Perpanjangan Langganan & Dukungan Perangkat Lunak IBM

Tinjau penawaran perpanjangan Anda segera dan pilih dari opsi perpanjangan berikut:
- Hubungi Mitra Bisnis IBM resmi untuk harga dan pemenuhan akhir
- Hubungi Perwakilan Perpanjangan IBM Anda untuk mendapatkan bantuan
- Masuk ke Passport Advantage Online untuk Pelanggan untuk menyelesaikan perpanjangan Anda secara online*
*Catatan: Perpanjangan dan pemesanan Passport Advantage Online tersedia di sebagian besar negara, tetapi tidak semua negara. Jika Anda memilih untuk membeli langsung dari IBM, Anda dapat memilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Opsi pembayaran termasuk faktur, penagihan dengan nomor pembelian Anda, atau kartu kredit (tergantung ketersediaan di negara Anda)
Perbarui melalui PAO
- Saat Anda menerima penawaran perpanjangan, klik Passport Advantage Online
- Masuk dengan IBM ID dan PW Anda. Anda akan diarahkan secara otomatis ke layar penawaran perpanjangan. Di sana, Anda akan melihat informasi pembaruan Anda beserta nomor penawaran perpanjangan. Anda juga akan melihat dua tab tambahan
- Tab Informasi Akun menyediakan informasi tentang akun Anda, termasuk nomor pelanggan IBM Anda dan tanggal jatuh tempo perpanjangan Anda.
- Tab Perwakilan Penjualan memberikan informasi kontak untuk perwakilan Penjualan IBM Anda.
- Untuk memperpanjang, klik "Tambahkan ke keranjang belanja."
- Dari layar keranjang belanja, Anda akan melihat semua item untuk perpanjangan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak Anda. Perhatikan bahwa langkah "Harga" selesai secara otomatis. Anda memiliki pilihan saat ini untuk
- Hapus item baris*.
- Lakukan pengeditan*
- Lihat
- Untuk melakukan pemesanan, klik 'Check-out'
- Anda sekarang berada di “Checkout — Layar penagihan dan pengiriman.”
- Baca syarat dan ketentuan dan klik, “Saya setuju.”
- Klik tombol "lanjutkan".
- Anda sekarang berada di halaman Tinjau dan kirim pesanan.
- Pilih Metode Pembayaran Pilihan (PPM) Anda - Bayar dengan kartu kredit adalah pilihan default. Anda juga memiliki opsi untuk membayar dengan pesanan pembelian. Catatan: Metode pembayaran dapat berbeda di setiap negara.
- Untuk membayar dengan kartu kredit
- Ketik nomor kartu kredit Anda
- Pilih bulan kedaluwarsa kartu kredit Anda
- Pilih tahun kedaluwarsa kartu kredit Anda
- Masukkan kode keamanan.
- Untuk sebagian besar kartu, cari nomor 3 digit yang tercetak di bagian belakang kartu Anda. Nomor itu muncul setelah dan di sebelah kanan nomor kartu Anda.
- Untuk kartu American Express, cari nomor 4 digit yang tercetak di bagian depan kartu Anda. Nomor itu muncul di atas dan sebelum atau setelah nomor kartu Anda.
- Jika Anda sudah siap, klik tombol “Kirim”.
- Anda sekarang berada di layar Konfirmasi Pesanan dan informasi. Layar ini menunjukkan nomor referensi pesanan Anda untuk pembaruan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak yang baru saja Anda kirimkan.
- Silakan cetak layar ini sebagai catatan yang berisi nomor referensi pesanan, informasi tentang metode pembayaran, dan deskripsi barang dalam pesanan Anda.