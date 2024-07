Solusi Garanti BBVA adalah dengan menerapkan IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, sebuah mesin kueri berkecepatan tinggi yang secara logis memperluas Db2 for z/OS. Teknologi ini memungkinkan Pemrosesan Analitik Transaksi Hybrid (HTAP), yang secara efisien dan hemat biaya memproses beban kerja analitik pada akselerator dan beban kerja transaksi pada platform IBM Z. Sebagai komponen back-end terintegrasi dari Db2 for z/OS, akselerator ini juga dirancang untuk ketersediaan, ketahanan, dan keamanan informasi yang tinggi.

Tim basis data bank mulai menerapkan Db2 Analytics Accelerator for z/OS versi 5 pada Juli 2019 bekerja sama dengan IBM, dan Lanjutkan dengan pembaruan untuk mendapatkan fitur-fitur canggih. "Kami menghargai dukungan yang kami dapatkan dari IBM," ujar Parlak. "Kami yakin bahwa jika kami mengalami masalah, IBM akan selalu siap sedia untuk mendukung produk dan layanan penting mereka."

Sejak awal, akselerator telah meningkatkan siklus batch dengan memproses beban kerja analitik yang dibebankan dari z15. Cakupan pekerjaannya sangat luas. Lebih dari 300 tabel basis data diakselerasi untuk menyiapkan data untuk dianalisis oleh unit bisnis. Analisis diambil dari 33 TB data yang berada di alat dan 44 TB yang tersisa dikompresi dalam Db2 for z/OS.

Db2 Analytics Accelerator for z/OS membuat laporan yang terkait dengan kartu kredit, akun pelanggan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Akselerator ini juga menjalankan fungsi ETL dalam menyiapkan data untuk gudang data dan AI, serta menganalisis aplikasi baru untuk mengetahui adanya kesalahan selama pengujian jaminan kualitas.

Selain itu, akselerator ini membantu mengotomatisasi pemecahan masalah basis data melalui analisis berkala terhadap konsumsi CPU dan log kinerja dari 300.000 aplikasi bank dan jutaan pernyataan SQL. Ketika analisis mendeteksi kesalahan, akselerator secara otomatis menganalisis riwayat akses pengguna selama 10 tahun untuk mengidentifikasi jendela pemeliharaan terbaik.

Selain menjalankan pekerjaan batch, akselerator menganalisis sejumlah kecil transaksi online. Tim basis data ingin memperluas ini untuk menganalisis akses akun oleh pengguna seluler dan data dinamis lainnya. Itulah sebabnya mengapa mereka menerapkan Db2 Analytics Accelerator for z/OS versi 7.5, yang dilengkapi dengan kemampuan IBM Integrated Synchronization.

Protokol replikasi data ini memungkinkan pembaruan data dinamis secara bertahap ke akselerator dalam waktu yang hampir real-time sekaligus menjaga data tetap pada tempatnya. Kemudian, kueri analitik dapat dijalankan terhadap data komitmen terbaru dengan mengurangi konsumsi CPU mainframe. Sinkronisasi Terintegrasi memanfaatkan teknologi IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) untuk mengurangi biaya.

"Saat ini, kami lebih banyak mendapatkan manfaat dari akselerator dalam jendela batch kami," kata Parlak. "Namun dengan versi terbaru, kami fokus untuk meng-rooting transaksi online kami ke mesin yang kuat itu. Kami berharap bisa segera mencapainya.”