Dapatkan peningkatan pada perangkat lunak IBM® Anda Dengan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak aktif IBM®

Setiap tahun, IBM® mengumumkan ratusan rilis perangkat lunak baru—masing-masing lebih kuat, kuat, dan aman dari sebelumnya. Banyak yang ditanamkan dengan AI dan fungsionalitas siap cloud dan semuanya dilindungi oleh dukungan teknis 24 x 7

    Manfaatkan teknologi baru dan yang disempurnakan yang disampaikan dalam versi Perangkat Lunak terbaru dan rilis ke:

    • biaya akuisisi perangkat lunak yang lebih rendah
    • meningkatkan kinerja, produktivitas, dan keamanan
    • manfaatkan AI terintegrasi untuk insight dan hasil yang lebih baik
    • mempercepat modernisasi dan transformasi

    Gunakan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® aktif Anda untuk tetap up to date dan memaksimalkan laba atas investasi S&S Anda.

    Masuk ke Passport Advantage Online untuk mengunduh versi terbaru atau rilis perangkat lunak berhak Anda untuk membantu membuktikan investasi perangkat lunak Anda di masa depan.

    Sumber daya
    Dapatkan pembaruan dan peningkatan pada perangkat lunak IBM® Anda yang berhak

    Manfaatkan teknologi baru dan ditingkatkan yang disampaikan dalam versi dan rilis Perangkat Lunak terbaru.

    Kebijakan Unduhan IBM®

    Ulasan Kebijakan Unduhan IBM® untuk Fix Central dan situs pengunduhan program perangkat lunak.

    Perbarui S&S Anda untuk Lanjutkan akses ke pembaruan dan dukungan

    Menilai persyaratan komputasi dan penyimpanan di cloud publik sambil memperhitungkan paket hemat yang dinegosiasikan dan diskon penyedia.

