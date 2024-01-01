Selama lebih dari 20 tahun, IBM telah menjadi kekuatan pendorong dalam evolusi teknologi sumber terbuka. Kepemimpinan kami dalam bidang ini meliputi proyek-proyek pengadaan seperti Razee dan Kabanero serta berkontribusi pada proyek-proyek sumber terbuka seperti Istio, Knative, dan Eirini.

Dengan menyatukan teknologi yang berbeda ini, IBM Cloud membantu Anda membangun dan menjalankan kontainer, aplikasi, dan lingkungan tanpa server, serta menghindari penguncian vendor.