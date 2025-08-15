Maksimalkan data Anda dengan penemuan insight percakapan. Dorong keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat.
Pengalaman percakapan yang mulus membantu Anda mengetahui apa yang terjadi, mengapa itu penting, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya—dalam hitungan detik.
Memperkaya data dan membuat metrik yang konsisten untuk analisis terpadu. Selain itu, agen memberikan Anda opsi untuk memilih LLM yang paling sesuai dengan standar kepatuhan dan hukum Anda.
Terhubung ke data lakehouse Anda, alur kerja otomatisasi, alat pelaporan, dan aplikasi produktivitas sehari-hari untuk menampilkan insight dan mempercepat pengambilan keputusan.
Dengan watsonx BI, Anda dapat mengidentifikasi penyebab penurunan konversi uji coba dan membimbing tim web Anda untuk mengatasinya.
Mintalah watsonx BI untuk mengidentifikasi hambatan dalam rencana penjualan Anda dan membuat rekomendasi untuk memenuhi tujuan pendapatan.
Evaluasi tren dan anomali persediaan menggunakan watsonx BI dan ulangi penilaian rencana pasokan Anda untuk menghindari denda dan kerugian pendapatan.
Mintalah watsonx BI untuk rincian pendapatan berdasarkan produk atau pasar, identifikasi peluang pertumbuhan, realokasi dana, dan percepat pertumbuhan pendapatan.
Tampilkan insight dalam hitungan detik dan percepat pengambilan keputusan.
Kurangi waktu persiapan secara drastis dengan otomatisasi semantik dan pembuatan metrik.
Dapatkan insight tepercaya — didasarkan pada logika bisnis Anda dan diatur oleh metrik Anda.
Lanjutkan menggunakan alat yang ada tanpa mengganggu proses saat ini.
Gabung dalam daftar tunggu untuk dihubungi saat watsonx BI tersedia.
Kami akan terus berkomunikasi dengan sumber daya kami dan akan menghubungi Anda jika analis dan penasihat bisnis tersedia.
Lihat bagaimana watsonx BI dapat membantu Anda mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti dari data Anda dan mempercepat keputusan bisnis.