Buka Passport Advantage Online untuk Pelanggan dan klik masuk.
Anda akan membutuhkan:
*Catatan: Jika Anda tidak memilikinya, klik 'Buat IBMID'. Berikan informasi yang diminta termasuk justifikasi bisnis yang meyakinkan untuk hak pengunduhan Perangkat Lunak. Kirimkan. Permintaan Anda akan diarahkan ke Kontak Utama Situs Anda dan Anda akan diberi tahu ketika ID Anda diaktifkan dan akses unduhan perangkat lunak Anda telah disetujui.
Pilih Unduhan Perangkat Lunak dari:
Sangat mudah.
Buka Unduhan perangkat lunak untuk informasi lebih detail
Gunakan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM (S&S) Anda untuk mengunduh versi dan rilis baru Perangkat Lunak IBM Anda.
Daftar untuk tetap mendapat informasi tentang pembaruan dukungan produk IBM® yang penting dengan Pemberitahuan Saya.
Jelajahi semua versi atau rilis perangkat lunak IBM® Anda yang bertransisi ke Dukungan Diperpanjang atau Berkelanjutan di 2H 2025 dan 1H 2026.