Cara Mendaftar di Passport Advantage

Untuk mendaftar di Passport Advantage atau untuk menambahkan Situs Tambahan ke Perjanjian Advantage Agreement yang ada, Anda dapat:
Sebelum mendaftar, silakan lihat Persyaratan Tanda Tangan Pendaftaran Passport Advantage berdasarkan Negara/Wilayah.
Catatan: Jika satu atau dua tanda tangan diperlukan di negara Anda, Anda dapat menggunakan pendaftaran online TETAPI Anda harus mencetak, menandatangani, dan mengembalikan formulir pendaftaran Anda ke IBM® atau IBM® Business Partner Anda.
Pendaftaran online adalah cara tercepat untuk mendaftarkan Situs Ikhtisar baru atau menambahkan Situs tambahan ke Perjanjian Passport Advantage yang ada.
Catatan: Pendaftaran online TIDAK DAPAT digunakan untuk pendaftaran Federal AS.
Langkah 1: Masuk ke Pendaftaran Online Passport Advantage menggunakan ID IBM® Anda.
Langkah 2: Lengkapi semua bidang Pendaftaran Online yang diperlukan, lalu kirimkan. Untuk:
Langkah 3: Anda akan menerima "Email Selamat Datang di Passport Advantage".
Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin mendaftar secara online, Anda dapat mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran dari Ketentuan IBM®.
Langkah 1: Klik tautan di bawah ini yang sesuai dengan persyaratan tanda tangan untuk negara Anda:
Langkah 2: Gunakan tarikan ‘Bahasa‘ ke bawah di kolom ‘Filter berdasarkan‘ (di sebelah kiri) untuk memilih bahasa pilihan Anda.=
Langkah 3: Unduh formulir pendaftaran, lengkapi semua kolom yang wajib diisi dan tanda tangani, jika diwajibkan oleh hukum setempat.
Langkah 4: Kembalikan formulir pendaftaran Anda ke IBM® atau IBM® Business Partner Anda.
Langkah 5: Anda akan menerima email setelah pendaftaran Anda selesai.
Catatan: Klien Federal AS harus tetap mengikuti proses Federal AS.
