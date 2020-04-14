Seperti yang diketahui oleh setiap eksekutif jasa keuangan, meningkatkan hasil bisnis dengan keputusan yang tepat dan tepat waktu jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Banyak faktor dapat menghalangi pencapaian kombinasi optimal penghematan biaya, mitigasi risiko, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan, termasuk kecepatan kemajuan teknologi, pendatang baru di pasar, dan persyaratan peraturan yang terus berubah.
Bahkan jika Anda telah meningkatkan keputusan bisnis Anda dengan analisis prediktif, Anda mungkin tidak memperhitungkan semua risiko dan ketidakpastian yang ada dalam lingkungan keuangan saat ini. Misalnya, Anda mungkin tidak mempertimbangkan bagaimana menyediakan terlalu banyak jalur kredit atau harga pinjaman yang rendah dapat memengaruhi area lain dari bisnis Anda, seperti departemen penagihan Anda.
Itulah mengapa perusahaan tradisional dan startup fintech sama-sama beralih ke teknologi pengoptimalan keputusan untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan risiko. Perangkat lunak pengoptimalan keputusan memberikan kemampuan analitik preskriptif menggunakan algoritma matematika yang kompleks dan teknik AI untuk merekomendasikan rencana tindakan yang optimal. Anda dapat mengoptimalkan keseimbangan antara tujuan bisnis—seperti mengurangi biaya layanan pelanggan atau meningkatkan kepuasan pelanggan—dan menentukan tindakan terbaik dalam setiap situasi.
Optimalisasi keputusan sangat ideal untuk organisasi keuangan yang bergulat dengan cara membuat keputusan bisnis lebih cepat dan lebih efisien sambil menyelaraskannya dengan tujuan bisnis seperti mengurangi biaya, mendorong profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Teknologi ini dapat mengungkap cara-cara baru untuk mendorong laba dan sentrisitas pelanggan sambil terus memberikan insight baru yang dapat memperkuat hasil bahkan setelah laba investasi (ROI) telah tercapai.
Pertimbangkan contoh dunia nyata ini dalam tiga jenis penerapan yang paling umum:
Banyak perusahaan berusaha mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan pemrosesan dan keamanan. Hal ini sering terjadi pada perusahaan perdagangan atau bursa keuangan, di mana menjaga transparansi dan kerahasiaan selama proses kliring dan penyelesaian harus diseimbangkan dengan persyaratan peraturan. Pengoptimalan keputusan memberikan inovasi teknis dan infrastruktur yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan intervensi manusia yang akan memperlambat atau meniadakan nilai keputusan.
Conditional value at risk (CVaR): perusahaan layanan keuangan global dengan aset lebih dari USD 1,4 triliun harus memenuhi standar uji stres Federal Reserve untuk menunjukkan kemampuannya untuk tetap stabil di berbagai fluktuasi ekonomi dan mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan dividen. Dengan membuat simulasi untuk tes stres menggunakan decision optimization, bank dapat memenuhi standar.
Optimalisasi agunan: bank besar Eropa mengurangi biaya pelanggan dan meningkatkan bisnis melalui pengoptimalan manajemen agunan berbasis analitik preskriptif, mencapai penghematan 5,3 basis poin di atas praktik terbaik “termurah untuk diberikan”.
Nasabah perbankan saat ini lebih berpengetahuan dan mobile daripada sebelumnya. Mereka memiliki banyak pilihan dan mereka berbelanja dengan hati-hati untuk produk perbankan, termasuk rekening giro dan tabungan, pinjaman, dan produk investasi. Pelanggan ini mengharapkan data mereka dikemas ke dalam saran dan manfaat yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan tujuan keuangan dan kebutuhan pribadi mereka.
Penjualan: bank besar di Spanyol dengan lebih dari 90 juta pelanggan di seluruh dunia menggunakan pengoptimalan keputusan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mendorong penjualan. Dengan menyaring beberapa juta peluang penjualan dan hanya memilih yang mungkin menghasilkan penjualan baru, bank dapat mengoptimalkan jaringan penjualannya tanpa mempertaruhkan hubungan pelanggan. Hasilnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan dan ROI yang lebih tinggi.
Bank dapat ditantang untuk mengembangkan produk dan solusi baru yang melayani kebutuhan keuangan langsung pelanggan. Dalam lingkungan yang kompetitif di mana perusahaan fintech mulai hadir, pengoptimalan keputusan menawarkan kecepatan dan inovasi yang dibutuhkan perusahaan untuk membedakan bisnis mereka.
Konfigurasi pinjaman: bank retail ingin meningkatkan efisiensi pemrosesan pinjaman dan menemukan campuran pinjaman yang lebih baik untuk memenuhi permintaan pelanggan. Menerapkan solusi decision optimization memungkinkannya untuk meningkatkan ukuran pinjaman rata-rata sebesar 15 persen, mengurangi waktu untuk pendanaan dari 21 hari menjadi delapan hari, menurunkan biaya penjaminan sebesar 78 persen dan mencapai peningkatan sebesar empat kali lipat dalam volume pinjaman bulanan.
Penetapan harga derivatif: solusi berbasis optimasi dengan cepat menentukan perdagangan derivatif jangka menengah dan pendek serta mengidentifikasi lindung nilai dengan biaya terendah dan risiko tanpa lindung nilai, mengurangi penetapan harga perdagangan dan waktu pengambilan keputusan hingga 83 persen dan mengukur biaya risiko.
Semua solusi ini memiliki satu kesamaan: dibangun menggunakan IBM Decision Optimization yang membawa teknologi optimasi yang kuat ke dalam arus utama penggunaan bisnis sehari-hari.
Seiring dengan upaya perusahaan keuangan untuk mengubah intelijen mereka menjadi tindakan, optimisasi matematis makin menjadi alat yang wajib dimiliki untuk perencanaan strategis dan operasional. Manajer portofolio dan profesional perbankan lainnya dapat menggunakan teknologi IBM untuk mengeksplorasi skenario dalam waktu singkat, mempercepat keputusan, dan meningkatkan hasil.
Lihat infografis untuk mempelajari lebih lanjut tentang ROI dari IBM Decision Optimization dan mengeksplorasi cara tim ilmu data dapat memanfaatkan kekuatan analitik preskriptif menggunakan optimasi.
