Harga yang lebih baik Satu Situs Satu tanggal peringatan

Dengan Relationship Suggested Volume Harga (RSVP), Anda mendapatkan poin untuk semua pembelian Produk yang Memenuhi Syarat termasuk perpanjangan dan lisensi baru Layanan IBM® Cloud, Layanan Peralatan dan Peralatan, IBM® Software Subscription and Support. Semakin banyak Anda membeli semakin banyak Anda berhemat. Perusahaan dan organisasi dengan beberapa Situs dapat mengizinkan Situs tambahan untuk mendaftar dan membeli berdasarkan satu Perjanjian. Dengan satu tanggal 'Peringatan' perpanjangan S&S tahunan, Anda mendapatkan pandangan menyeluruh atas perpanjangan Anda sehingga tidak perlu merekonsiliasi dan memproses beberapa perpanjangan sepanjang tahun.

Agregasi poin: Anda memiliki opsi untuk mengumpulkan poin di beberapa Situs untuk mendapatkan tingkat diskon volume yang lebih tinggi dengan lebih cepat. Konsolidasi situs menyediakan pengelolaan terpusat untuk akun, kontak, hak penggunaan, pembelian, perpanjangan, dan pelaporan guna meningkatkan manajemen aset perangkat lunak—sekaligus menghemat waktu, tenaga, dan biaya administrasi Tanggal mulai dan berakhir untuk pembelian lisensi baru dapat diprorata agar selaras dengan tanggal Peringatan Anda, sehingga memudahkan perencanaan anggaran untuk perpanjangan di masa depan serta memprediksi penghematan RSVP saat Anda naik ke tingkat berikutnya.

Tinjau Harga Volume Program Passport Advantage untuk detail lebih lanjut. Perusahaan Asal Klien, yang ditetapkan sebagai Originating Site, bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian serta koordinasi aktivitas setiap perusahaan dalam grup Enterprise yang berpartisipasi, yang diidentifikasi sebagai Additional Sites, berdasarkan Nomor Perjanjian Passport Advantage milik Enterprise tersebut.