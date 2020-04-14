Seperti yang diketahui oleh setiap eksekutif jasa keuangan, meningkatkan hasil bisnis dengan keputusan yang tepat dan tepat waktu jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Banyak faktor dapat menghalangi pencapaian kombinasi optimal penghematan biaya, mitigasi risiko, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan, termasuk kecepatan kemajuan teknologi, pendatang baru di pasar, dan persyaratan peraturan yang terus berubah.

Bahkan jika Anda telah meningkatkan keputusan bisnis Anda dengan analisis prediktif, Anda mungkin tidak memperhitungkan semua risiko dan ketidakpastian yang ada dalam lingkungan keuangan saat ini. Misalnya, Anda mungkin tidak mempertimbangkan bagaimana menyediakan terlalu banyak jalur kredit atau harga pinjaman yang rendah dapat memengaruhi area lain dari bisnis Anda, seperti departemen penagihan Anda.

Itulah mengapa perusahaan tradisional dan startup fintech sama-sama beralih ke teknologi pengoptimalan keputusan untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan risiko. Perangkat lunak pengoptimalan keputusan memberikan kemampuan analitik preskriptif menggunakan algoritma matematika yang kompleks dan teknik AI untuk merekomendasikan rencana tindakan yang optimal. Anda dapat mengoptimalkan keseimbangan antara tujuan bisnis—seperti mengurangi biaya layanan pelanggan atau meningkatkan kepuasan pelanggan—dan menentukan tindakan terbaik dalam setiap situasi.