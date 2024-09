Qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment d'argent ?

L'Anti-Money Laundering Act est un ensemble de lois et de politiques qui concourent à prévenir et à poursuivre les délits de blanchiment d'argent aux États-Unis. La lutte contre les blanchisseurs d'argent implique également la collaboration de plusieurs organisations gouvernementales nationales et internationales, car ce délit a souvent lieu dans différents pays. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines des lois américaines les plus remarquables en matière de protection contre le blanchiment d'argent.

Ces lois et organisations incluent :

Bank Secrecy Act (BSA) : la loi BSA, également appelée Currency and Foreign Transaction Reporting Act, a vu le jour en 1970. Il s'agit de la première législation visant à prévenir et à poursuivre l'acte de blanchiment d'argent par le biais des banques et autres institutions financières. Cette loi exigeait des banques qu'elles coopèrent avec les enquêtes gouvernementales pour lutter contre le financement d'activités illégales en suivant les mouvements d'argent. Par exemple, elle oblige les banques à remplir un rapport sur les transactions en devises (CTR) pour toute transaction en espèces supérieure à 10 000 USD.

Money Laundering Control Act : cette loi a été créée en 1986, et elle a fait du blanchiment d'argent un crime fédéral. Son objectif principal est de lutter contre le blanchiment d'argent par les cartels de la drogue. Elle permet au gouvernement de saisir des biens sans inculper quiconque d'un crime. La loi a également étendu le rapport CTR à toute transaction supérieure à 10 000 USD, et pas seulement en espèces.

Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act : cette loi de 1992 vise principalement les banques. Elle les oblige à appliquer des pratiques de prévention du blanchiment d'argent et les pénalise lorsqu'elles permettent aux criminels d'utiliser leurs institutions à ces fins. Elle a introduit les rapports d'activité suspecte (SAR) que les banques doivent remplir si un client ou une transaction sont suspectés de blanchiment d'argent.

Patriot Act : mise en œuvre après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York, cette loi vise à suivre et à combattre le financement du terrorisme et les activités terroristes par le biais du blanchiment d'argent. Elle a renforcé la collaboration entre les banques et les unités antiterroristes au sein du gouvernement, et a augmenté les amendes et les peines pour le blanchiment d'argent. Un point essentiel du Patriot Act est le programme d'identification des clients, également appelé « know your customer » (KYC), qui oblige les banques à contrôler leurs clients.

FinCEN :le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a complété les réglementations de la loi BSA et le Patriot Act, et a mis en place des règles strictes en matière de vigilance à l'égard de la clientèle auxquelles les institutions financières doivent se conformer.

Plusieurs organisations gouvernementales, institutions et services de répression nationaux et internationaux luttent contre le blanchiment d'argent dans le monde entier.