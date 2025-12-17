Konsultasi Operasi Perbankan

Revolusi operasi perbankan dengan AI agen, dipandu oleh kecerdasan manusia

AI agen di perbankan: Siapa yang berkembang?
Memodernisasi operasi perbankan dengan AI

IBM membantu bank mengubah operasi lama menjadi alur kerja otonom berbasis AI yang meningkatkan kinerja dan memberikan hasil bisnis yang nyata.

Pendekatan kami yang berbasis nasihat dan aset menggabungkan keahlian perbankan mendalam dengan otomatisasi cerdas yang didukung AI agen, yang dibangun untuk lingkungan teregulasi. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk merampingkan proses, mengurangi kompleksitas, dan memberdayakan keputusan yang lebih cepat dan cerdas.

Kami melampaui digitalisasi — mendesain ulang alur kerja untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan memastikan transformasi yang aman dan patuh.

Dengan rekam jejak yang mapan dan ekosistem teknologi yang kuat, IBM adalah mitra tepercaya untuk inovasi perbankan yang meyakinkan.
Manfaat
Tetap patuh tanpa kerumitan

Atasi peraturan perbankan dengan alat kepatuhan yang ditingkatkan AI. Minimalkan risiko, tingkatkan transparansi, dan tetap terdepan — dengan lancar, aman, dan percaya diri.
Mencapai efisiensi yang mendorong produktivitas

Sederhanakan tugas dengan AI yang berpusat pada manusia dan kurangi tenaga kerja manual. Ubah operasi back-office untuk memangkas waktu penyelesaian dan membebaskan tim Anda untuk melakukan pekerjaan berdampak tinggi.
Percepat setiap transaksi

Percepat eksekusi transaksi dan tangani volume puncak tanpa gangguan untuk kepuasan pelanggan yang tak tergoyahkan, yang mengarah pada peningkatan net promoter score (NPS).
Membangun operasi perbankan generasi berikutnya KYC dan AML

Percepat orientasi dan perkuat uji tuntas yang berkelanjutan dengan solusi KYC/AML menyeluruh berbasis AI yang terintegrasi dengan lancar dengan sistem yang ada. Solusi ini dengan cepat mendeteksi penipuan dengan menyaring entitas, menganalisis data, dan mengelola peringatan.

 Kejahatan keuangan dan kepatuhan

Tetap terdepan dalam peraturan dinamis dan kemajuan teknologi dengan operasi yang proaktif dan tangguh. Gunakan analitik tingkat lanjut, insight AI, dan alur kerja otomatis untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi kejahatan keuangan, melindungi reputasi institusi Anda.

 Perbankan komersial

Manfaatkan AI agen untuk merombak operasi seperti pembiayaan perdagangan dan pinjaman. Beradaptasi dengan model bisnis yang berubah, tekanan ekonomi, dan peraturan yang berkembang, memberikan pengalaman yang dapat dipercaya dan berpusat pada manusia yang mengimbangi perubahan.
Berkreasi bersama dengan IBM® Garage
Gagas, bangun, ukur, ulangi, dan skalakan solusi dengan lancar menggunakan kerangka kerja menyeluruh dari praktik design thinking, agile, dan DevOps kami. Pendekatan kami dirancang untuk berintegrasi dengan sistem yang ada dan memaksimalkan nilai investasi Anda saat ini. Raih pencapaian nilai dengan cepat melalui kemitraan strategis yang dibentuk bersama tim Anda dan para pakar IBM. Kelompok spesialis yang beragam di bidang bisnis, desain, dan teknologi ini membantu Anda mengadopsi inovasi mutakhir dengan percaya diri.

Pengakuan pasar
Bagan gartner emerging market quadrant gen AI consulting and implementation services
IBM diposisikan sebagai Pemimpin dalam Gartner Emerging Quadrant 2025 untuk Layanan Konsultasi dan Implementasi AI Generatif

Dalam Emerging Quadrant pertama Gartner untuk layanan konsultasi dan implementasi gen AI, IBM Consulting menerima peringkat teratas untuk menerapkan solusi gen AI yang disesuaikan dengan kecepatan, skala, biaya, risiko, dan nilai yang optimal.

Insight

Pandangan atas dari tiga orang bisnis yang berkomunikasi
Prospek Global 2025 untuk Perbankan dan Pasar Keuangan Baca laporan
Sekelompok anak muda duduk di tempat kerja mereka dan memprogram kode di komputer.
Manajemen risiko AI dan dengan AI
Dua administrator sistem mengonfigurasi sistem perusahaan
Merancang  AI agen untuk operasi bisnis cerdas
Tampilan jarak dekat dari tangan yang memasukkan kartu debit ke ATM
Pelajari apa yang menggagalkan modernisasi
Mitra strategis

Logo Microsoft
Microsoft

IBM Consulting membantu klien menyesuaikan perjalanan Microsoft Cloud mereka, melalui AI, Red Hat OpenShift, dan Cloud Accelerator untuk mendorong kesuksesan bisnis.
Logo AWS
AWS

IBM dapat membantu mempercepat desain, migrasi, dan operasi Anda di AWS Cloud, apa pun segmen industri Anda.
Logo Celonis
Celonis

IBM dan Celonis mempercepat jalan menuju transformasi digital dengan dukungan migrasi data dan wawasan proses yang cepat dan berbasis data yang memungkinkan klien perusahaan untuk menata ulang model operasi.
Logo UiPath
UiPath

IBM dan UiPath menggabungkan kekuatan RPA dan digital business automation untuk menghadirkan otomatisasi aman yang dapat diskalakan. Solusi ini mencakup bot yang diawasi dan tanpa pengawasan, serta alur kerja penuh, keputusan, dan manajemen konten dalam satu pengalaman yang lancar.
Logo Hyperscience
Hyperscience

Hyperscience adalah mitra peluncuran IBM untuk watsonx Orchestrate, menggabungkan otomatisasi dokumen kami dengan alur kerja berbasis AI IBM untuk membantu bisnis merampingkan proses melalui Agent Catalog.
Solusi terkait Konsultasi Jasa Keuangan
Memodernisasi layanan keuangan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif—bergeser dari efisiensi back-office ke keunggulan front-office. Transformasi ini didukung oleh modernisasi inti berbasis AI, pembayaran tangkas, dan fokus pada pertumbuhan, kepatuhan, dan pengoptimalan biaya.
Layanan dan Solusi TI Perbankan
Modernisasi sistem perbankan inti, tingkatkan keamanan, dan percepat inovasi dengan AI, cloud, dan otomatisasi—untuk mendorong ketangkasan dan ketahanan di seluruh layanan keuangan.
Modernisasi Pembayaran
Sederhanakan operasi pembayaran dengan AI, otomatisasi, dan solusi berbasis cloud—untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan skalabilitas di seluruh ekosistem keuangan Anda.
