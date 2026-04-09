Mengubah HR People Analytics dengan Agen Intelijen Bisnis Generatif

Bagaimana SDM IBM® Berupaya Menskalakan People Analytics dengan mengadopsi watsonx BI
Di jantung IBM®, departemen Sumber Daya Manusia menghadapi tantangan: meningkatkan budaya berbasis data di seluruh perusahaan.
Organisasi SDM IBM® telah meletakkan dasar yang kuat untuk analitik orang. Data telah dikonsolidasikan ke dalam sebuah pusat data (lakehouse), dan dasbor layanan mandiri telah diluncurkan kepada pengguna yang memiliki izin di seluruh perusahaan. Akibatnya, adopsi tumbuh dengan mantap, lebih dari 20% setiap tahun, karena IBMers menjadi semakin nyaman menggunakan laporan Business Intelligence (BI) untuk mengakses data orang. Tetapi pertumbuhan membawa tantangan baru.
Seiring dengan perluasan penggunaan melampaui analis SDM ke pemimpin bisnis, manajer, dan pengguna non-teknis lainnya, menjadi jelas bahwa dasbor saja tidak cukup. Para pengguna ini tidak tinggal di data SDM setiap hari. Mereka tidak selalu tahu filter mana yang akan diterapkan, bagaimana metrik didefinisikan, atau dasbor mana yang akan dibuka untuk pertanyaan apa. Dan pertanyaan tenaga kerja jarang satu dimensi; mereka kontekstual dan bernuansa, seringkali membutuhkan beberapa titik data untuk ditafsirkan.
Tim SDM masih menghabiskan waktu berharga untuk menafsirkan data untuk orang lain, sementara para pemimpin berjuang untuk menavigasi dasbor yang kompleks. Kebutuhannya jelas: membuat data tenaga kerja dapat diakses, intuitif, interaktif, dan tertanam dalam alur kerja sehari-hari, tanpa terlalu bergantung pada analis. Tanpa pergeseran ini, IBM berisiko alur kerja yang lebih lambat, baik karena inefisiensi operasional atau pengambilan keputusan yang kurang informasi.
Percontohan dimulai pada Q3 2025 dan mencapai tingkat akurasi 89,26% pada sampel pertanyaan yang diajukan oleh pengguna, memberikan organisasi kepercayaan tinggi pada kualitas analitik. Dipasangkan dengan penalaran transparan dan disambiguasi yang jelas, pengguna dapat memahami bagaimana setiap jawaban dihasilkan dan memperbaiki pertanyaan mereka, sehingga membangun kepercayaan pada output sistem.
Pengguna bisnis awal melaporkan waktu untuk menjawab dari data bakat tingkat ringkasan dari hari ke menit, berkat antarmuka percakapan intuitif untuk mengakses data, tanpa kerumitan alat BI statis tradisional.
IBM® mulai mengubah pendekatannya terhadap intelijen bisnis dan analitik dengan mengadopsi watsonx BI dalam uji coba. Produk watsonx BI menawarkan agen Intelijen Bisnis Generatif (GenBI) yang dapat buka nilai data. Dengan antarmuka percakapan, pemimpin dan manajer bisnis dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan menerima jawaban yang dapat dijelaskan.
Fondasi di balik watsonx BI adalah arsitekturnya: lapisan semantik yang diatur yang menyematkan logika SDM, mendefinisikan metrik, filter, populasi, dan konteks bisnis untuk memberikan analitik yang konsisten dan dapat dijelaskan selaras dengan struktur tata kelola data organisasi. Katalog metrik terpusat yang diperkaya AI bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal, menghilangkan perhitungan ad hoc dan memungkinkan akses percaya diri ke data di seluruh perusahaan.
Sama pentingnya, watsonx BI memanfaatkan investasi IBM® sebelumnya: data yang sudah berada di perusahaan lakehouse dan kerangka kerja pelaporan yang ada seperti Cognos digunakan kembali dengan lancar, mengurangi duplikasi dan mempercepat adopsi. Hal ini memungkinkan kontinuitas di seluruh alat, mengubah infrastruktur dasar menjadi enabler strategis untuk analitik orang yang dapat diskalakan.
watsonx BI mempercepat Business Intelligence dengan AI yang menunjukkan pekerjaannya, sehingga Anda dapat memahami ‘mengapa‘ di balik ‘apa‘. Langkah ini memberikan jalur logis yang jelas dari pertanyaan ke penjelasan, menunjukkan bagaimana ia menafsirkan kueri Anda, termasuk sumber data yang dikonsultasikan, kolom yang digunakan, filter yang diterapkan, dan bahkan SQL Query yang dieksekusi.
Hasil awal dari 6 bulan pertama penggunaan telah menjanjikan: Para pemimpin bisnis tidak lagi harus menunggu berhari-hari untuk laporan; mereka mendapatkan jawaban dengan cepat. Tim SDM menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengajukan permintaan data berulang dan lebih banyak waktu untuk penasihat strategis. Akhirnya, People analytics mendapatkan produktivitas karena watsonx BI mengotomatiskan pengayaan dan penjelasan mengikuti logika bisnis yang diatur.
Percontohan analisis People dari watsonx BI telah memicu pergeseran dalam cara IBM® mengeksplorasi cara-cara baru untuk mendekati data orang. Pengguna IBM® awal sekarang dapat menerima data dengan cepat, berkat persiapan data otomatis. Misalnya, pemimpin dapat meminta perbandingan distribusi keterampilan penting di seluruh unit bisnis dan geografi dan menerima jawaban kontekstual. Pendekatan transformasional ini tidak spesifik untuk SDM dan dapat diterapkan pada area lain di masa depan. Inilah alasannya:
Dengan menjadi klien nol sendiri, IBM® memvalidasi bahwa Business Intelligence generatif yang diatur dapat melayani alur kerja perusahaan, tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai cara berpikir baru dengan data. Perjalanan SDM IBM® dengan pilot watsonx BI bukan hanya cerita sukses; ini adalah cetak biru untuk masa depan analitik perusahaan.
IBM® adalah perusahaan teknologi multinasional dengan sejarah yang kaya sejak tahun 1911. Perusahaan ini melayani berbagai macam pelanggan di seluruh dunia, menawarkan berbagai produk dan layanan di bidang komputasi cloud, AI, analitik data, dan konsultasi. IBM® diakui atas komitmen mereka terhadap inovasi, dengan fokus signifikan pada riset dan pengembangan. Tenaga kerja perusahaan terdiri dari para profesional berbakat yang berkontribusi pada pendapatan yang signifikan dan pengaruh perusahaan di industri teknologi.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.