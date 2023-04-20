Apa kesamaan yang dimiliki oleh perusahaan energi Kanada, peretail kopi Belanda, dan perusahaan multinasional Inggris yang bergerak di bidang barang konsumsi (CPG) saat ini? Semua mengubah operasi pengadaan mereka dengan memanfaatkan penambangan proses canggih dan teknologi otomatisasi cerdas.
Sebuah organisasi skala menengah akan menghabiskan dana setara dengan beberapa miliar dolar AS setiap tahunnya dalam pengadaan langsung atau tidak langsung. Karena itu, ada baiknya memeriksa seberapa efisien proses pengadaan barang dan jasa, cara mengontrol pembelian tanpa izin dan mengurangi kebocoran pendapatan, serta cara menciptakan pengalaman pembelian yang terstandardisasi di seluruh organisasi. Selain itu, persyaratan kepatuhan seputar pengadaan berkelanjutan perlu ditangani berdasarkan postur keberlanjutan pemasok terkait logistik dan distribusi. Proses rantai pasokan berkelanjutan yang efisien dengan jejak CO2 yang dioptimalkan merupakan kebutuhan perusahaan dan juga kebutuhan masyarakat.
Diskusi ini secara inheren terhubung dengan tantangan dan solusi abad ke-21 yang terkait dengan keunggulan proses. Keunggulan proses adalah upaya lintas bidang di era transformasi digital. Hal ini membutuhkan kombinasi kemampuan terkait pengoptimalan proses. Penerapan teknologi eksponensial untuk secara digital menemukan realitas proses dan secara teknologi mengubah proses tersebut untuk hasil terbaik. Upaya ini juga mencakup mendefinisikan dan mengoperasionalkan tingkat tata kelola yang tepat di seluruh lapisan organisasi untuk orkestrasi nilai yang efisien dan peningkatan berkelanjutan. Mari kita pertimbangkan beberapa contoh:
Sebuah perusahaan rekayasa material Amerika, pemimpin global dalam industri semikonduktor, telah mendorong transformasi keuangan melalui otomatisasi dalam kemitraan dengan IBM sehingga bisnis dapat tumbuh, bahkan dengan jumlah karyawan yang sama. Dengan keberhasilan penerapan otomatisasi awal, fokusnya telah bergeser ke optimalisasi proses bisnis penting yang berdekatan, misalnya manajemen pemesanan layanan, rantai nilai terbalik, dan banyak lagi, untuk pengurangan waktu siklus dan peningkatan kualitas. Latihan Process Mining yang mengambil data dari SAP perusahaan telah membantu mengukur kinerja KPI dan menentukan peta jalan transformasi.
Dalam keterlibatan lain, sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional Amerika memanfaatkan kemampuan keunggulan proses IBM untuk menyelidiki proses transfer jurnal internal yang mengungkap potensi pengurangan hingga 50% dalam tingkat pengerjaan ulang dan pengurangan 40% dalam tingkat penolakan.
Meskipun contohnya tidak ada habisnya, tema umumnya adalah transformasi perusahaan, contoh penggunaan utama untuk penawaran IBM Process Excellence. Di dunia yang masih dalam pemulihan dari dampak pandemi, menghadapi ketidakpastian ekonomi, krisis geopolitik, dan perubahan iklim yang ekstrem—yang semuanya mengganggu rantai nilai tradisional—kebutuhan akan transformasi skala perusahaan adalah keharusan utama untuk bisnis global. Operasi Layanan Bersama seperti Keuangan, Rantai Pasokan, Pengadaan, SDM, dan IT Perusahaan adalah domain horizontal yang relevan untuk dilibatkan. Pada saat yang sama, proses Industri yang terfokus dengan operasi kantor front-to-back juga merupakan kandidat untuk transformasi yang diprioritaskan oleh pemilik bisnis (misalnya, Pinjaman, Orientasi Pelanggan, Klaim, Operasi Penipuan, dll.).
Proses dan Teknologi belum pernah terkait seerat ini. Alur kerja perusahaan sering didistribusikan ke seluruh lingkungan aplikasi, dikelola oleh tim TI departemen yang berbeda dan pemilik proses dengan fokus terisolasi. Dengan kemajuan teknologi Process Mining, kini dimungkinkan untuk memvirtualisasikan dan memvisualisasikan alur kerja secara menyeluruh, mengambil data eksekusi dari sistem pencatatan yang mendasari (alias aplikasi perusahaan), dan bahkan meningkatkannya dengan tampilan eksekusi tugas tingkat desktop lokal operator proses, yang direkam secara digital melalui Task Mining.
Visualisasi proses berbasis teknologi ini merevolusi cara kita memandang proses. Untuk pertama kalinya, kita dapat melihat penerapan proses yang rumit dan kompleks dengan jelas, yang mengidentifikasi di mana proses ini beroperasi secara efektif dan di mana proses dapat disederhanakan, dioptimalkan, dan diotomatisasi.
Praktik IBM Process Excellence memanfaatkan alat penambangan proses terkemuka di seluruh ekosistem dan mitra IBM. Alat ini mencakup alat IBM Process Mining, bagian dari platform IBM Cloud Pak for Business Automation, yang sekarang didukung oleh solusi Aplikasi Proses dari penawaran IBM Consulting Process Excellence.
Praktik IBM Process Excellence juga memanfaatkan kemitraan kami dengan Celonis dan teknologi Process Mining lainnya yang diamanatkan klien untuk mendorong keterlibatan konsultasi untuk transformasi proses perusahaan. Dengan kerangka kerja Process Excellence KPI yang dipatenkan dan mekanisme prioritas proses yang berbasis Automation Quotient, kami berkreasi bersama menciptakan peta jalan transformasi untuk klien global kami. Hal ini makin dipercepat melalui rangkaian aplikasi Process Excellence yang siap pakai, dan platform Digital COE untuk tata kelola siklus hidup.
“Saya benar-benar terkesan dengan pendekatan yang telah diambil oleh tim IBM. Ini sangat berbeda dari apa pun yang pernah saya lihat sebelumnya karena sangat teliti dan ilmiah. Hal ini akan membantu para pemimpin untuk mengambil keputusan yang mudah. Ketika kami memandu pemangku kepentingan bisnis kami dalam menghasilkan output, tidak ada tantangan, dan ini karena kualitas dan keandalan pendekatan.” ~Kepala Pengoptimalan Proses, Bank Multinasional
IBM Consulting menyediakan solusi transformasi proses holistik untuk klien perusahaan kami, yang menjadi perhatian perusahaan Analis terkemuka seperti IDC.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Jelajahi bagaimana United Foods meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis mereka dengan merampingkan alur kerja utama menggunakan IBM Cloud Pak for Business Automation.
Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.
IBM Blueworks Live adalah SaaS untuk pemodelan proses bisnis.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.