Skalakan AI Anda untuk penciptaan nilai yang lebih cepat
Banyak perusahaan yang menggunakan AI saat ini—melalui asisten, agen, dan otomatisasi—tetapi masih berjuang untuk melihat hasil yang nyata. Upaya sering kali tetap terfragmentasi, dengan alur kerja yang terputus, data yang terkotak-kotak, dan tata kelola yang tidak konsisten sehingga sulit untuk menskalakan AI, memercayai hasil, atau mewujudkan ROI dari investasi AI.
IBM Enterprise Advantage membantu mengubahnya. Ini adalah layanan untuk membangun dan mengoperasikan platform AI perusahaan Anda untuk skala dan nilai yang lebih cepat. Ini membawa struktur, konteks, dan eksekusi ke AI perusahaan, yang membantu Anda beralih dari contoh penggunaan yang terisolasi ke hasil dalam skala besar dengan teknologi yang ada sekaligus mengintegrasikan apa yang Anda butuhkan.
Apa perubahan transformasi ini di seluruh perusahaan Anda:
Ubah proses yang terfragmentasi menjadi alur kerja yang terintegrasi secara menyeluruh, menjaga konteks bisnis Anda dari awal hingga akhir, dengan akurasi yang didukung oleh data Anda dan nuansa spesifik bidang.
Percepat pelaksanaan proses IT melalui alur kerja pengembangan otonom yang menangani pembangkitan kode, pengujian, dan penerapan dengan mempertimbangkan lingkungan build optimal Anda.
Biarkan tim Anda memanfaatkan pengetahuan perusahaan secara akurat, yang menanamkan kepercayaan dan adopsi, selagi memberdayakan keputusan yang lebih baik.
Mempercepat peluncuran ide-ide baru ke pasar dengan mengintegrasikan masukan pelanggan secara real-time, mengotomatisasi proses prototipe, dan mengintegrasikan kualitas dan kepatuhan sejak awal.
Merancang, menerapkan, dan skalakan pengalaman layanan mandiri pelanggan yang didukung AI—with kontrol bawaan perusahaan.
Pelanggan mengharapkan jawaban cepat ketika mereka mengunjungi situs web atau aplikasi—apakah mereka mencari detail produk, status pesanan, atau bantuan untuk masalah.
Demo ini menunjukkan bagaimana pengalaman pelanggan layanan mandiri, yang dibangun dengan IBM Enterprise Advantage, memungkinkan asisten cerdas untuk menjawab pertanyaan, merekomendasikan produk, dan menyelesaikan masalah. Ini juga memberi bisnis kontrol atas suara merek, akurasi, biaya, dan tata kelola.
Konfigurasikan, latih, dan operasikan alur kerja dokumen yang didukung AI—tanpa menulis kode.
Tim merilis tender, menerima penawaran dari beberapa vendor dan meninjau kontrak dalam jumlah besar untuk melakukan ulasan harga, persyaratan, dan kepatuhan.
Demo ini menunjukkan bagaimana pemrosesan dokumen agen, yang dibangun dengan layanan aplikasi IBM Enterprise Advantage, membantu tim mengubah tanggapan tender dan kontrak menjadi data terstruktur dan dapat digunakan—lebih cepat dan dengan keyakinan yang lebih besar.
Bangun, konfigurasikan, dan operasikan alur kerja pelaporan peraturan didukung AI—dengan pengawasan manusia bawaan.
Pelaporan regulasi mengharuskan tim untuk meninjau ribuan halaman dokumen sumber dan mengubahnya menjadi laporan terstruktur yang memenuhi persyaratan regulasi.
Demo ini menunjukkan bagaimana penulisan regulasi agentic, yang dibangun dengan IBM Enterprise Advantage, membantu tim menghasilkan laporan siap regulator lebih cepat melalui AI, ulasan otomatis, dan validasi manusia untuk akurasi dan kepercayaan diri.
Melalui ekosistem pengembangan yang dikelola sendiri 1
Untuk pekerjaan bernilai tinggi, sekaligus meningkatkan kualitas keputusan secara terukur 1
Peningkatan produk digital yang sukses 1
Pakar dan insinyur membentuk, menerapkan, menyesuaikan, dan mengelola platform AI Anda dan agen tertentu serta aplikasi. Diakui oleh IDC, Gartner dan Everest Group, IBM Consulting® adalah pemimpin dalam bidang AI dan layanan AI generatif.
Kumpulan agen dan aplikasi khusus domain dan industri untuk memungkinkan tim hybrid pekerja manusia dan pekerja digital. Alur kerja yang dibangun sebelumnya ini menyediakan 80% awal untuk proses bisnis yang paling kritis, terus mengoptimalkan diri mereka sendiri dan dapat diterapkan di lingkungan apa pun.
Kami membangun platform AI terbuka untuk membantu Anda membawa kecerdasan ke contoh penggunaan apa pun atau pengguna yang menanamkan konteks, orkestrasi, dan tata kelola khusus Anda sendiri. Melalui Enterprise Advantage, teknologi multi-vendor dari platform modular ini tersedia untuk Anda untuk menskalakan AI—semuanya di lingkungan AI pilihan Anda. Terbukti dengan fakta bahwa kami menggunakannya sendiri untuk meningkatkan hampir 150.000 konsultan setiap hari.
Sebagai mitra konsultasi utama AWS, IBM membantu memodernisasi dan meningkatkan skala pusat layanan pelanggan yang didukung oleh platform Amazon Connect dan mengintegrasikan solusi AI, ML, dan otomatisasi di AWS Cloud.
Platform yang memberdayakan konsultan kami dengan asisten, agen, dan aplikasi AI untuk memberikan nilai terukur lebih cepat dalam skala besar untuk inisiatif Anda yang paling penting.
Dorong nilai dengan layanan integrasi AI. Bangun alur kerja AI agen menyeluruh yang mengubah pekerjaan dan mempertahankan keuntungan finansial.
Temukan bagaimana layanan dan konsultasi kecerdasan buatan (AI) IBM dapat membantu mengimplementasikan dan menskalakan AI perusahaan untuk menemukan kembali alur kerja organisasi Anda.
Layanan konsultasi data dan analitik IBM membantu Anda mengoptimalkan potensi penuh data Anda, sehingga Anda dapat fokus menjalankan organisasi Anda menghadapi masa depan dengan AI atau tenaga kerja agen.
Thiru Venkatachalam, IBM Consulting, membahas AI, data, dan hybrid cloud.