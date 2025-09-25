IBM® Decision Optimization merupakan rangkaian perangkat lunak optimisasi yang memberikan kemampuan analisis preskriptif untuk membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik dan memberikan hasil bisnis yang lebih baik.
Dapatkan fleksibilitas penerapan tambahan dengan menjalankan produk-produk ini di IBM Cloud Pak® for Data, sebuah platform data dan AI yang terkontainerisasi yang memungkinkan Anda membangun dan menjalankan model pengoptimalan di mana saja-di cloud dan di lokasi.
Mempercepat pemodelan optimasi menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi, pemecah optimasi yang kuat, dan dukungan untuk berbagai pendekatan pemodelan optimasi.
Gabungkan pengoptimalan dan pembelajaran mesin dalam lingkungan terpadu yang memberi Anda kemampuan pemodelan pengoptimalan yang diintegrasikan dengan AI.
Membangun dan menerapkan aplikasi pendukung keputusan secara menyeluruh menggunakan GUI, alat kolaborasi, "what-if" analisis, dukungan model data aplikasi, dan opsi arsitektur penerapan yang fleksibel.
Gunakan mesin IBM CPLEX® Optimizer pada IBM z/OS® untuk menyelesaikan model pemrograman matematika seperti MIP/MIQCP dengan C dan C++ API untuk pemodelan.
Sederhanakan keputusan yang kompleks dengan perangkat lunak intelijen keputusan untuk penyampaian layanan keuangan yang tepat dan tepat waktu. Pelajari cara analisis preskriptif membantu memberikan layanan keuangan yang lebih baik.
Membantu mempersiapkan diri untuk keadaan yang tidak terduga dengan lebih akurat. Mempersingkat waktu perjalanan secara keseluruhan dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pengoptimalan rute.
Mengurangi ketidakpastian ketika bertemu dengan kondisi produksi yang terus berubah. Optimalkan hasil dan persiapkan lebih baik untuk masa depan menggunakan analisis keputusan.
Baca cara klien IBM menggunakan pengoptimalan keputusan untuk merampingkan proses ritel.
Membantu mengurangi biaya dengan menggunakan teknik preskriptif untuk mengevaluasi jutaan skenario "bagaimana-jika" untuk menilai dampak. Dapatkan panduan untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi pasien.
Gunakan analisis preskriptif dan teknik pembelajaran mesin untuk meningkatkan perencanaan dan penjadwalan sumber daya. Bertindak untuk membantu mengurangi atau menghilangkan penalti dan mendorong hasil bisnis yang lebih baik dengan pemanfaatan jaringan pintar.
Mulailah dengan tutorial memulai cepat untuk melihat bagaimana Anda dapat membangun dan menjalankan model Pengoptimalan Keputusan atau memesan pertemuan dengan pakar IBM untuk membahas bagaimana perangkat lunak pengoptimalan dapat membantu memberikan hasil bisnis yang lebih baik.