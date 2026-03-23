Bermigrasi dari Passport Advantage Express ke Passport Advantage

Migrasikan hak penggunaan Passport Advantage Express ke Situs Passport Advantage yang baru atau yang sudah ada kapan saja.
Jika Anda adalah klien Passport Advantage Express, Anda memiliki opsi untuk memigrasikan hak penggunaan Passport Advantage Express Anda ke Situs Passport Advantage baru atau yang sudah ada kapan saja. Manfaat dapat diukur.
Manfaat
Satu Tanggal Peringatan
menyederhanakan proses perpanjangan
memberikan gambaran menyeluruh tentang perpanjangan Anda
mengurangi kebutuhan untuk merekonsiliasi dan memproses banyak perpanjangan sepanjang tahun
Administrasi yang disederhanakan
menawarkan Anda fleksibilitas untuk menautkan Situs Passport Advantage dalam kerangka kerja yang terhubung
memungkinkan Hak Penggunaan, kontak, pengelolaan akses, dan pelaporan di beberapa Situs
Harga yang lebih baik
mempermudah untuk memprediksi dan mengelola biaya lisensi dan pembaruan baru Anda
memungkinkan Anda untuk mengumpulkan poin di seluruh Situs untuk mendapatkan tingkat diskon volume yang lebih tinggi lebih cepat
Jika Anda sudah memiliki Situs Passport Advantage dan ingin memigrasikan hak penggunaan Situs Passport Advantage Express Anda, mintalah Formulir Permintaan Transfer Lisensi dari Perwakilan Perpanjangan IBM® atau IBM® Business Partner Anda. Untuk bantuan menemukan Mitra Bisnis IBM®, silakan lihat Direktori IBM® Partner Plus.