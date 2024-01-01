IBM Cloud® adalah cloud yang paling terbuka dan aman untuk bisnis, dengan platform hibrida generasi terbaru, keahlian di 20 industri, dan kemampuan AI yang canggih. Organisasi memilih IBM Cloud karena menawarkan kombinasi manfaat yang unik: fleksibilitas teknologi sumber terbuka, jejak global dan harga yang murah .
Dan bagian terbaiknya? Dengan teknologi seperti Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Satellite™, dan IBM Cloud Paks®, Anda dapat menggunakan IBM Cloud dan AWS secara bersamaan, tanpa perlu mengambil keputusan.
Selama lebih dari 20 tahun, IBM telah menjadi kekuatan pendorong dalam evolusi teknologi sumber terbuka. Kepemimpinan kami dalam bidang ini meliputi proyek-proyek pengadaan seperti Razee dan Kabanero serta berkontribusi pada proyek-proyek sumber terbuka seperti Istio, Knative, dan Eirini.
Dengan menyatukan teknologi yang berbeda ini, IBM Cloud membantu Anda membangun dan menjalankan kontainer, aplikasi, dan lingkungan tanpa server, serta menghindari penguncian vendor.
IBM Cloud menawarkan jejak global 60 pusat data di enam wilayah, dengan 18 zona ketersediaan di seluruh dunia. Menerapkan beban kerja yang memenuhi kebutuhan Anda akan akses lokal, latensi rendah, dan keamanan bersertifikat. Nikmati berbagai pilihan terluas tentang di mana dan bagaimana data dan aplikasi Anda harus berjalan.
Jaringan global kami memudahkan untuk merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang sangat tersedia, toleran terhadap kesalahan, dan dapat diskalakan.
Dengan solusi-solusi untuk layanan telekomunikasi dan keuangan, IBM adalah yang pertama merancang penawaran cloud khusus industri. Solusi otomatisasi jaringan IBM Cloud untuk Telekomunikasi kami yang didukung AI mempercepat pengiriman layanan 5G dan layanan edge untuk menurunkan biaya dan memodernisasi jaringan. Dengan IBM Cloud for Financial Services, bank dapat dengan percaya diri meng-host aplikasi-aplikasi yang sangat penting di cloud untuk bertransaksi bisnis dengan lebih cepat dan efisien.
IBM Cloud mentransformasi industri dengan cara-cara yang lebih cerdas dalam berbisnis dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Dengan IBM Cloud, harga bukanlah penghalang untuk masuk. Kami menawarkan banyak layanan cloud secara gratis, termasuk alat untuk analitik, kontainer, jaringan, penyimpanan, AI/pembelajaran mesin, basis data, pengembang, IoT, keamanan, seluler, dan lainnya.
Anda juga bisa membayar sesuai kebutuhan, dengan akses ke katalog lengkap IBM Cloud yang berisi ratusan layanan. Anda hanya membayar atas layanan yang dapat ditagih yang Anda gunakan, tanpa kontrak atau komitmen jangka panjang.
Buat akun Anda tanpa biaya dan dapatkan 40+ produk selalu gratis yang tidak pernah kedaluwarsa.