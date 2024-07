Sejak awal pandemi, semua orang mulai dari gubernur hingga petugas kesehatan masyarakat, media, dan warga mencari wawasan Covid yang akurat, berbasis data, dan tepat waktu untuk membantu mereka membuat keputusan.Mereka mengajukan segudang pertanyaan: Berapa tingkat penularan saat ini?Apa akar penyebab lonjakan di berbagai kelompok populasi?Siapa yang paling berisiko tertular virus dan dirawat di rumah sakit?Jenis kegiatan sosial, rekreasi, dan profesional apa yang berkontribusi pada penularan yang lebih tinggi?Haruskah pembelajaran di sekolah dilakukan secara online?

Sementara itu, tim data negara bagian bekerja dengan rajin untuk memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti dari investigasi terhadap kasus yang dikonfirmasi dan dari pelacakan kontak dan operasi pengujian, rawat inap, dan kematian.Namun pandemi telah melanda dengan sangat cepat, tim tidak memiliki staf atau sistem untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar yang dikirim dari rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas lain secara efisien di seluruh negara bagian.

“Ada kehausan akan data, kehausan akan angka, kehausan akan ilmu pengetahuan di balik keputusan yang kami buat,” kata Joseph Wendelken, Public Information Officer at the Rhode Island Department of Health (RIDOH).“Tapi kami perlu mengumpulkan data terlebih dahulu [dari sumber yang berbeda] dan menyiapkannya dengan cara yang dapat dicerna orang.”

Waktu sangat penting.Berkolaborasi secara erat dengan tim Analytics dan AI di IBM Consulting, negara bagian segera mendatangkan beberapa spesialis, membangun data lake berbasis cloud, dan proses otomatis untuk memungkinkan analisis yang lebih cepat, lebih canggih, dan lebih andal. Dalam waktu tiga minggu, tim data menyebarkan wawasan Covid yang lebih dalam yang diperlukan untuk memandu keputusan kebijakan dan operasional serta menjaga agar publik tetap mendapat informasi.