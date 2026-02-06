Ringkasan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM®

Akses untuk mengunduh ke versi terbaru dan rilis perangkat lunak berhak Anda.
Setiap rilis lebih kuat, kuat, dan aman daripada yang sebelumnya—dibangun di atas fungsionalitas yang ada untuk membantu Anda:
Dukungan Teknis untuk perangkat lunak terdistribusi Anda*
*Catatan: Selalu periksa Situs Siklus Hidup Produk IBM® untuk memastikan Anda menjalankan versi Perangkat Lunak yang didukung. Jika Anda menemukan bahwa versi atau rilis perangkat lunak yang Anda gunakan telah atau akan segera mencapai tanggal penyelesaian Dukungan Dasarnya, jelajahi opsi Anda.
**Hak penggunaan S&S (Dukungan Dasar) atau Dukungan Berkelanjutan Anda mungkin termasuk Red Hat Extended Update Support (EUS) atau Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) Term 1 untuk produk Red Hat tertentu. Hubungi Perwakilan Langganan dan Anuitas Anda untuk mengetahui kelayakannya.
Memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda adalah salah satu cara yang paling hemat biaya untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang Anda beli hari ini memberikan nilai untuk tahun-tahun mendatang.
Ulasan Kebijakan Unduhan IBM® untuk Fix Central dan situs pengunduhan program perangkat lunak.
Manfaatkan teknologi baru dan ditingkatkan yang disampaikan dalam versi dan rilis Perangkat Lunak terbaru.
Untuk memastikan bahwa manfaat peningkatan dan dukungan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® (S&S) Anda tetap berlaku, Anda harus memperbarui di akhir setiap masa pertanggungan.