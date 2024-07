Tentang Bankwest

Didirikan pada tahun 1895 dan berkantor pusat di Perth, Australia Barat, Bankwest (tautan berada di luar ibm.com) menyediakan layanan perbankan pribadi dan bisnis yang berfokus pada Australia Barat. Bank mengoperasikan jaringan cabang dan pusat bisnis yang luas, serta layanan perbankan 24 jam melalui telepon, internet, dan seluler. Bankwest merupakan bagian dari Commonwealth Bank Australia (CBA), bank ritel terbesar di Australia.