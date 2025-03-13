Katalog Kontrol Kepatuhan Cloud Computing (C5) dibuat oleh Kantor Federal Jerman untuk Keamanan Informasi (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, atau BSI) untuk menyediakan kerangka kerja bagi penilaian keamanan siber penyedia layanan cloud, dan untuk memastikan ketersediaan kontrol ketika terjadi serangan siber.
C5 menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan cloud untuk memberikan tingkat keamanan minimum bagi layanan mereka. Standar ini menggabungkan standar keamanan yang sudah ada seperti ISO 27001, SOC 2 dan katalog IT-Grundschutz dari BSI, dengan persyaratan khusus C5 tambahan untuk meningkatkan transparansi dalam pemrosesan data.
Kepatuhan C5 diperlukan untuk layanan cloud yang digunakan oleh pemerintah Jerman dan organisasi yang bekerja dengan sektor publik Jerman. Penilaian C5 dilakukan sesuai dengan International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revisi), Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information.
Laporan dan dokumentasi lainnya
Laporan C5 untuk layanan yang tercantum dalam bagian "layanan dalam cakupan" dilindungi dan tersedia jika diminta. Untuk meminta laporan infrastruktur IBM Cloud, IBM Cloud VPC, dan/atau IBM Cloud PaaS/Cloudant C5:
Klien IBM saat ini dan yang potensial dapat menggunakan laporan C5:2020 sebagai verifikasi kepatuhan keamanan cloud dan sebagai bagian dari penilaian mereka untuk menggunakan IBM Cloud.
Laporan C5 sangat menarik bagi klien IBM yang berkantor di Uni Eropa (UE), atau klien global lainnya yang ingin mendapatkan kerangka kerja kontrol komputasi awan yang komprehensif.
Laporan C5 dapat diberikan untuk layanan IBM yang telah menerapkan kontrol sesuai dengan kerangka kerja C5 dan telah dinilai oleh auditor independen, yang menunjukkan bukti kepatuhan terhadap C5.
Layanan yang tercantum di bawah ini memiliki laporan C5, yang mewakili periode waktu saat kontrol dinilai.
Deskripsi Layanan IBM (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan mempertahankan status kepatuhan terhadap C5. Layanan di bawah ini menerbitkan laporan C5 setidaknya sekali setiap tahun.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.