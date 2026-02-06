Ikhtisar Passport Advantage Express

Di bawah program IBM® Passport Advantage dan Passport Advantage Express, klien dapat:
Sementara kedua program menggunakan seperangkat Perjanjian, proses, dan alat yang umum, ada perbedaan di antara keduanya.
Ideal untuk perusahaan multinasional yang lebih besar dan multi-situs
Berbasis hubungan
Diperlukan pendaftaran
Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP)
Satu tanggal pembaruan S&S tahunan (untuk sebagian besar penawaran) disinkronkan ke satu tanggal Peringatan
Mengelola beberapa Situs di bawah satu Perjanjian
Agregasi Titik
Pelajari lebih lanjut tentang Passport Advantage
Dirancang untuk perusahaan situs tunggal yang lebih kecil
Berbasis transaksi
Tidak ada pendaftaran
Suggested Retail Pricing (SRP)
Tanggal perpanjangan S&S selaras dengan tanggal pembelian awal, bukan satu tanggal peringatan tahunan
Hanya manajemen Situs tunggal
Tidak ada agregasi poin
Pelajari lebih lanjut tentang Passport Advantage Express