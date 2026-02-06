Ringkasan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM®

Langganan dan Dukungan (S&S) Perangkat Lunak IBM® adalah pembaruan komprehensif dan solusi dukungan teknis yang disertakan dengan pembelian setiap program perangkat lunak IBM® yang dilisensikan berdasarkan IBM® International Passport Advantage Agreement (IPLA).

    Selama S&S Anda berlaku, Anda mendapatkan:

    Akses untuk mengunduh ke versi terbaru dan rilis perangkat lunak berhak Anda.

    Setiap rilis lebih kuat, kuat, dan aman daripada yang sebelumnya—dibangun di atas fungsionalitas yang ada untuk membantu Anda:

    • meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kegunaan
    • mendapatkan insight yang lebih baik dan hasil dengan kemampuan AI terintegrasi
    • melindungi perangkat lunak dan sistem Anda dari ancaman siber yang terus berkembang dengan keamanan bawaan
    • mencapai tujuan bisnis, cloud, modernisasi, dan transformasi Anda lebih cepat
    • menurunkan biaya dan mewujudkan pengembalian investasi perangkat lunak yang lebih tinggi

    Dukungan Teknis untuk perangkat lunak terdistribusi Anda* 

    *Catatan: Selalu periksa Situs Siklus Hidup Produk IBM® untuk memastikan Anda menjalankan versi Perangkat Lunak yang didukung. Jika Anda menemukan bahwa versi atau rilis perangkat lunak yang Anda gunakan telah atau akan segera mencapai tanggal penyelesaian Dukungan Dasarnya, jelajahi opsi Anda.

    **Hak penggunaan S&S (Dukungan Dasar) atau Dukungan Berkelanjutan Anda mungkin termasuk Red Hat Extended Update Support (EUS) atau Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) Term 1 untuk produk Red Hat tertentu. Hubungi Perwakilan Langganan dan Anuitas Anda untuk mengetahui kelayakannya.

    Memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda adalah salah satu cara yang paling hemat biaya untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang Anda beli hari ini memberikan nilai untuk tahun-tahun mendatang.
