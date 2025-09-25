IBM® Data dan AI diakui pada Constellation ShortList Q3 2025

IBM Data dan AI diakui dalam 3 kategori:

Data Lakehouse untuk Aplikasi Generasi Berikutnya yang Didukung AI Analitik Multicloud dan Platform Intelijen Bisnis Kecerdasan Buatan dan Machine Learning

Pengakuan dari Constellation Research, perusahaan penasihat dan analis terkemuka berbasis di Silicon Valley yang menyoroti vendor yang relevan bagi para pengguna awal, menegaskan komitmen IBM dalam membantu perusahaan memodernisasi strategi data mereka, meningkatkan adopsi AI, serta mendorong hasil bisnis yang terukur dengan berbagai solusi yang tepercaya dan siap digunakan oleh perusahaan.

"Peralihan ke Era AI membutuhkan pola pikir pengambilan keputusan berbasis data," ujar R "Ray" Wang, CEO dan pendiri Constellation Research. “Mulai data lakehouse hingga analitik multi-cloud, platform BI, serta AI dan ML, IBM telah diakui oleh analis Constellation karena memberikan solusi yang diminta pelanggan.”