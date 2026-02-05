|Negara/Wilayah
|Persyaratan
|Kanada
|Tidak diperlukan tanda tangan
|AS
|Tidak diperlukan tanda tangan
|Amerika Latin
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
|Negara/Wilayah
|Persyaratan
|Asia Pasifik (tidak termasuk China, Jepang, Korea, Thailand)
|Tidak diperlukan tanda tangan
|Tiongkok
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Jepang
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Korea
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Thailand
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Negara/Wilayah
|Persyaratan
|Eropa, Timur Tengah, & Afrika (tidak termasuk negara yang tercantum di bawah)
|Tidak diperlukan tanda tangan
|Afghanistan
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Albania
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Aljazair
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Andorra
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
|Angola
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Bahrain
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Belgia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Benin
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Bosnia dan Herzegovina
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
|Botswana
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Bulgaria
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Burkina Faso
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Burundi
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Kamerun
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Tanjung Verde
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Republik Afrika Tengah
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Cad
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Republik Demokratik Kongo (dulunya: Zaire)
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Pantai Gading
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Kroasia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
|Republik Ceko
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Jibuti
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Mesir
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Guinea Khatulistiwa
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Eritrea
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Ethiopia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Prancis
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
|Gabon
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Gambia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Ghana
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Guinea
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Guinea-Bissau
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Hongaria
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
|Iran
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Irak
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Italia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Yordania
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Kenya
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Kuwait
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Lebanon
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Lesotho
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Liberia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Libya/Jamahiriya Arab Libya
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Luksemburg
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Makedonia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Malawi
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Mali
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Malta
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Mauritania
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Maroko
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Mozambik
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Namibia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Belanda
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Niger
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Nigeria
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Oman
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Pakistan
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Wilayah Palestina (Tepi Barat/Gaza)
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Polandia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Qatar
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Rumania
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
|Rusia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Rwanda
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|San Marino
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Sao Tome dan Principe
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Arab Saudi
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Senegal
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Seychelles
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Sierra Leone
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Slowakia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Slovenia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Somalia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Sudan
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Swaziland
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Republik Arab Suriah
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Tanzania, Republik Bersatu
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Togo
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Tunisia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Turki
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Uganda
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Uni Emirat Arab
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Sahara Barat
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Yaman
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Serbia dan Montenegro (Dulunya Republik Yugoslavia)
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
|Zambia
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Zimbabwe
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
|Negara/Wilayah
|Persyaratan
|Guyana Prancis
|Diperlukan Tanda Tangan IBM
|Polinesia Prancis
|Diperlukan Tanda Tangan IBM
|Wilayah Selatan Prancis
|Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
Harap baca seluruh Perjanjian untuk memastikan bahwa Anda memahami semua syarat dan ketentuan serta hak dan tanggung jawab Anda berdasarkan Perjanjian.
Pelajari cara mendaftar ke Situs Passport Advantage baru atau menambahkan Situs tambahan ke situs yang sudah ada.
Migrasikan hak Passport Advantage Express Anda ke Situs Passport Advantage baru atau yang sudah ada kapan saja.