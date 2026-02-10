Perpanjangan Langganan & Dukungan Perangkat Lunak IBM

Mempertahankan S&S aktif adalah salah satu cara paling hemat biaya untuk melindungi investasi perangkat lunak Anda.

Dengan memperbarui perangkat lunak, Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur baru dan fungsionalitas yang disempurnakan untuk meningkatkan kegunaan, kinerja, dan keamanan perangkat lunak milik Anda saat ini. Dengan demikian, Anda berada pada posisi yang lebih baik untuk menerapkan kemampuan baru dan memastikan Anda memiliki akses tanpa gangguan ke: