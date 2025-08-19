Model AI IBM

Fondasi tepercaya untuk AI perusahaan yang fleksibel dan dapat diskalakan 

Cara memilih model AI yang tepat Pelajari lebih lanjut tentang IBM Granite
Jaringan jendela yang menampilkan fitur antarmuka AI, berbagai aplikasi manajer dan baris kode, yang dihubungkan oleh garis biru

Pendekatan kami terhadap model AI 

Memilih model yang tepat penting untuk aplikasi AI, merek, dan keuntungan Anda. IBM memberi Anda kebebasan untuk memilih dari ribuan model dari penyedia terkemuka dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan contoh penggunaan Anda, baik itu IBM® Granite atau model kustom Anda sendiri.
Seni kubus dengan satu kubus biru yang lebih kecil bersarang di dalam kubus hijau yang lebih besar
Dirancang khusus untuk bisnis, rangkaian model IBM Granite yang terbuka, berkinerja tinggi, dan tepercaya memberikan kinerja luar biasa dengan harga yang kompetitif.
Model Llama adalah model bahasa besar terbuka dan efisien yang dirancang untuk fleksibilitas dan kinerja yang tangguh di berbagai tugas bahasa alami.

Lihat pustaka model Meta Llama
IBM Model Gateway menyediakan akses yang aman dan terpadu ke model terkemuka dari penyedia seperti OpenAI dan Anthropic, menawarkan fleksibilitas, kontrol, dan pengoptimalan biaya.

Pelajari tentang Model Gateway
Model Mistral adalah model bahasa yang cepat, berkinerja baik, dan berbobot terbuka yang dirancang untuk modularitas dan dioptimalkan untuk pembuatan teks, penalaran, dan aplikasi multibahasa.

Lihat pustaka model AI Mistral
Bawa model dasar kustom milik Anda sendiri untuk berbagai arsitektur, ke watsonx.ai® dan gunakan di berbagai arsitektur tugas AI khusus industri atau domain.

Tonton videonya

Model sumber terbuka kami, IBM Granite

Buka
Sumber terbuka di bawah Apache 2.0, Granite memastikan transparansi, sekaligus memungkinkan penyesuaian penuh dan fleksibilitas penerapan di semua infrastruktur.
Berkinerja baik
Model kecil berkinerja tinggi dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan skalabilitas untuk tugas-tugas perusahaan yang penting.
Tepercaya
Hilangkan risiko AI “kotak hitam” dengan transparansi ke dalam data dan proses pelatihan, kemampuan deteksi kerusakan, dan pagar pembatas bawaan.
Pelajari Granite lebih lanjut

Pilih model Anda, lalu mulai membangun

Memilih model AI yang tepat hanyalah permulaan. Bila dipasangkan dengan portofolio IBM® watsonx yang tangguh, model AI kami membantu Anda meningkatkan skala dan mengelola AI secara efektif di setiap tahap siklus kerja.
Diagram UI watsonx orchestrate
IBM® watsonx Orchestrate® Tinggalkan pekerjaan kecil berulang

Tingkatkan produktivitas dengan membuat, menerapkan, dan mengelola asisten dan agen AI dengan mudah untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis dan pelanggan.

 Gunakan agen AI untuk bekerja
Diagram UI watsonx code assistant
Asisten Kode IBM® watsonx Code Assistant Menulis kode lebih cerdas, bukan lebih keras

Percepat produktivitas pengembang Anda dan kurangi waktu ke pasar dengan menanamkan AI ke seluruh siklus proses aplikasi untuk mengotomatiskan tugas pengembangan dan merampingkan alur kerja.

 Tingkatkan efisiensi pengodean
Diagram UI watsonx ai
IBM® watsonx.ai Masuk ke studio AI Anda

Kembangkan aplikasi AI khusus lebih cepat dan mudah dengan studio pengembang terintegrasi, kolaboratif, dan menyeluruh yang menampilkan toolkit pengembang AI dan manajemen siklus proses lengkap AI.

 Sesuaikan aplikasi Anda
Diagram UI watsonx.data
Integrasi IBM® watsonx.data® Percayai data Anda, percayai keputusan Anda

Kelola, siapkan, dan integrasikan data tepercaya dari mana saja, dalam format apa pun sehingga Anda dapat membuka insight AI lebih cepat dan meningkatkan relevansi dan presisi aplikasi AI Anda.

 Satukan data Anda
Diagram UI watsonx.governance
IBM® watsonx.governance Kurangi risiko. Patuhi peraturan.

Otomatiskan tata kelola untuk mengelola risiko AI secara proaktif, sederhanakan kepatuhan terhadap peraturan, dan ciptakan alur kerja AI yang bertanggung jawab dan dapat dijelaskan.

