Katalog Kontrol Kepatuhan Cloud Computing (C5) dibuat oleh Kantor Federal Jerman untuk Keamanan Informasi (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, atau BSI) untuk menyediakan kerangka kerja bagi penilaian keamanan siber penyedia layanan cloud, dan untuk memastikan ketersediaan kontrol ketika terjadi serangan siber.

C5 menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan cloud untuk memberikan tingkat keamanan minimum bagi layanan mereka. Standar ini menggabungkan standar keamanan yang sudah ada seperti ISO 27001, SOC 2 dan katalog IT-Grundschutz dari BSI, dengan persyaratan khusus C5 tambahan untuk meningkatkan transparansi dalam pemrosesan data.

Kepatuhan C5 diperlukan untuk layanan cloud yang digunakan oleh pemerintah Jerman dan organisasi yang bekerja dengan sektor publik Jerman. Penilaian C5 dilakukan sesuai dengan International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revisi), Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information.



Laporan dan dokumentasi lainnya

Laporan C5 untuk layanan yang tercantum dalam bagian "layanan dalam cakupan" dilindungi dan tersedia jika diminta. Untuk meminta laporan infrastruktur IBM Cloud, IBM Cloud VPC, dan/atau IBM Cloud PaaS/Cloudant C5: