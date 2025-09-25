Analisis

IBM® Data dan AI diakui pada Constellation ShortList Q3 2025

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

Constellation Research telah merilis ShortLists Q3 2025, menyoroti vendor dan solusi yang harus diperhatikan oleh para pemimpin bisnis dan TI untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lingkungan digital yang berkembang pesat saat ini.

IBM Data dan AI diakui dalam 3 kategori:

  1. Data Lakehouse untuk Aplikasi Generasi Berikutnya yang Didukung AI
  2. Analitik Multicloud dan Platform Intelijen Bisnis
  3. Kecerdasan Buatan dan Machine Learning

Pengakuan dari Constellation Research, perusahaan penasihat dan analis terkemuka berbasis di Silicon Valley yang menyoroti vendor yang relevan bagi para pengguna awal, menegaskan komitmen IBM dalam membantu perusahaan memodernisasi strategi data mereka, meningkatkan adopsi AI, serta mendorong hasil bisnis yang terukur dengan berbagai solusi yang tepercaya dan siap digunakan oleh perusahaan.

"Peralihan ke Era AI membutuhkan pola pikir pengambilan keputusan berbasis data," ujar R "Ray" Wang, CEO dan pendiri Constellation Research. “Mulai data lakehouse hingga analitik multi-cloud, platform BI, serta AI dan ML, IBM telah diakui oleh analis Constellation karena memberikan solusi yang diminta pelanggan.”

Pengakuan dalam 3 kategori

IBM watsonx.data

Diakui pada ShortList Data Lakehouse untuk Aplikasi Generasi Berikutnya yang Didukung AI 2025

watsonx.data adalah data lakehouse hybrid dan terbuka dari IBM untuk AI dan analitik perusahaan. Sistem ini menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh cloud atau on premises untuk memberikan data yang lebih andal untuk AI. Dengan tata kelola bawaan dan kontrol akses, mudah untuk menskalakan dan mengotomatiskan penyerapan, persiapan, dan pengambilan data untuk memperkuat aplikasi gen AI.

Berikut adalah bagaimana sistem ini melampaui kriteria Constellation:

  • Kemampuan pengembangan aplikasi untuk Aplikasi Generasi Berikutnya: Mengintegrasikan dan menyatukan data tidak terstruktur dan terstruktur dengan lancar di berbagai sumber, format untuk memberikan data yang lebih andal untuk aplikasi gen AI
  • Basis data transaksional dan analitis — Asli dan/atau pihak ketiga: watsonx.data mendukung basis data transaksional dan analitis bawaan tanpa memerlukan proses ETL yang rumit. Dengan kemampuan struktur data bawaan, otomatisasi dan skala untuk berbagai jenis beban kerja, optimalkan kinerja harga dengan beberapa mesin kueri yang sesuai dengan tujuan.
  • Akses dan keamanan, kepatuhan, dan kontrol tata kelola: Dengan kontrol tata kelola dan akses terpusat, bagikan data di seluruh perusahaan tanpa kebocoran data atau masalah kepatuhan dari sistem sumber dokumen hingga agen AI atau aplikasi akhir.

IBM watsonx BI

Diakui pada ShortList Platform Analitik Multicloud dan Intelijen Bisnis 2025

Hanya satu bulan setelah diluncurkan, watsonx BI telah dinobatkan sebagai salah satu dari 7 solusi yang menonjol di Constellation ShortList untuk Platform Analitik Multicloud dan Intelijen Bisnis. Diakui sebagai salah satu dari 7 solusi yang menonjol, watsonx BI membantu perusahaan mengatasi tantangan BI modern dengan skalabilitas kelas enterprise, tata kelola tepercaya, dan insight yang didukung gen AI.

Berikut adalah bagaimana sistem ini melampaui kriteria Constellation:

  • Insight berbasis AI di seluruh sumber: Layanan cloud native yang dibangun untuk penskalaan elastis dan akses yang diatur, watsonx BI menghadirkan analitik ke tempat data berada, memberikan kinerja yang lebih cepat dan keamanan yang konsisten di seluruh lingkungan.
  • Integrasi dan otomatisasi data: Konektor bawaan dan interpretasi metadata memperkaya data dan mengotomatiskan pembuatan metrik, sehingga mempercepat jalur dari data mentah ke insight yang dapat ditindaklanjuti.
  • Analitik multimodal: Mulai dasbor hingga kueri bahasa alami dan prompt yang didukung Gen AI, pengguna langsung mendapatkan insight percakapan yang sadar konteks.
  • Integrasi AI/ML: Mendukung banyak model bahasa besar dan mendasarkan AI generatif dalam data perusahaan yang diatur, memberikan pengelola data kontrol atas definisi metrik dan penggunaan model.
  • Lapisan semantik yang diatur: Lapisan semantik terpusat dan katalog metrik memastikan definisi yang konsisten, logika kueri yang transparan, dan kolaborasi berbasis peran yang aman di seluruh tim.

IBM watsonx.ai 

Diakui pada ShortList Kecerdasan Buatan dan Machine Learning 2025

IBM watsonx.ai memberdayakan bisnis untuk mengembangkan, menerapkan, dan menskalakan aplikasi AI Generatif dan ML dalam satu studio pengembangan terpadu. Ini memberikan pengembang fleksibilitas dan pilihan untuk memilih dan menyesuaikan model dasar, mengakses berbagai alat yang dibangun sebelumnya, alat yang dibuat khusus, dan sumber terbuka, memanfaatkan kerangka kerja terkemuka, serta menggunakan opsi penerapan hybrid untuk cloud dan on premises, sehingga memungkinkan eksperimen yang cepat dan mempercepat time to value bagi bisnis.

Beberapa sorotan dari Kriteria Constellation Shortlist meliputi:

  • Menyediakan infrastruktur berbasis cloud yang dapat diskalakan: Studio pengembangan AI dan ML terpadu yang menawarkan skalabilitas aplikasi untuk penerapan hybrid dan multi-cloud.
  • Mendukung beberapa jenis model: Model Gateway menyediakan akses ke model dasar IBM, mitra, dan pihak ketiga dengan opsi penyetelan lanjutan, pembuatan data sintetis, dan metode penerapan fleksibel untuk contoh penggunaan AI dan ML.
  • Mendukung otomatisasi proses: AutoAI untuk RAG dan Machine Learning mengotomatiskan proses pembuatan model RAG dan ML untuk merampingkan pelatihan model, pengoptimalan, dan penerapan dalam pengalaman UI terintegrasi.

Lihat penggunaannya

Pencantuman IBM di tiga kategori Constellation ShortList menyoroti pendekatannya yang berbeda terhadap AI kelas enterprise yang tepercaya. Bersama-sama, watsonx.data, watsonx BI , dan watsonx.ai memberikan dasar kepada organisasi untuk memodernisasi platform data, mengoperasikan AI, dan meningkatkan adopsi secara bertanggung jawab. Temukan bagaimana watsonx dapat membantu bisnis Anda membuka AI tepercaya dalam skala besar:

