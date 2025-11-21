Percepat pertumbuhan portofolio, efisiensi, dan kesiapan perusahaan untuk akuisisi dengan keahlian konsultasi ekuitas swasta IBM—didukung oleh AI dan hybrid cloud
Setiap pemimpin ekuitas swasta mengejar hasil yang sama—penciptaan nilai yang lebih cepat di seluruh kepemilikan. Namun, periode penahanan yang lebih singkat, ekspektasi investor yang meningkat, dan sistem lama dapat mempersulit perusahaan untuk bergerak dengan cepat.
Di sinilah IBM berperan—membantu perusahaan ekuitas swasta dan perusahaan portofolio mengubah kompleksitas operasional menjadi nilai yang dapat diukur.
Dengan menggabungkan AI, otomatisasi, dan hybrid cloud, IBM® Consulting mempercepat efisiensi dan pertumbuhan—membantu Anda meningkatkan EBITDA, memperluas margin, dan membangun narasi untuk akuisisi yang lebih kuat.
Kami bekerja sebagai perpanjangan dari tim Anda, berkreasi bersama untuk menciptakan solusi yang meningkatkan skala dan memberikan hasil yang terukur—bukan sekadar janji. Dengan teknologi yang tepat dan fokus bersama pada hasil, kami membantu Anda memberikan nilai yang terus berkembang di setiap unit usaha.
Dari tahap uji tuntas hingga penjualan, IBM membantu mengidentifikasi dan menghadirkan nilai dengan cepat. Kami melakukan penilaian kesiapan teknologi dan AI yang cepat untuk mengidentifikasi efisiensi tersembunyi sebelum dan setelah akuisisi. Program “value blitz” setelah penutupan kami memberikan optimisasi SG&A yang cepat, dan model harga dengan insentif yang selaras memastikan kami berhasil ketika Anda juga berhasil.
Ubah data menjadi kinerja. IBM membantu perusahaan portofolio mengotomatiskan keuangan, pengadaan, dan SDM untuk mengurangi biaya, mempercepat siklus penutupan, dan mempertajam akurasi perkiraan. Rancang kembali cara kerja Anda—capai penghematan, manfaatkan modal secara efisien, dan dorong pertumbuhan dengan hasil terukur yang cepat tercapai.
Perbesar skala dengan lebih cerdas. Perusahaan portofolio membutuhkan infrastruktur modern tanpa kerumitan atau biaya perombakan perusahaan. IBM menyediakan solusi hybrid cloud sesuai tujuan dan modernisasi aplikasi yang dirancang khusus untuk tim yang ramping—cepat diimplementasikan, mudah dikelola, dan terbukti memberikan ROI yang terukur.
Penurunan 40% dalam biaya operasi keuangan dan pengurangan biaya vendor 70%—didukung oleh pedoman AI yang sama dengan yang sekarang kami berikan kepada klien.
Mewujudkan produktivitas AI dengan Riyadh Air.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin untuk menskalakan AI generatif dari percontohan ke produksi dengan akselerator khusus industri dan penyediaan berbasis hasil.
IBM dikenal karena menanamkan AI generatif di seluruh alur kerja keuangan dan mendorong efisiensi biaya dengan lebih dari 30 ribu praktisi keuangan.
IBM Consulting dinobatkan sebagai Pemimpin Pasar dalam menciptakan kembali operasi perusahaan dengan AI generatif untuk membuka nilai bisnis baru.
Mempercepat transformasi digital, memperoleh lebih banyak efisiensi operasional, dan mengurangi biaya dengan insight berbasis AI dari solusi operasi bisnis IBM.
IBM Consulting menghadirkan layanan konsultasi pakar data dan AI untuk membantu perusahaan membangun strategi AI yang bertanggung jawab dan dapat diskalakan.
IBM watsonx Orchestrate adalah solusi AI generatif dan otomatisasi yang memberdayakan bisnis Anda dengan mengotomatiskan tugas dan menyederhanakan proses yang kompleks.
