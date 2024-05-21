Sumber terbuka ada dalam DNA IBM

Dari hypervisor hingga alat pengembang hingga blockchain dan AI, IBM Cloud™ dibangun di atas teknologi sumber terbuka.

Tidak ada vendor lock-in

IBM Cloud dibangun di atas standar terbuka untuk memberikan fleksibilitas, portabilitas, dan layanan cloud yang diaktifkan melalui API terbuka.

Kepemimpinan sumber terbuka

IBM mengkhususkan diri dalam mengoperasionalkan, mengeraskan, menskalakan, dan berkontribusi kembali pada ekosistem sumber terbuka.