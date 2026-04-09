Mengubah HR People Analytics dengan Agen Intelijen Bisnis Generatif

Di jantung IBM®, departemen Sumber Daya Manusia menghadapi tantangan: meningkatkan budaya berbasis data di seluruh perusahaan.

Organisasi SDM IBM® telah meletakkan dasar yang kuat untuk analitik orang. Data telah dikonsolidasikan ke dalam sebuah pusat data (lakehouse), dan dasbor layanan mandiri telah diluncurkan kepada pengguna yang memiliki izin di seluruh perusahaan. Akibatnya, adopsi tumbuh dengan mantap, lebih dari 20% setiap tahun, karena IBMers menjadi semakin nyaman menggunakan laporan Business Intelligence (BI) untuk mengakses data orang. Tetapi pertumbuhan membawa tantangan baru.

Seiring dengan perluasan penggunaan melampaui analis SDM ke pemimpin bisnis, manajer, dan pengguna non-teknis lainnya, menjadi jelas bahwa dasbor saja tidak cukup. Para pengguna ini tidak tinggal di data SDM setiap hari. Mereka tidak selalu tahu filter mana yang akan diterapkan, bagaimana metrik didefinisikan, atau dasbor mana yang akan dibuka untuk pertanyaan apa. Dan pertanyaan tenaga kerja jarang satu dimensi; mereka kontekstual dan bernuansa, seringkali membutuhkan beberapa titik data untuk ditafsirkan.

Tim SDM masih menghabiskan waktu berharga untuk menafsirkan data untuk orang lain, sementara para pemimpin berjuang untuk menavigasi dasbor yang kompleks. Kebutuhannya jelas: membuat data tenaga kerja dapat diakses, intuitif, interaktif, dan tertanam dalam alur kerja sehari-hari, tanpa terlalu bergantung pada analis. Tanpa pergeseran ini, IBM berisiko alur kerja yang lebih lambat, baik karena inefisiensi operasional atau pengambilan keputusan yang kurang informasi.