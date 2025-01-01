IT-Grundschutz diciptakan oleh Federal Office for Information Security Jerman, dan berfungsi sebagai metodologi bagi organisasi untuk menilai dan menerapkan langkah-langkah keamanan komputer yang tepat.
IT-Grundschutz bertujuan untuk mencapai tingkat keamanan yang sesuai untuk semua jenis informasi di dalam organisasi. IT-Grundschutz menggunakan pendekatan menyeluruh untuk proses ini dan memberikan panduan untuk penerapan perlindungan teknis, organisasi, personel, dan infrastruktur.
