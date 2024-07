Pabrik Nottingham menjadi Pabrik Masa Depan pertama Reckitt yang beroperasi pada Mei 2021. Pada bulan Juni, perusahaan telah memproyeksikan pengurangan biaya pemeliharaan pabrik sebesar 10% dan penurunan konsumsi daya listrik sebesar 3%. Dan peningkatan visibilitas ke data peralatannya sudah memberikan wawasan untuk analisis akar masalah yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas yang signifikan.

"Konektivitas dan visibilitas data yang lebih baik memungkinkan kami untuk benar-benar memahami dan menganalisis apa yang kami lakukan dan bagaimana kami bisa mulai meningkatkannya," kata Ellins. "Ketika kami menerapkan pembelajaran mesin atau algoritme AI pada data tersebut, Reckitt akan lebih mampu memprediksi dan merencanakan masa depan dengan lebih baik."

Perencanaan itu dimulai hari ini dengan meningkatkan OEE. Manajer departemen dan operator kini memiliki akses langsung ke data alat berat, dan operator tidak perlu lagi memasukkan data tersebut ke dalam spreadsheet, yang kemudian harus mencari informasi yang relevan. Data, yang secara otomatis diunggah dari mesin, juga lebih akurat dan dapat diandalkan. Data tepercaya ini memungkinkan manajer untuk menghabiskan waktu mereka menganalisis operasi alih-alih mencari informasi dan memverifikasi validitasnya. Hal ini akan membantu mempercepat pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

Perpindahan dari pemeliharaan berbasis kalender ke pemeliharaan berbasis kondisi dan siklus juga diharapkan dapat membantu Reckitt meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sistem otomatis hanya memicu peristiwa pemeliharaan ketika kondisi yang ditetapkan telah terpenuhi, seperti ketika suatu kondisi bergerak di luar toleransi atau aset telah berjalan dalam jumlah jam tertentu. Menurut Barnes, "Hal ini akan membantu kami meningkatkan efisiensi para teknisi kami karena mereka hanya akan mengerjakan aset yang membutuhkan perhatian daripada mencoba menyelesaikan semua perintah kerja untuk setiap alat berat setiap bulannya."

"Tulang punggung data tunggal juga memberi Reckitt jalur menuju pembelajaran mesin dan operasi dan pemeliharaan berbasis AI," kata Woodham dari IBM. Misalnya, data dapat mengungkapkan kapan mesin cenderung rusak atau kapan perlu perawatan segera. "Algoritma pembelajaran mesin dapat membantu Reckitt memahami data dan mulai memprediksi ke mana segala sesuatunya akan berjalan," katanya. "Prediksi dapat berubah menjadi instruksi yang diarahkan sistem, dan daripada seseorang melihat masalah dan memutuskan apa yang harus dilakukan tentang hal itu, mereka dapat menggunakan data untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, dan akhirnya menutup loop."

Analisis prediktif semacam ini juga dapat diterapkan pada sistem manajemen energi perusahaan sekarang karena terhubung ke tulang punggung data. Karena Reckitt sekarang memiliki data yang konsisten dan pandangan tingkat tanaman tentang konsumsi energinya, Reckitt dapat menggantikan pembacaan meter manual di seluruh pabriknya. Visibilitas ini akan memungkinkan setiap pabrik menargetkan area pengurangan guna membantu memenuhi tujuan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan.

Gagasan bahwa "konektivitas adalah kunci" telah menjadi mantra baru bagi Ellins secara pribadi dan seluruh perusahaan. Seiring dengan perluasannya ke lokasi-lokasi lain, Reckitt akan membangun solusinya di atas platform infrastruktur dan tulang punggung data yang sama. "Mampu mengatakan bahwa kami membangun platform data yang dapat diskalakan dengan baik untuk pabrik-pabrik kami adalah poin utama. Dan ini akan terus menambah, serta meningkatkan, nilai seiring dengan bertambahnya usia."

Dalam mengimplementasikan solusi Factory of the Future, Ellins juga melihat adanya konvergensi antara IT dan teknologi operasional (OT) ke dalam infrastruktur hibrida IT-OT untuk masa depan. "Sebagai bagian dari transformasi Industry 4.0, kami melihat bagaimana sistem IT terhubung dengan sistem teknik, dan mereka berbicara dengan bahasa yang sama." Konvergensi ini juga memungkinkan Reckitt untuk menerapkan lingkungan keamanan siber yang solid yang mencakup sistem IT dan operasional.