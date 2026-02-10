Perpanjangan Langganan & Dukungan Perangkat Lunak IBM

Untuk memastikan bahwa manfaat peningkatan dan dukungan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM (S&S) Anda tetap berlaku, Anda harus memperbaruinya di akhir setiap masa pertanggungan. Gunakan tautan di bawah ini untuk memahami mengapa, kapan, dan bagaimana cara memperbaruinya.

    Mempertahankan S&S aktif adalah salah satu cara paling hemat biaya untuk melindungi investasi perangkat lunak Anda.

    Dengan memperbarui perangkat lunak, Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur baru dan fungsionalitas yang disempurnakan untuk meningkatkan kegunaan, kinerja, dan keamanan perangkat lunak milik Anda saat ini. Dengan demikian, Anda berada pada posisi yang lebih baik untuk menerapkan kemampuan baru dan memastikan Anda memiliki akses tanpa gangguan ke:

    1. Upgrade dari Passport Advantage Online (PAO) dan perbaikan (termasuk koreksi cacat, pembatasan, dan bypass) dari Fix Central
    2. Dukungan IBM untuk menjawab pertanyaan rutin Anda terkait instalasi, penerapan, migrasi, dan penggunaan, serta bantuan 24x7 untuk masalah Tingkat Keparahan 1, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun. Cukup buka kasus melalui web, obrolan, atau telepon. Kunjungi Dukungan IBM dan jelajahi Panduan Dukungan IBM untuk mempelajari lebih lanjut.

    Tanggal jatuh tempo perpanjangan

    • Untuk Situs Passport Advantage, perpanjangan dilakukan pada tanggal yang sama (disebut sebagai tanggal 'Ulang Tahun') setiap tahun.
    • Untuk Passport Advantage Express, tanggal perpanjangan didorong oleh tanggal transaksi. Ini berarti Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM Anda dimulai pada tanggal akuisisi dan berakhir pada hari terakhir bulan yang sesuai di tahun berikutnya, kecuali tanggal akuisisi adalah hari pertama bulan tersebut, dalam hal ini cakupan berakhir pada hari terakhir hari dalam sebulan.
    • Catatan: Jika Anda memiliki beberapa transaksi PAE, Anda mungkin ingin mendaftar di Passport Advantage dan mentransfer hak Anda untuk memanfaatkan satu tanggal ulang tahun tahunan. Pelajari caranya

    Pemberitahuan perpanjangan

    • Passport Advantage Primary Anda akan menerima permintaan verifikasi kontak @120 hari sebelum setiap perpanjangan jatuh tempo. Catatan: Penting bagi Kontak Utama Situs Anda untuk meninjau, menambahkan, atau menghapus kontak, menetapkan atau merevisi peran pengguna, dan memperbarui hak akses untuk memastikan bahwa kutipan perpanjangan yang akan datang mengalir ke orang yang tepat.
    • Kutipan perpanjangan diteruskan ke Kontak Utama, Kontak Perpanjangan atau Administrasi Anda (tergantung pada preferensi Anda) pada atau sekitar tanggal 17 setiap bulan atau sekitar 105 hari sebelum tanggal ulang tahun Langganan Perangkat Lunak dan Dukungan IBM Anda*.
    • Pengingat email perpanjangan dikirim pada 60, 45, 30 dan 15 hari (sebelum tanggal perpanjangan Anda) atau hingga perpanjangan Anda selesai.

    Tinjau penawaran perpanjangan Anda segera dan pilih dari opsi perpanjangan berikut:

    • Hubungi Mitra Bisnis IBM resmi untuk harga dan pemenuhan akhir
    • Hubungi Perwakilan Perpanjangan IBM Anda untuk mendapatkan bantuan
    • Masuk ke Passport Advantage Online untuk Pelanggan untuk menyelesaikan perpanjangan Anda secara online*

    *Catatan: Perpanjangan dan pemesanan Passport Advantage Online tersedia di sebagian besar negara, tetapi tidak semua negara. Jika Anda memilih untuk membeli langsung dari IBM, Anda dapat memilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Opsi pembayaran termasuk faktur, penagihan dengan nomor pembelian Anda, atau kartu kredit (tergantung ketersediaan di negara Anda)

    Perbarui melalui PAO

    1. Saat Anda menerima penawaran perpanjangan, klik Passport Advantage Online
    2. Masuk dengan IBM ID dan PW Anda. Anda akan diarahkan secara otomatis ke layar penawaran perpanjangan. Di sana, Anda akan melihat informasi pembaruan Anda beserta nomor penawaran perpanjangan. Anda juga akan melihat dua tab tambahan
      1. Tab Informasi Akun menyediakan informasi tentang akun Anda, termasuk nomor pelanggan IBM Anda dan tanggal jatuh tempo perpanjangan Anda.
      2. Tab Perwakilan Penjualan memberikan informasi kontak untuk perwakilan Penjualan IBM Anda.
    3. Untuk memperpanjang, klik "Tambahkan ke keranjang belanja."
    4. Dari layar keranjang belanja, Anda akan melihat semua item untuk perpanjangan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak Anda. Perhatikan bahwa langkah "Harga" selesai secara otomatis. Anda memiliki pilihan saat ini untuk
      • Hapus item baris*.
      • Lakukan pengeditan*
      • Lihat
    5. Untuk melakukan pemesanan, klik 'Check-out'
      1. Anda sekarang berada di “Checkout — Layar penagihan dan pengiriman.”
      2. Baca syarat dan ketentuan dan klik, “Saya setuju.”
      3. Klik tombol "lanjutkan".
    6. Anda sekarang berada di halaman Tinjau dan kirim pesanan.
      1. Pilih Metode Pembayaran Pilihan (PPM) Anda - Bayar dengan kartu kredit adalah pilihan default. Anda juga memiliki opsi untuk membayar dengan pesanan pembelian. Catatan: Metode pembayaran dapat berbeda di setiap negara.
      2. Untuk membayar dengan kartu kredit
        1. Ketik nomor kartu kredit Anda
        2. Pilih bulan kedaluwarsa kartu kredit Anda
        3. Pilih tahun kedaluwarsa kartu kredit Anda
        4. Masukkan kode keamanan.
          1. Untuk sebagian besar kartu, cari nomor 3 digit yang tercetak di bagian belakang kartu Anda. Nomor itu muncul setelah dan di sebelah kanan nomor kartu Anda.
          2. Untuk kartu American Express, cari nomor 4 digit yang tercetak di bagian depan kartu Anda. Nomor itu muncul di atas dan sebelum atau setelah nomor kartu Anda.
      3. Jika Anda sudah siap, klik tombol “Kirim”.
    7. Anda sekarang berada di layar Konfirmasi Pesanan dan informasi. Layar ini menunjukkan nomor referensi pesanan Anda untuk pembaruan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak yang baru saja Anda kirimkan.
      1. Silakan cetak layar ini sebagai catatan yang berisi nomor referensi pesanan, informasi tentang metode pembayaran, dan deskripsi barang dalam pesanan Anda.

     