Solusi analisis cloud

Pertemuan bisnis dekat jalur produksi percetakan
Ambil keputusan yang lebih cerdas

Layanan analisis di IBM Cloud dapat diterapkan di cloud, on premises, atau di lingkungan hybrid. Solusi IBM Cloud yang dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan melalui machine learning (ML) memungkinkan Anda untuk menganalisis data dengan mudah dan mengembangkan model ML yang dapat diterapkan ke dalam aplikasi kognitif. Gabungkan layanan ini untuk mengungkap insight.
Hubungkan tim lintas fungsi

Bekerja sama dengan tim lintas fungsi untuk mengakses data tepercaya dan teknologi terbaik di kelasnya.
Temukan insight baru dari data

Manfaatkan teknologi analisis untuk mempelajari data dan menemukan solusi baru bagi bisnis Anda.
Percepat penyampaian insight

Sampaikan insight baru ke bisnis Anda dengan cepat dan terus tingkatkan melalui iterasi yang cepat.
IBM Analytics Engine
Mari kembalikan fokus Anda pada analisis. Pisahkan komputasi dari penyimpanan untuk membangun, menskalakan, dan memelihara aplikasi analisis Anda secara fleksibel.
Apache Spark
Mesin pemrosesan data sumber terbuka ini dirancang untuk kumpulan data besar. Dapatkan kecepatan, skalabilitas, dan kemudahan untuk diprogram yang dibutuhkan untuk big data.
IBM Information Server on Cloud
Hadirkan fleksibilitas dan skalabilitas pada strategi informasi perusahaan Anda. Dengan InfoSphere Integrate, Anda dapat mengubah, mengelola, dan menyampaikan data yang tepercaya.
IBM Master Data Management on Cloud
Percayai, kelola, dan lakukan tindakan berdasarkan data Anda dengan perluasan model penerapan yang fleksibel. Tingkatkan kecepatan, kurangi biaya, dan wujudkan time to value yang lebih cepat.
IBM Streams
Dapatkan insight secara real-time dari berbagai data streaming, termasuk teks tidak terstruktur, video, dan lainnya. Ubah volume dan variasi yang berkembang dengan cepat menjadi insight.
Dapatkan insight yang dapat menyelamatkan nyawa di ICU

Rumah Sakit Emory University bermitra dengan IBM dan IBM Business Partner Excel Medical Electronics untuk mengumpulkan dan menganalisis data pasien ICU secara hampir real-time, untuk memberikan insight yang dapat menyelamatkan nyawa hingga 95 persen lebih cepat.
