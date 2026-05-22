IBM s’engage à développer et à utiliser la technologie de manière responsable
Chez IBM, la technologie responsable n’est pas une préoccupation secondaire : elle fait partie intégrante de notre démarche d’innovation réfléchie.
Guidée par des principes immuables et renforcée par une gouvernance à l’échelle de l’entreprise, notre approche en matière de technologie responsable permet d’ancrer la confiance, la transparence et la responsabilité dans la manière dont nous concevons, déployons et gouvernons l’IA et les technologies émergentes.
Betsy Greytok et Francesca Rossi
Responsible Technology Board Co-Chairs
La mission de l’IBM Responsible Technology Board est claire : fournir une gouvernance, des normes et une application pratique des principes régissant la manière dont IBM développe et déploie l’IA et les technologies émergentes telles que l’informatique quantique. Elle permet à nos équipes d’agir avec confiance, rapidité et efficacité, conformément aux valeurs de l’entreprise, afin de faire progresser la technologie de manière responsable pour nos clients, nos partenaires et le monde entier.
Le cadre de technologie responsable et de gouvernance d’IBM met en pratique ces principes au niveau des individus, des processus et de la technologie.
Les solutions technologiques doivent être conçues pour améliorer et étendre les capacités et le potentiel des humains, tout en permettant à ces derniers d’assumer des tâches à plus forte valeur ajoutée
Les solutions technologiques doivent reposer sur une collecte, un partage et une utilisation responsables des données.
Les solutions technologiques doivent être ouvertes aux retours d’information et à la collaboration de nombreuses parties prenantes, et les informations relatives à leur développement, à leur fonctionnement interne et à leur utilisation doivent être accessibles afin de renforcer la confiance dans la technologie.
Les systèmes d’IA doivent être conçus et développés de manière à fournir des explications et une observabilité suffisante. Les informations relatives à leur développement doivent être mises à la disposition des parties prenantes concernées. Les utilisateurs doivent être informés lorsqu’ils interagissent avec un système d’IA. L’IA doit être créée au sein d’un écosystème d’innovation ouvert afin de favoriser la collaboration et la co-création entre les différentes parties prenantes.
Les systèmes d’IA doivent fonctionner de manière équitable dans le contexte auquel ils sont destinés, qu’il s’agisse de formuler des prévisions, de fournir des recommandations, de générer du contenu ou d’exécuter des tâches. Leur comportement doit respecter les valeurs humaines pertinentes, notamment ne pas générer de contenu haineux ou injurieux, ni effectuer d’actions préjudiciables.
Les systèmes d’IA doivent être capables de gérer efficacement les situations adverses, telles que les anomalies au niveau des entrées/sorties, le comportement imprévisible d’autres systèmes d’IA et les menaces de cybersécurité. Ils doivent également être précis, qu’il s’agisse de faire des prédictions, de fournir des recommandations, de générer du contenu ou d’exécuter des tâches.
La conception et le développement des systèmes d’IA doivent être axés sur la protection de la vie privée et des droits des consommateurs en matière de données, y compris dans leurs prédictions, recommandations, contenus générés, décisions ou actions. Des bonnes pratiques doivent être élaborées et mises en œuvre pour limiter la diffusion inappropriée de données personnelles et pour respecter les droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.
La technologie doit renforcer le pouvoir d’action, la confiance et le bien-être des individus.
La technologie doit être conçue, déployée et utilisée au profit de la société, en soutenant une innovation centrée sur l’humain.
La technologie doit être délibérément efficace afin de générer une valeur significative à long terme et une croissance durable.
La gouvernance est le pilier opérationnel du cadre de gouvernance et de technologie responsables (Responsible Technology and Governance Framework) d’IBM, traduisant les principes, les piliers et les dimensions d’impact en actions concrètes.
Le cadre est mis en œuvre par le biais du programme de gouvernance intégrée (Integrated Governance Program ou IGP) d’IBM, d’initiatives de formation telles qu’IBM SkillsBuild, de technologies ouvertes comme Granite Guardian et de boîtes à outils open source telles qu’AI Fairness 360 et l’Adversarial Robustness Toolbox, ainsi que de capacités de produits comme IBM watsonx.governance. De plus, les offres d’IBM Consulting en matière de stratégie et de gouvernance de l’IA permettent aux entreprises de mettre en œuvre des pratiques d’IA responsables, tout en collaborant avec des partenaires spécialisés dans les politiques, les normes et la recherche au sein de l’écosystème des technologies responsables.
L’atlas des risques de l’IBM Responsible Technology Board, désormais intégré à watsonx.governance, a contribué à faire progresser la recherche de l’entreprise dans le domaine de la gouvernance de l’IA, propulsant IBM au rang de leader du secteur.
L’IBM Responsible Technology Board élabore des perspectives, des bonnes pratiques et des recommandations concrètes afin d’aider l’entreprise, le secteur et le monde entier à tirer parti des opportunités et à relever les défis liés à l’IA et aux technologies émergentes.
L’approche d’IBM en matière de technologie responsable reflète un engagement global de l’entreprise envers la confiance, la responsabilité et la valeur à long terme, ancré dans des pratiques de gouvernance qui façonnent notre mode de fonctionnement.
Transparence de nos pratiques en matière d’entreprise responsable.
Sécuriser le monde numérique à l’ère quantique.
Intégrer la sécurité et la confiance dans tout ce que nous faisons.