La surveillance de l’infrastructure est le processus de suivi, d’analyse et de gestion des performances, de la disponibilité et de l’intégrité des composants principaux de la pile technologique d’une entreprise. Ces composants, depuis les puces mémoire et les processeurs jusqu’au système d’exploitation (OS) et au serveur d’application, jouent tous un rôle essentiel dans la fourniture d’une application ou d’un service aux utilisateurs finaux et ils peuvent exister dans des environnements cloud, sur site et hybrides. La surveillance de ces systèmes est nécessaire, car les temps d’arrêt des applications et la dégradation des services peuvent entraîner des désabonnements des utilisateurs, une perte de revenus importante et une atteinte à la réputation de l’entreprise.

La surveillance de l’infrastructure implique l’utilisation d’outils spécialisés qui collectent, regroupent et analysent automatiquement les données et les indicateurs provenant de serveurs, de machines virtuelles, de conteneurs, de bases de données et d’autres composants principaux. Les outils de surveillance de l’infrastructure couvrent un large éventail de paramètres tels que l’utilisation du processeur et de la mémoire, le trafic réseau, l’espace disque, les temps de réponse, les taux d’erreur, etc. Ils génèrent des alertes ou des notifications lorsque des seuils prédéfinis sont dépassés ou que des anomalies sont détectées, ce qui permet aux équipes informatiques d’enquêter et de résoudre les problèmes potentiels avant qu’ils ne s’aggravent. L’objectif ultime de la surveillance de l’infrastructure est de garantir la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des opérations de leur infrastructure informatique.