Apa manfaat solusi tersebut bagi bisnis Anda IBM® Decision Optimization for Watson Studio memungkinkan tim sains data untuk memanfaatkan kekuatan analisis preskriptif dan membangun solusi dengan menggunakan kombinasi teknik seperti pembelajaran mesin dan optimisasi. decision Optimization tersedia dengan IBM Watson® Studio untuk IBM Cloud Pak® for Data. IBM Cloud Pak® for Data Lihat harga