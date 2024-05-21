Membangun di cloud paling terbuka

Mengapa IBM Cloud berbeda

Sumber terbuka ada dalam DNA IBM
Dari hypervisor hingga alat pengembang hingga blockchain dan AI, IBM Cloud™ dibangun di atas teknologi sumber terbuka.

Tidak ada vendor lock-in
IBM Cloud dibangun di atas standar terbuka untuk memberikan fleksibilitas, portabilitas, dan layanan cloud yang diaktifkan melalui API terbuka.

Kepemimpinan sumber terbuka
IBM mengkhususkan diri dalam mengoperasionalkan, mengeraskan, menskalakan, dan berkontribusi kembali pada ekosistem sumber terbuka.
IBM berinvestasi di cloud terbuka

Selama lebih dari 20 tahun, IBM telah menjadi kekuatan pendorong dalam evolusi teknologi sumber terbuka, membantu perusahaan menciptakan, mengadopsi, dan meningkatkan skala sumber terbuka untuk melayani tujuan bisnis mereka.

 15,000 komitmen per bulan 1.000+ Para IBMer dalam proyek-proyek sumber terbuka 1,500+ Repositori GitHub yang dihosting
IBM & Terbuka
Berkomitmen pada Kubernetes

IBM Cloud - termasuk IBM Watson® dan IBM Blockchain Platform - berjalan di atas Kubernetes, sehingga memungkinkan skala dan keragaman beban kerja yang sangat besar. Investasi ini, dikombinasikan dengan dedikasi IBM sebagai pemimpin dalam proyek dan edukasi Kubernetes, didorong oleh potensi inovasi yang dapat diberikan oleh Kubernetes kepada perusahaan.

Kontainer, Kubernetes, dan Red Hat

Platform hybrid multicloud IBM berbasis teknologi terbuka, seperti Linux dan Kubernetes, yang memungkinkan Anda untuk menyebarkan, menjalankan, dan mengelola data serta aplikasi dengan lebih aman di cloud pilihan Anda - tanpa risiko terkunci.

Memajukan sumber terbuka untuk perusahaan

IBM telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terhadap teknologi cloud open source dengan proyek-proyek sumber seperti Razee dan Kabanero; dan dengan kontribusi besar pada proyek-proyek open source seperti Istio, KNative, dan Eirini. Dengan menyatukan berbagai teknologi yang berbeda ini, IBM Cloud membantu Anda membangun dan menjalankan kontainer, aplikasi, dan lingkungan tanpa server dengan seperangkat alat pengembangan dan manajemen yang sama.

Keterlibatan komunitas terbuka
Ambil langkah selanjutnya

Jelajahi lebih banyak sumber daya cloud terbuka

