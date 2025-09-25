Decision optimization

Mengubah pengambilan keputusan bisnis dengan solusi pengoptimalan yang kuat
Orang yang duduk di meja menganalisis solusi bisnis perangkat lunak
Mengapa pengoptimalan keputusan?

IBM® Decision Optimization merupakan rangkaian perangkat lunak optimisasi yang memberikan kemampuan analisis preskriptif untuk membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik dan memberikan hasil bisnis yang lebih baik.

Dapatkan fleksibilitas penerapan tambahan dengan menjalankan produk-produk ini di IBM Cloud Pak® for Data, sebuah platform data dan AI yang terkontainerisasi yang memungkinkan Anda membangun dan menjalankan model pengoptimalan di mana saja-di cloud dan di lokasi.

Produk unggulan IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

Mempercepat pemodelan optimasi menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi, pemecah optimasi yang kuat, dan dukungan untuk berbagai pendekatan pemodelan optimasi.

 IBM Decision Optimization for IBM Watson® Studio

Gabungkan pengoptimalan dan pembelajaran mesin dalam lingkungan terpadu yang memberi Anda kemampuan pemodelan pengoptimalan yang diintegrasikan dengan AI.

 IBM Decision Optimization Center

Membangun dan menerapkan aplikasi pendukung keputusan secara menyeluruh menggunakan GUI, alat kolaborasi, "what-if" analisis, dukungan model data aplikasi, dan opsi arsitektur penerapan yang fleksibel.

 Pengoptimal IBM CPLEX® untuk IBM z/OS®

Gunakan mesin IBM CPLEX® Optimizer pada IBM z/OS® untuk menyelesaikan model pemrograman matematika seperti MIP/MIQCP dengan C dan C++ API untuk pemodelan.

 

Contoh kasus

Keuangan Perjalanan dan transportasi Manufaktur Retail Pelayanan Kesehatan Energi dan utilitas
Kisah sukses pelanggan 
Pemandangan udara pekerja dan mesin lokasi konstruksi
Penurunan produksi, pergudangan dan biaya distribusi
ÇimSA menggunakan perangkat lunak pengoptimalan dari IBM untuk menjalankan skenario "what-if" yang kompleks dengan cepat, mengoptimalkan keputusan bisnis untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi biaya.
Pemuat ujung depan di lokasi tambang berpasir
Mempercepat proses manufaktur dengan analitik preskriptif
Baca bagaimana model Decision Optimization membantu mengurangi proses pencampuran tanah liat dari hitungan hari menjadi hitungan detik.
Pemandangan udara dari gudang distribusi besar dengan dermaga pemuatan dan banyak truk
FleetPride mempercepat inventaris, meningkatkan pendapatan
Mengubah manajemen rantai pasokannya dengan analitik, FleetPride bergerak lebih cepat dan menghabiskan lebih sedikit.
Sumber daya Meminta bantuan pengguna lain
Dapatkan jawaban dari para ahli di seluruh dunia dengan bergabung dengan komunitas Pengoptimalan Keputusan.
Validasi Teknis ESG
Memprediksi dan mengoptimalkan dengan IBM Decision Optimization untuk IBM Watson Studio dan IBM Cloud Pak for Data.
IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio
Jelajahi proses pengambilan keputusan yang lebih baik seperti operasional, perencanaan strategis, dan penjadwalan.
Cara yang lebih baik untuk membuat keputusan yang lebih cerdas
Memanfaatkan kemampuan pengoptimalan keputusan dalam IBM Watson Studio.
Memulai Decision Optimization in IBM Cloud Pak® for Data
Pelajari cara Anda dapat menggunakan Decision Optimization in IBM Cloud Pak for Data, termasuk menyiapkan lingkungan untuk pengguna baru.
Bultein Dukungan untuk IBM Decision Optimization
Tinjau dokumen-dokumen IBM Decision Optimization yang populer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang berkaitan dengan pengoptimalan keputusan.
Ambil langkah selanjutnya

