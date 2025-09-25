IBM® Data dan AI diakui pada Constellation ShortList Q3 2025

Constellation Research telah merilis ShortLists Q3 2025, menyoroti vendor dan solusi yang harus diperhatikan oleh para pemimpin bisnis dan TI untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lingkungan digital yang berkembang pesat saat ini.
IBM Data dan AI diakui dalam 3 kategori:
Pengakuan dari Constellation Research, perusahaan penasihat dan analis terkemuka berbasis di Silicon Valley yang menyoroti vendor yang relevan bagi para pengguna awal, menegaskan komitmen IBM dalam membantu perusahaan memodernisasi strategi data mereka, meningkatkan adopsi AI, serta mendorong hasil bisnis yang terukur dengan berbagai solusi yang tepercaya dan siap digunakan oleh perusahaan.
"Peralihan ke Era AI membutuhkan pola pikir pengambilan keputusan berbasis data," ujar R "Ray" Wang, CEO dan pendiri Constellation Research. “Mulai data lakehouse hingga analitik multi-cloud, platform BI, serta AI dan ML, IBM telah diakui oleh analis Constellation karena memberikan solusi yang diminta pelanggan.”
Diakui pada ShortList Data Lakehouse untuk Aplikasi Generasi Berikutnya yang Didukung AI 2025
watsonx.data adalah data lakehouse hybrid dan terbuka dari IBM untuk AI dan analitik perusahaan. Sistem ini menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh cloud atau on premises untuk memberikan data yang lebih andal untuk AI. Dengan tata kelola bawaan dan kontrol akses, mudah untuk menskalakan dan mengotomatiskan penyerapan, persiapan, dan pengambilan data untuk memperkuat aplikasi gen AI.
Berikut adalah bagaimana sistem ini melampaui kriteria Constellation:
Diakui pada ShortList Platform Analitik Multicloud dan Intelijen Bisnis 2025
Hanya satu bulan setelah diluncurkan, watsonx BI telah dinobatkan sebagai salah satu dari 7 solusi yang menonjol di Constellation ShortList untuk Platform Analitik Multicloud dan Intelijen Bisnis. Diakui sebagai salah satu dari 7 solusi yang menonjol, watsonx BI membantu perusahaan mengatasi tantangan BI modern dengan skalabilitas kelas enterprise, tata kelola tepercaya, dan insight yang didukung gen AI.
Berikut adalah bagaimana sistem ini melampaui kriteria Constellation:
Diakui pada ShortList Kecerdasan Buatan dan Machine Learning 2025
IBM watsonx.ai memberdayakan bisnis untuk mengembangkan, menerapkan, dan menskalakan aplikasi AI Generatif dan ML dalam satu studio pengembangan terpadu. Ini memberikan pengembang fleksibilitas dan pilihan untuk memilih dan menyesuaikan model dasar, mengakses berbagai alat yang dibangun sebelumnya, alat yang dibuat khusus, dan sumber terbuka, memanfaatkan kerangka kerja terkemuka, serta menggunakan opsi penerapan hybrid untuk cloud dan on premises, sehingga memungkinkan eksperimen yang cepat dan mempercepat time to value bagi bisnis.
Beberapa sorotan dari Kriteria Constellation Shortlist meliputi:
Pencantuman IBM di tiga kategori Constellation ShortList menyoroti pendekatannya yang berbeda terhadap AI kelas enterprise yang tepercaya. Bersama-sama, watsonx.data, watsonx BI , dan watsonx.ai memberikan dasar kepada organisasi untuk memodernisasi platform data, mengoperasikan AI, dan meningkatkan adopsi secara bertanggung jawab. Temukan bagaimana watsonx dapat membantu bisnis Anda membuka AI tepercaya dalam skala besar: