Gambaran Umum Program Passport Advantage

Program Passport Advantage memfasilitasi mendapatkan poin untuk pembelian Anda. Semakin banyak Anda membeli, semakin banyak Anda berhemat.

Dengan Program Passport Advantage, Anda mendapatkan:

Harga yang lebih baikSatu SitusSatu tanggal peringatan
Dengan Relationship Suggested Volume Harga (RSVP), Anda mendapatkan poin untuk semua pembelian Produk yang Memenuhi Syarat termasuk perpanjangan dan lisensi baru Layanan IBM® Cloud, Layanan Peralatan dan Peralatan, IBM® Software Subscription and Support. Semakin banyak Anda membeli semakin banyak Anda berhemat.Perusahaan dan organisasi dengan beberapa Situs dapat mengizinkan Situs tambahan untuk mendaftar dan membeli berdasarkan satu Perjanjian.Dengan satu tanggal 'Peringatan' perpanjangan S&S tahunan, Anda mendapatkan pandangan menyeluruh atas perpanjangan Anda sehingga tidak perlu merekonsiliasi dan memproses beberapa perpanjangan sepanjang tahun.
Agregasi poin: Anda memiliki opsi untuk mengumpulkan poin di beberapa Situs untuk mendapatkan tingkat diskon volume yang lebih tinggi dengan lebih cepat.Konsolidasi situs menyediakan pengelolaan terpusat untuk akun, kontak, hak penggunaan, pembelian, perpanjangan, dan pelaporan guna meningkatkan manajemen aset perangkat lunak—sekaligus menghemat waktu, tenaga, dan biaya administrasiTanggal mulai dan berakhir untuk pembelian lisensi baru dapat diprorata agar selaras dengan tanggal Peringatan Anda, sehingga memudahkan perencanaan anggaran untuk perpanjangan di masa depan serta memprediksi penghematan RSVP saat Anda naik ke tingkat berikutnya.
Tinjau Harga Volume Program Passport Advantage untuk detail lebih lanjut.Perusahaan Asal Klien, yang ditetapkan sebagai Originating Site, bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian serta koordinasi aktivitas setiap perusahaan dalam grup Enterprise yang berpartisipasi, yang diidentifikasi sebagai Additional Sites, berdasarkan Nomor Perjanjian Passport Advantage milik Enterprise tersebut. 
 Setelah 24 bulan berturut-turut tidak aktif seperti tidak ada pesanan baru atau layanan berkelanjutan yang berlaku, IBM® dapat pindah perjanjian dan/atau situs Klien ke status dihentikan/tidak aktif. 

Harga Volume Program Passport Advantage

  • IBM® menetapkan masing-masing penawaran nilai poin, yang mungkin nol, dan dapat diubah oleh IBM®.
  • Tingkat Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP) ditentukan dengan mengumpulkan poin untuk semua penawaran yang dipesan selama periode 12 bulan.
  • Nilai poin pesanan pertama Klien menentukan tingkat RSVP awal Klien yang akan berlaku untuk pesanan selama 12 bulan ke depan.
  • Pada tanggal Peringatan Klien, level RSVP Klien diatur ulang berdasarkan akumulasi nilai poin dari pesanan dalam periode 12 bulan sebelumnya.  Setiap level RSVP baru akan berlaku untuk pesanan selama 12 bulan berikutnya. Jika tingkat RSVP yang lebih tinggi diperoleh, itu akan berlaku untuk pesanan hingga tanggal Peringatan Klien berikutnya. Jika level RSVP Klien diatur ulang ke level yang lebih rendah, IBM® tidak akan menurunkannya lebih dari satu level di bawah level RSVP Klien sebelumnya. Tingkat Suggested Volume Pricing (SVP) juga dihitung untuk setiap pesanan dan didasarkan pada nilai poin untuk pesanan tersebut. Jika level SVP untuk pesanan lebih tinggi dari level RSVP Klien saat ini, level SVP akan berlaku untuk pesanan tersebut.

Tabel Tingkat RSVP/SVP

Tingkat RSVP/SVP

  BL

  D

  E

  F

  G

  H

Poin

<500

500

1.000

2.500

5.000

+10.000

  • Situs Klien yang terdaftar sebagai Situs Pemerintah atau Situs Opsi Volume Akademik menerima harga diskon yang berlaku dan harga volume di atas tidak berlaku. Untuk menerima Harga Opsi Volume akademisi, EP harus digunakan hanya untuk tujuan akademisi atau administratif dan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.

