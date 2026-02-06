Ikhtisar Passport Advantage Express

Passport Advantage (PA) dan Passport Advantage Express (PAE) adalah program IBM® yang komprehensif di mana Klien dapat memesan Produk yang Memenuhi Syarat (EP).

Ringkasan

Di bawah program IBM® Passport Advantage dan Passport Advantage Express, klien dapat:

  • Memperoleh Produk yang Memenuhi Syarat (EP) termasuk lisensi perangkat lunak IBM® (baik lisensi berjangka maupun tanpa kedaluwarsa), Kategori Produk CEO (Complete Enterprise Option), Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, Peralatan, dan Layanan Peralatan, serta penawaran pihak ketiga tertentu yang tunduk pada persyaratan pihak ketiga.
  • Perbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM®, berlangganan dan lisensi berjangka, Layanan Cloud dan Peralatan.
  • Beli dan perbarui dukungan teknis untuk Sumber Terbuka Terpilih dan aplikasi lain yang tidak dijamin.

Sementara kedua program menggunakan seperangkat Perjanjian, proses, dan alat yang umum, ada perbedaan di antara keduanya.

Perbandingan Passport Advantage & Passport Advantage Express

Passport Advantage

Ideal untuk perusahaan multinasional yang lebih besar dan multi-situs

Berbasis hubungan

Diperlukan pendaftaran

Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP)

Satu tanggal pembaruan S&S tahunan (untuk sebagian besar penawaran) disinkronkan ke satu tanggal Peringatan

Mengelola beberapa Situs di bawah satu Perjanjian

Agregasi Titik

Pelajari lebih lanjut tentang Passport Advantage

Passport Advantage Express

Dirancang untuk perusahaan situs tunggal yang lebih kecil

Berbasis transaksi

Tidak ada pendaftaran

Suggested Retail Pricing (SRP)

Tanggal perpanjangan S&S selaras dengan tanggal pembelian awal, bukan satu tanggal peringatan tahunan

Hanya manajemen Situs tunggal

Tidak ada agregasi poin

Pelajari lebih lanjut tentang Passport Advantage Express

