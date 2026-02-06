Ringkasan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM®

Akses untuk mengunduh ke versi terbaru dan rilis perangkat lunak berhak Anda.

Setiap rilis lebih kuat, kuat, dan aman daripada yang sebelumnya—dibangun di atas fungsionalitas yang ada untuk membantu Anda:

meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kegunaan

mendapatkan insight yang lebih baik dan hasil dengan kemampuan AI terintegrasi

melindungi perangkat lunak dan sistem Anda dari ancaman siber yang terus berkembang dengan keamanan bawaan

mencapai tujuan bisnis, cloud, modernisasi, dan transformasi Anda lebih cepat

menurunkan biaya dan mewujudkan pengembalian investasi perangkat lunak yang lebih tinggi

Dukungan Teknis untuk perangkat lunak terdistribusi Anda*

Opsi pencarian dan obrolan yang didukung AI

Jawaban atas pertanyaan pemasangan, penerapan, penggunaan, dan dukungan terkait kode Anda

Koneksi ke grup pengguna dan komunitas TechXchange

Akses yang berhak ke Fix Central. Ulasan Kebijakan Pengunduhan IBM® untuk Fix Central dan situs pengunduhan program perangkat lunak

Dokumentasi dan pemecahan masalah khusus produk.

Penyelesaian masalah yang cepat setiap saat sepanjang hari dan hari dalam seminggu, cukup ajukan laporan ke dari web, obrolan, atau melalui telepon

*Catatan: Selalu periksa Situs Siklus Hidup Produk IBM® untuk memastikan Anda menjalankan versi Perangkat Lunak yang didukung. Jika Anda menemukan bahwa versi atau rilis perangkat lunak yang Anda gunakan telah atau akan segera mencapai tanggal penyelesaian Dukungan Dasarnya, jelajahi opsi Anda.

Gunakan hak S&S (Dukungan Dasar)** Anda untuk mengunduh versi atau rilis yang lebih baru yang didukung.

Pertimbangkan untuk memperoleh (jika tersedia) Dukungan IBM® yang Diperpanjang jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengunduh versi atau rilis perangkat lunak yang lebih baru.

Pertimbangkan untuk mendapatkan Dukungan Berkelanjutan** jika Anda menemukan tidak ada versi atau rilis yang lebih baru tersedia untuk diunduh.

**Hak penggunaan S&S (Dukungan Dasar) atau Dukungan Berkelanjutan Anda mungkin termasuk Red Hat Extended Update Support (EUS) atau Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) Term 1 untuk produk Red Hat tertentu. Hubungi Perwakilan Langganan dan Anuitas Anda untuk mengetahui kelayakannya.

Memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda adalah salah satu cara yang paling hemat biaya untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang Anda beli hari ini memberikan nilai untuk tahun-tahun mendatang.