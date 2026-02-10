Tingkatkan ke versi terbaru atau rilis perangkat lunak IBM Anda

Langganan dan Dukungan IBM Passport Advantage

Gunakan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM (S&S) Anda untuk mengunduh versi dan rilis baru dari perangkat lunak IBM Anda

    Manfaatkan teknologi baru dan disempurnakan yang diberikan dalam pembaruan Perangkat Lunak IBM Anda. Ketahui caranya.

    Langkah 1

    Buka Passport Advantage Online untuk Pelanggan dan klik masuk.

    Anda akan membutuhkan:

    1. ID dan Kata Sandi IBM*
    2. akses ke Situs Passport Advantage Online (PAO) Anda
    3. otorisasi dari Kontak Utama Situs atau Kontak Sekunder Anda untuk mengunduh perangkat lunak

    *Catatan: Jika Anda tidak memilikinya, klik 'Buat IBMID'. Berikan informasi yang diminta termasuk justifikasi bisnis yang meyakinkan untuk hak pengunduhan Perangkat Lunak. Kirimkan. Permintaan Anda akan diarahkan ke Kontak Utama Situs Anda dan Anda akan diberi tahu ketika ID Anda diaktifkan dan akses unduhan perangkat lunak Anda telah disetujui

    .
    Langkah 2

    Pilih Unduhan Perangkat Lunak dari:

    • Menu atas
    • Temukan ubinnya dengan cepat atau
    • Daftar Tautan cepat
    Langkah 3

    1. Cari berdasarkan nama produk, deskripsi, atau nomor komponen atau pilih dari daftar perangkat lunak yang Anda miliki.
    2. Tinjau atau ubah versi, sistem operasi, dan pengaturan bahasa
    3. Konfirmasikan pilihan Anda dan unduh

    Sangat mudah.

    Buka Unduhan perangkat lunak untuk informasi lebih detail

    Sumber daya
    Lihat Apa yang Baru dan Tersedia untuk Diunduh dengan active S&S

    Gunakan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM (S&S) Anda untuk mengunduh versi dan rilis baru Perangkat Lunak IBM Anda.

         Pelajari lebih lanjut
    Berlangganan rilis baru dan pemberitahuan dukungan

    Daftar untuk tetap mendapat informasi tentang pembaruan dukungan produk IBM® yang penting dengan Pemberitahuan Saya.

         Pelajari lebih lanjut
    Lihat produk dengan tanggal Penyelesaian Dukungan Dasar yang akan datang

    Jelajahi semua versi atau rilis perangkat lunak IBM® Anda yang bertransisi ke Dukungan Diperpanjang atau Berkelanjutan di 2H 2025 dan 1H 2026.

         Pelajari lebih lanjut

