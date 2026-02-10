Buka Passport Advantage Online untuk Pelanggan dan klik masuk.

Anda akan membutuhkan:

ID dan Kata Sandi IBM* akses ke Situs Passport Advantage Online (PAO) Anda otorisasi dari Kontak Utama Situs atau Kontak Sekunder Anda untuk mengunduh perangkat lunak

*Catatan: Jika Anda tidak memilikinya, klik 'Buat IBMID'. Berikan informasi yang diminta termasuk justifikasi bisnis yang meyakinkan untuk hak pengunduhan Perangkat Lunak. Kirimkan. Permintaan Anda akan diarahkan ke Kontak Utama Situs Anda dan Anda akan diberi tahu ketika ID Anda diaktifkan dan akses unduhan perangkat lunak Anda telah disetujui