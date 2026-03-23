Bermigrasi dari Passport Advantage Express ke Passport Advantage

Migrasikan hak penggunaan Passport Advantage Express ke Situs Passport Advantage yang baru atau yang sudah ada kapan saja.

Jika Anda adalah klien Passport Advantage Express, Anda memiliki opsi untuk memigrasikan hak penggunaan Passport Advantage Express Anda ke Situs Passport Advantage baru atau yang sudah ada kapan saja. Manfaat dapat diukur.
Manfaat
Satu Tanggal Peringatan
 
  • menyederhanakan proses perpanjangan
  • memberikan gambaran menyeluruh tentang perpanjangan Anda
  • mengurangi kebutuhan untuk merekonsiliasi dan memproses banyak perpanjangan sepanjang tahun
Administrasi yang disederhanakan
 
  • menawarkan Anda fleksibilitas untuk menautkan Situs Passport Advantage dalam kerangka kerja yang terhubung
  • memungkinkan Hak Penggunaan, kontak, pengelolaan akses, dan pelaporan di beberapa Situs
Harga yang lebih baik
 
  • mempermudah untuk memprediksi dan mengelola biaya lisensi dan pembaruan baru Anda
  • memungkinkan Anda untuk mengumpulkan poin di seluruh Situs untuk mendapatkan tingkat diskon volume yang lebih tinggi lebih cepat

Perbandingan Passport Advantage & Passport Advantage Express

Passport Advantage

  • Ideal untuk perusahaan multinasional yang lebih besar dan multi-situs
  • Berbasis hubungan
  • Diperlukan pendaftaran
  • Saran Harga Berbasis Volume Berdasarkan hubungan (RSVP)
  • Tanggal jatuh tempo perpanjangan (untuk sebagian besar penawaran) dapat disinkronkan ke satu tanggal Peringatan
  • Mengelola beberapa Situs di bawah satu Perjanjian
  • Agregasi Poin

Passport Advantage Express

  • Dirancang untuk perusahaan situs tunggal yang lebih kecil
  • Berbasis transaksi
  • Tanpa pendaftaran
  • Harga Retail yang Disarankan (SRP)
  • Beberapa tanggal perpanjangan selaras dengan tanggal pembelian
  • Manajemen situs tunggal saja
  • Tidak ada agregasi poin

Migrasi

Passport Advantage Express

  • Jika Anda tidak memiliki Situs Passport Advantage atau ingin membuat yang baru, Daftarkan diri Anda di Passport Advantage.
  • Jika Anda sudah memiliki Situs Passport Advantage dan ingin memigrasikan hak penggunaan Situs Passport Advantage Express Anda, mintalah Formulir Permintaan Transfer Lisensi dari Perwakilan Perpanjangan IBM® atau IBM® Business Partner Anda. Untuk bantuan menemukan Mitra Bisnis IBM®, silakan lihat Direktori IBM® Partner Plus.