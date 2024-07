Ketika Dr. K. Joshi dan tim penelitinya mulai menggali cara-cara untuk menganalisis data layanan kesehatan yang sangat diatur dan dienkripsi, salah satu pertanyaan utamanya berkutat pada enkripsi. "Anda harus memahami dan mengambil keputusan dengan cepat dalam aspek layanan kesehatan. Namun, perlu waktu berhari-hari untuk mulai mendekripsi banyak data terkait," kata Dr. K. Joshi. "Jadi, bagaimana caranya agar data tetap terenkripsi, tetapi algoritma dan mekanisme kontrol akses berfungsi? Karena ketika Anda memiliki data terenkripsi dalam jumlah besar dan Anda ingin mengkueri tanpa mendekripsinya, proses komputasinya akan sangat merepotkan."

Dengan mengembangkan pendekatan baru menggunakan enkripsi dan penalaran semantik, tim peneliti Dr. K. Joshi mampu mengambil segelintir data dan mendekripsi bagian kecil dari catatan tersebut untuk mengambil informasi yang diperlukan dengan cepat untuk dekripsi. "Langkah inovatif yang kami coba lakukan di sini adalah menggunakan pendekatan AI dan pembelajaran mendalam untuk mengakses informasi tanpa mendekripsi data," kata Dr. K. Joshi.

Dengan menggunakan alat IBM Cloud for Education untuk menyempurnakan strategi ini, tim UMBC baru-baru ini menerbitkan dua makalah penelitian penting tentang topik ini, termasuk, "A Semantically Rich Knowledge Graph to Automate HIPAA Regulations for Cloud Health IT Services" untuk Konferensi Big Data Security 2022 dan "Delegated Access Control using Attribute-Based Encryption," yang disponsori oleh Office of Naval Research.

“Pendekatan penalaran semantik dan enkripsi kami telah diterima dengan tangan terbuka oleh komunitas peneliti,” kata Dr. K. Joshi. “Perusahaan memiliki kebijakan dan organisasi memiliki aturan tentang cara mengenkripsi data serta mengirimkannya melalui internet. Karena aturan-aturan ini tidak dapat diotomatisasi sekarang, kami ingin mengotomatiskan kebijakan ini.”

Lanjutnya: "Cloud adalah solusi ampuh untuk pekerjaan ini karena tersedia kapan pun. Semua orang dapat membagikannya dengan mudah. Karena persyaratan komputasi untuk penelitian kami akan sangat besar, peran cloud akan sangat penting dalam pekerjaan kami. Komunitas riset dan komunitas perawatan kesehatan yang berinteraksi dengan kami pun sangat antusias dengan gagasan tersebut. "