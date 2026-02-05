Persyaratan Tanda Tangan Pendaftaran Passport Advantage - berdasarkan wilayah & negara

Ilustrasi bentuk geometris dalam nuansa biru, hitam, dan abu-abu

Passport Advantage Online for Resellers menyediakan akses masuk yang aman ke informasi, alat, dan aplikasi Passport Advantage khusus untuk melakukan pemesanan, membuat penawaran, mengunduh file harga, membuat laporan, dan mengelola kontak.

    Persyaratan Tanda Tangan - berdasarkan wilayah & negara

    Klik pada kategori berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

    Negara/WilayahPersyaratan
    KanadaTidak diperlukan tanda tangan
    ASTidak diperlukan tanda tangan
    Amerika LatinDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM

    Negara/WilayahPersyaratan
    Asia Pasifik (tidak termasuk China, Jepang, Korea, Thailand)Tidak diperlukan tanda tangan
    TiongkokDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    JepangDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    KoreaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    ThailandDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan

    Negara/WilayahPersyaratan
    Eropa, Timur Tengah, & Afrika (tidak termasuk negara yang tercantum di bawah)Tidak diperlukan tanda tangan
    AfghanistanDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    AlbaniaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    AljazairDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    AndorraDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
    AngolaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    BahrainDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    BelgiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    BeninDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Bosnia dan HerzegovinaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
    BotswanaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    BulgariaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Burkina FasoDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    BurundiDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    KamerunDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Tanjung VerdeDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Republik Afrika TengahDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    CadDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Republik Demokratik Kongo (dulunya: Zaire)Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Pantai GadingDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    KroasiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
    Republik CekoDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    JibutiDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    MesirDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Guinea KhatulistiwaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    EritreaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    EthiopiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    PrancisDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
    GabonDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    GambiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    GhanaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    GuineaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Guinea-BissauDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    HongariaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
    IranDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    IrakDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    ItaliaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    YordaniaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    KenyaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    KuwaitDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    LebanonDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    LesothoDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    LiberiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Libya/Jamahiriya Arab LibyaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    LuksemburgDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    MakedoniaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    MalawiDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    MaliDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    MaltaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    MauritaniaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    MarokoDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    MozambikDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    NamibiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    BelandaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    NigerDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    NigeriaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    OmanDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    PakistanDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Wilayah Palestina (Tepi Barat/Gaza)Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    PolandiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    QatarDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    RumaniaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
    RusiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    RwandaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    San MarinoDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Sao Tome dan PrincipeDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Arab SaudiDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    SenegalDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    SeychellesDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Sierra LeoneDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    SlowakiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    SloveniaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    SomaliaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    SudanDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    SwazilandDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Republik Arab SuriahDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Tanzania, Republik BersatuDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    TogoDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    TunisiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    TurkiDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    UgandaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Uni Emirat ArabDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Sahara BaratDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    YamanDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    Serbia dan Montenegro (Dulunya Republik Yugoslavia)Diperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
    ZambiaDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan
    ZimbabweDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan

    Negara/WilayahPersyaratan
    Guyana PrancisDiperlukan Tanda Tangan IBM
    Polinesia PrancisDiperlukan Tanda Tangan IBM
    Wilayah Selatan PrancisDiperlukan Tanda Tangan Pelanggan & IBM
    Catatan Penting

     

    1. Selain Kontak Utama, Administratif/Bukti Hak, dan Situs, Passport Advantage Express adalah penawaran berbasis transaksi yang tidak memerlukan pendaftaran.
    2. Baik wilayah atau negara Anda memerlukan satu tanda tangan, dua tanda tangan, atau tanpa tanda tangan, Anda selalu memiliki dua opsi pendaftaran. Anda bisa
      • Mendaftar secara online
      • Mengunduh dan mengirim formulir Pendaftaran Passport Advantage.
    3. Pelanggan sektor Pemerintah dan Akademisi tidak dapat mendaftar secara online saat ini.

     
    Sumber daya
    Tampak samping pengembang pria menggunakan laptop di lingkungan kantor modern
    Perjanjian Passport Advantage

    Harap baca seluruh Perjanjian untuk memastikan bahwa Anda memahami semua syarat dan ketentuan serta hak dan tanggung jawab Anda berdasarkan Perjanjian.

         Baca perjanjian
    Beberapa agen panggilan berjajar
    Daftarkan Situs baru atau tambahkan Situs tambahan

    Pelajari cara mendaftar ke Situs Passport Advantage baru atau menambahkan Situs tambahan ke situs yang sudah ada.

         Pelajari lebih lanjut
    Tampak samping seorang pria yang memakai headset dan bekerja di laptop
    Migrasi ke Passport Advantage

    Migrasikan hak Passport Advantage Express Anda ke Situs Passport Advantage baru atau yang sudah ada kapan saja.

         Pelajari lebih lanjut