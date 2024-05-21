Sumber terbuka ada dalam DNA IBM
Dari hypervisor hingga alat pengembang hingga blockchain dan AI, IBM Cloud™ dibangun di atas teknologi sumber terbuka.
Tidak ada vendor lock-in
IBM Cloud dibangun di atas standar terbuka untuk memberikan fleksibilitas, portabilitas, dan layanan cloud yang diaktifkan melalui API terbuka.
Kepemimpinan sumber terbuka
IBM mengkhususkan diri dalam mengoperasionalkan, mengeraskan, menskalakan, dan berkontribusi kembali pada ekosistem sumber terbuka.
Selama lebih dari 20 tahun, IBM telah menjadi kekuatan pendorong dalam evolusi teknologi sumber terbuka, membantu perusahaan menciptakan, mengadopsi, dan meningkatkan skala sumber terbuka untuk melayani tujuan bisnis mereka.
IBM Cloud - termasuk IBM Watson® dan IBM Blockchain Platform - berjalan di atas Kubernetes, sehingga memungkinkan skala dan keragaman beban kerja yang sangat besar. Investasi ini, dikombinasikan dengan dedikasi IBM sebagai pemimpin dalam proyek dan edukasi Kubernetes, didorong oleh potensi inovasi yang dapat diberikan oleh Kubernetes kepada perusahaan.
Platform hybrid multicloud IBM berbasis teknologi terbuka, seperti Linux dan Kubernetes, yang memungkinkan Anda untuk menyebarkan, menjalankan, dan mengelola data serta aplikasi dengan lebih aman di cloud pilihan Anda - tanpa risiko terkunci.
IBM telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terhadap teknologi cloud open source dengan proyek-proyek sumber seperti Razee dan Kabanero; dan dengan kontribusi besar pada proyek-proyek open source seperti Istio, KNative, dan Eirini. Dengan menyatukan berbagai teknologi yang berbeda ini, IBM Cloud membantu Anda membangun dan menjalankan kontainer, aplikasi, dan lingkungan tanpa server dengan seperangkat alat pengembangan dan manajemen yang sama.
