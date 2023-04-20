Diskusi ini secara inheren terhubung dengan tantangan dan solusi abad ke-21 yang terkait dengan keunggulan proses. Keunggulan proses adalah upaya lintas bidang di era transformasi digital. Hal ini membutuhkan kombinasi kemampuan terkait pengoptimalan proses. Penerapan teknologi eksponensial untuk secara digital menemukan realitas proses dan secara teknologi mengubah proses tersebut untuk hasil terbaik. Upaya ini juga mencakup mendefinisikan dan mengoperasionalkan tingkat tata kelola yang tepat di seluruh lapisan organisasi untuk orkestrasi nilai yang efisien dan peningkatan berkelanjutan. Mari kita pertimbangkan beberapa contoh:

Di perusahaan rekayasa material

Sebuah perusahaan rekayasa material Amerika, pemimpin global dalam industri semikonduktor, telah mendorong transformasi keuangan melalui otomatisasi dalam kemitraan dengan IBM sehingga bisnis dapat tumbuh, bahkan dengan jumlah karyawan yang sama. Dengan keberhasilan penerapan otomatisasi awal, fokusnya telah bergeser ke optimalisasi proses bisnis penting yang berdekatan, misalnya manajemen pemesanan layanan, rantai nilai terbalik, dan banyak lagi, untuk pengurangan waktu siklus dan peningkatan kualitas. Latihan Process Mining yang mengambil data dari SAP perusahaan telah membantu mengukur kinerja KPI dan menentukan peta jalan transformasi.

Di perusahaan jasa keuangan multinasional

Dalam keterlibatan lain, sebuah perusahaan jasa keuangan multinasional Amerika memanfaatkan kemampuan keunggulan proses IBM untuk menyelidiki proses transfer jurnal internal yang mengungkap potensi pengurangan hingga 50% dalam tingkat pengerjaan ulang dan pengurangan 40% dalam tingkat penolakan.

Contoh tambahan