Banyak perusahaan yang menggunakan AI saat ini—melalui asisten, agen, dan otomatisasi—tetapi masih berjuang untuk melihat hasil yang nyata. Upaya sering kali tetap terfragmentasi, dengan alur kerja yang terputus, data yang terkotak-kotak, dan tata kelola yang tidak konsisten sehingga sulit untuk menskalakan AI, memercayai hasil, atau mewujudkan ROI dari investasi AI.

IBM Enterprise Advantage membantu mengubahnya. Ini adalah layanan untuk membangun dan mengoperasikan platform AI perusahaan Anda untuk skala dan nilai yang lebih cepat. Ini membawa struktur, konteks, dan eksekusi ke AI perusahaan, yang membantu Anda beralih dari contoh penggunaan yang terisolasi ke hasil dalam skala besar dengan teknologi yang ada sekaligus mengintegrasikan apa yang Anda butuhkan.

Apa perubahan transformasi ini di seluruh perusahaan Anda: