Cara Mendaftar di Passport Advantage
IBM® Passport Advantage menawarkan harga yang lebih baik, administrasi Situs yang disederhanakan dan satu tanggal peringatan pembaruan tahunan. Tetapi untuk menggunakan manfaat ini, Anda harus mendaftar.

Ikhtisar

Untuk mendaftar di Passport Advantage atau untuk menambahkan Situs Tambahan ke Perjanjian Advantage Agreement yang ada, Anda dapat:

  • mendaftar secara online atau
  • mengunduh, melengkapi, dan mengembalikan formulir Pendaftaran IBM® Passport Advantage Anda kepada IBM® atau IBM® Business Partner Anda.

Sebelum mendaftar, silakan lihat Persyaratan Tanda Tangan Pendaftaran Passport Advantage berdasarkan Negara/Wilayah.

Catatan: Jika satu atau dua tanda tangan diperlukan di negara Anda, Anda dapat menggunakan pendaftaran online TETAPI Anda harus mencetak, menandatangani, dan mengembalikan formulir pendaftaran Anda ke IBM® atau IBM® Business Partner Anda.

Mendaftar Online

Pendaftaran online adalah cara tercepat untuk mendaftarkan Situs Ikhtisar baru atau menambahkan Situs tambahan ke Perjanjian Passport Advantage yang ada.
CatatanPendaftaran online TIDAK DAPAT digunakan untuk pendaftaran Federal AS.

Langkah 1: Masuk ke Pendaftaran Online Passport Advantage menggunakan ID IBM® Anda.

  • Jika Anda tidak memiliki ID IBM®, Anda akan diprompt untuk MENDAFTAR.
    • Masukkan alamat email dan kata sandi Anda.
    • Berikan info yang diminta.
      Catatan: tanda * menunjukkan bidang yang wajib diisi.
    • Kirim.
      Catatan: Setelah pendaftaran Anda diterima dan diproses, Anda akan menerima pemberitahuan melalui email.
    • Gunakan ID IBM® Anda untuk menyelesaikan proses pendaftaran online Passport Advantage
      Catatan: Penggunaan juga dapat menggunakan ID IBM® Anda untuk mengakses aplikasi berbasis pendaftaran IBM® apa pun termasuk IBM® Passport Advantage Online.

Langkah 2: Lengkapi semua bidang Pendaftaran Online yang diperlukan, lalu kirimkan. Untuk:

  •  0 negara tanda tangan – pendaftaran Anda selesai.
  • 1 dan 2 negara tanda tangan – pendaftaran Anda belum selesai. Anda harus (1) mengunduh, (2) mencetak, (3) menandatangani formulir pendaftaran, dan (4) mengembalikan formulir pendaftaran Anda ke Perwakilan IBM® atau IBM® Business Partner® Anda untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Langkah 3: Anda akan menerima "Email Selamat Datang di Passport Advantage".

Unduh formulir Pendaftaran

Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin mendaftar secara online, Anda dapat mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran dari Ketentuan IBM®.

Langkah 1: Klik tautan di bawah ini yang sesuai dengan persyaratan tanda tangan untuk negara Anda:

Langkah 2: Gunakan tarikan ‘Bahasa‘ ke bawah di kolom ‘Filter berdasarkan‘ (di sebelah kiri) untuk memilih bahasa pilihan Anda.=

Langkah 3: Unduh formulir pendaftaran, lengkapi semua kolom yang wajib diisi dan tanda tangani, jika diwajibkan oleh hukum setempat.

Langkah 4: Kembalikan formulir pendaftaran Anda ke IBM® atau IBM® Business Partner Anda.

Langkah 5: Anda akan menerima email setelah pendaftaran Anda selesai.
Catatan: Klien Federal AS harus tetap mengikuti proses Federal AS.

Ingat

  1. Passport Advantage memiliki dua opsi pendaftaran. Anda dapat:
    • Mendaftar secara online atau
    • Mengunduh dan melengkapi serta mengembalikan formulir pendaftaran Passport Advantage ke IBM® atau IBM® Business Partner Anda.
  2. Pelanggan pemerintah dan akademisi dapat mendaftar secara online atau offline. Namun, Klien Federal AS harus mengikuti proses Federal AS
  3. Jangan gunakan pendaftaran Online atau formulir pendaftaran IBM® International Passport Advantage untuk Passport Advantage Express (PAE). PAE berbasis transaksi.