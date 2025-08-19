Model AI IBM

AI yang bertanggung jawab adalah inti dari misi kami, dengan keadilan, transparansi, privasi, dan keamanan sebagai prinsip utama dalam setiap solusi yang kami kembangkan. Dipandu oleh Prinsip Kepercayaan dan Transparansi kami, kami memastikan bahwa sistem AI bersifat etis, dapat dijelaskan, dan dirancang untuk memberikan manfaat kepada organisasi dan masyarakat secara keseluruhan.