watsonx BI: Insight yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan detik

Maksimalkan data Anda dengan penemuan insight percakapan. Dorong keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat.

Pesan demo langsung Lihat penggunaannya
Dasbor Intelijen Bisnis Watsonx dengan berbagai bagan dan grafik.

Data yang bagus. Insight yang lebih baik. Keputusan yang bagus.

Lihat visi kami untuk AI generatif dalam intelijen bisnis
Temukan insight Tentukan datanya Terapkan secara instan

Masa depan BI – Agen generatif dalam aksi

Cara gen AI mendorong keputusan perusahaan yang lebih cerdas

Dapatkan laporan IDC

Manfaatkan watsonx BI

Pemasaran Penjualan Operasi Keuangan
Manfaatkan sepenuhnya potensi data Anda
Akses insight yang akurat dan dapat dijelaskan

Tampilkan insight dalam hitungan detik dan percepat pengambilan keputusan.
Kurang waktu persiapan. Lebih banyak waktu kerja.

Kurangi waktu persiapan secara drastis dengan otomatisasi semantik dan pembuatan metrik.
Konsistensi data di seluruh tim

Dapatkan insight tepercaya — didasarkan pada logika bisnis Anda dan diatur oleh metrik Anda.
Tingkatkan ROI dari alat Anda

Lanjutkan menggunakan alat yang ada tanpa mengganggu proses saat ini.
Cara membeli

Gabung dalam daftar tunggu untuk dihubungi saat watsonx BI tersedia.

 

Kami akan terus berkomunikasi dengan sumber daya kami dan akan menghubungi Anda jika analis dan penasihat bisnis tersedia.

 
Ambil langkah selanjutnya

Lihat bagaimana watsonx BI dapat membantu Anda mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti dari data Anda dan mempercepat keputusan bisnis.

 Pesan demo langsung