Model AI IBM

Fondasi tepercaya untuk AI perusahaan yang fleksibel dan dapat diskalakan
Memilih model yang tepat penting untuk aplikasi AI, merek, dan keuntungan Anda. IBM memberi Anda kebebasan untuk memilih dari ribuan model dari penyedia terkemuka dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan contoh penggunaan Anda, baik itu IBM® Granite atau model kustom Anda sendiri.
Memilih model AI yang tepat hanyalah permulaan. Bila dipasangkan dengan portofolio IBM® watsonx yang tangguh, model AI kami membantu Anda meningkatkan skala dan mengelola AI secara efektif di setiap tahap siklus kerja.
AI yang bertanggung jawab adalah inti dari misi kami, dengan keadilan, transparansi, privasi, dan keamanan sebagai prinsip utama dalam setiap solusi yang kami kembangkan. Dipandu oleh Prinsip Kepercayaan dan Transparansi kami, kami memastikan bahwa sistem AI bersifat etis, dapat dijelaskan, dan dirancang untuk memberikan manfaat kepada organisasi dan masyarakat secara keseluruhan.
Siap memanfaatkan AI? IBM dapat membantu Anda mengidentifikasi model AI yang tepat untuk contoh penggunaan Anda, menjelajahi bagaimana organisasi seperti milik Anda mendapatkan nilai dari AI generatif, dan membangun peta jalan dari strategi untuk menskalakan.