan Anda untuk menganalisis data dengan mudah dan mengembangkan model ML yang dapat diterapkan ke dalam aplikasi kognitif. Gabungkan layanan ini untuk mengungkap insight.
Bekerja sama dengan tim lintas fungsi untuk mengakses data tepercaya dan teknologi terbaik di kelasnya.
Manfaatkan teknologi analisis untuk mempelajari data dan menemukan solusi baru bagi bisnis Anda.
Sampaikan insight baru ke bisnis Anda dengan cepat dan terus tingkatkan melalui iterasi yang cepat.
Rumah Sakit Emory University bermitra dengan IBM dan IBM Business Partner Excel Medical Electronics untuk mengumpulkan dan menganalisis data pasien ICU secara hampir real-time, untuk memberikan insight yang dapat menyelamatkan nyawa hingga 95 persen lebih cepat.
Mulailah bertindak berdasarkan insight dan tanamkan kecerdasan ke dalam proses bisnis Anda.