Akses model apa pun, di mana saja di watsonx.ai

Dengan pendekatan API yang seragam menggunakan API yang kompatibel dengan OpenAI, bisnis dapat dengan lancar beralih antar model tanpa perlu konfigurasi ulang yang mahal.

Sebagai bagian dari misi kami untuk memberikan lebih banyak opsi bagi pengguna kami untuk melayani model dasar, watsonx.ai Model Gateway juga terhubung ke Cerebras, penyedia inferensi cepat terkemuka menggunakan chip skala wafer mereka sendiri.

"Kami sangat senang membawa kemampuan inferensi AI terbaik Cerebras ke watsonx.ai Model Gateway IBM,” kata Alan Chhabra, EVP, Worldwide Partners, dari Cerebras. “Kolaborasi ini secara langsung mengatasi permintaan yang terus meningkat akan AI berkinerja tinggi, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan model dasar yang kuat untuk penalaran mendalam dan AI agen tanpa hambatan latensi. Ini adalah perubahan besar bagi bisnis yang ingin mengoperasionalkan inisiatif AI mereka yang paling ambisius dalam skala besar. "

Kami sangat senang untuk berbagi fitur ini dengan Anda dan berharap dapat menerima masukan Anda untuk membantu kami dalam iterasi.