Chez IBM, la technologie responsable n’est pas une préoccupation secondaire : elle fait partie intégrante de notre démarche d’innovation réfléchie.

Guidée par des principes immuables et renforcée par une gouvernance à l’échelle de l’entreprise, notre approche en matière de technologie responsable permet d’ancrer la confiance, la transparence et la responsabilité dans la manière dont nous concevons, déployons et gouvernons l’IA et les technologies émergentes.