 Tetaplah di depan risiko
Diagram UI watsonx orchestrate
IBM® watsonx Orchestrate® Tinggalkan pekerjaan kecil berulang

Tingkatkan produktivitas dengan membuat, menerapkan, dan mengelola asisten dan agen AI dengan mudah untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses bisnis dan pelanggan.

 Gunakan agen AI untuk bekerja
Diagram UI watsonx code assistant
Asisten Kode IBM® watsonx Code Assistant Menulis kode lebih cerdas, bukan lebih keras

Percepat produktivitas pengembang Anda dan kurangi waktu ke pasar dengan menanamkan AI ke seluruh siklus proses aplikasi untuk mengotomatiskan tugas pengembangan dan merampingkan alur kerja.

 Tingkatkan efisiensi pengodean
Diagram UI watsonx ai
IBM® watsonx.ai Masuk ke studio AI Anda

Kembangkan aplikasi AI khusus lebih cepat dan mudah dengan studio pengembang terintegrasi, kolaboratif, dan menyeluruh yang menampilkan toolkit pengembang AI dan manajemen siklus proses lengkap AI.

 Sesuaikan aplikasi Anda
Diagram UI watsonx.data
Integrasi IBM® watsonx.data® Percayai data Anda, percayai keputusan Anda

Kelola, siapkan, dan integrasikan data tepercaya dari mana saja, dalam format apa pun sehingga Anda dapat membuka insight AI lebih cepat dan meningkatkan relevansi dan presisi aplikasi AI Anda.

 Satukan data Anda
Diagram UI watsonx.governance
IBM® watsonx.governance Kurangi risiko. Patuhi peraturan.

Otomatiskan tata kelola untuk mengelola risiko AI secara proaktif, sederhanakan kepatuhan terhadap peraturan, dan ciptakan alur kerja AI yang bertanggung jawab dan dapat dijelaskan.

 Tetaplah di depan risiko

AI yang dapat Anda percayai

AI yang bertanggung jawab adalah inti dari misi kami, dengan keadilan, transparansi, privasi, dan keamanan sebagai prinsip utama dalam setiap solusi yang kami kembangkan. Dipandu oleh Prinsip Kepercayaan dan Transparansi kami, kami memastikan bahwa sistem AI bersifat etis, dapat dijelaskan, dan dirancang untuk memberikan manfaat kepada organisasi dan masyarakat secara keseluruhan.

 Pelajari lebih lanjut tentang etika AI IBM Lihat pedoman kepercayaan dan transparansi kami
Rapat profesional dengan satu pembicara berbicara kepada beberapa orang yang duduk dalam dua baris.
Dewan Etika AI
Dewan Etika AI IBM mengatur pengembangan dan penerapan AI untuk memastikan bahwa AI selaras dengan nilai-nilai IBM dan memajukan inovasi yang bertanggung jawab.
Logo AI Alliance
Aliansi AI
Aliansi AI membangun komunitas AI sumber terbuka untuk mempercepat inovasi yang bertanggung jawab dalam AI sambil memastikan ketelitian ilmiah, keamanan, keberagaman, dan daya saing ekonomi.
Pola geometris abstrak berupa persegi konsentris dalam warna biru, hijau, dan abu-abu yang digunakan dalam iklan Granite untuk TechXchange 2024.
Model Granite Guardian
Model Granite Guardian dirancang untuk deteksi dan mengurangi risiko seperti bias, perilaku tidak etis, dan halusinasi, memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab.
Serangkaian enam bentuk heksagonal, masing-masing berisi jaringan node dan garis biru
AI yang Aman: Risiko & Remediasi
Temukan bagaimana model AI dapat mengubah bisnis Anda, serta pedoman dan tata kelola yang diperlukan untuk menerapkan model AI secara bertanggung jawab.

Yang baru

Pratinjau Granite 4.0 Tiny: Sekilas tentang model Granite generasi berikutnya Model AI yang selalu up-to-date dengan tren deret waktu Model AI kecil versus besar: Pengorbanan dan contoh penggunaan dijelaskan Akses model apa pun, di mana saja di watsonx.ai
Ambil langkah selanjutnya

Siap memanfaatkan AI? IBM dapat membantu Anda mengidentifikasi model AI yang tepat untuk contoh penggunaan Anda, menjelajahi bagaimana organisasi seperti milik Anda mendapatkan nilai dari AI generatif, dan membangun peta jalan dari strategi untuk menskalakan.

 Coba watsonx.ai gratis Jadwalkan sesi strategi AI