Qu'est-ce que l'acquisition de talents ?

L'acquisition de talents est le processus qui consiste à identifier, attirer et acquérir des candidats qualifiés afin de répondre aux besoins actuels et futurs d'une organisation en matière de personnel. Le but principal de l'acquisition de talents est d'attirer des candidats potentiels dans une organisation et d'embaucher ceux qui répondent aux qualifications des postes à pourvoir et qui répondent parfaitement aux besoins de l'organisation.

La planification stratégique permet de s’assurer que l’organisation recrute les personnes les plus compétentes, au bon moment pour le poste qui leur convient afin d’assurer leur réussite. Une stratégie d’acquisition de talents efficace s’aligne sur la stratégie des ressources humaines, qui reflète à son tour la stratégie globale de l’organisation.

Le processus d’acquisition de talents comprend généralement l’analyse des offres d’emploi, la recherche de candidats, la présélection, les entretiens, la sélection et l’intégration des nouveaux employés. Une acquisition de talents réussie intègre également souvent la stratégie de marque de l’organisation, car les talents sont plus susceptibles d’être attirés par des employeurs dont l’image de marque est positive. Les stratégies de recrutement utilisées pour approcher les candidats potentiels comprennent les sites d’offres d’emploi en ligne (LinkedIn, Indeed, etc.), les réseaux professionnels et les réseaux sociaux. En outre, il est nécessaire d’offrir aux candidats une expérience attrayante et pertinente afin qu’ils évoluent sans heurt dans le processus d’embauche. Les progrès technologiques ont permis l’utilisation de systèmes de suivi des candidatures (ATS), d’outils d’intelligence artificielle (IA) et d’analyses de données qui peuvent rationaliser le processus, aider à identifier les meilleurs candidats et clarifier les interactions entre l’employeur et le candidat.



L'acquisition de talents joue également un rôle essentiel pour garantir la diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I) sur le lieu de travail en encourageant les responsables du recrutement à s'adresser à un vivier diversifié de candidats et à promouvoir un processus de recrutement équitable et inclusif.