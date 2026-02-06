Ikhtisar Passport Advantage Express

Di bawah program IBM® Passport Advantage dan Passport Advantage Express, klien dapat:

Memperoleh Produk yang Memenuhi Syarat (EP) termasuk lisensi perangkat lunak IBM® (baik lisensi berjangka maupun tanpa kedaluwarsa), Kategori Produk CEO (Complete Enterprise Option), Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, Peralatan, dan Layanan Peralatan, serta penawaran pihak ketiga tertentu yang tunduk pada persyaratan pihak ketiga.

Perbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM®, berlangganan dan lisensi berjangka, Layanan Cloud dan Peralatan.

Beli dan perbarui dukungan teknis untuk Sumber Terbuka Terpilih dan aplikasi lain yang tidak dijamin.

Sementara kedua program menggunakan seperangkat Perjanjian, proses, dan alat yang umum, ada perbedaan di antara keduanya.