Qu’est-ce que la productivité en douceur ?

La productivité lente, c’est travailler à un rythme plus lent sur moins de tâches à la fois afin d’accroître la productivité et la satisfaction sur le lieu de travail. La tendance de la productivité lente permet de repenser comment entreprises et employés envisagent la productivité et de créer un environnement où la qualité du travail prime sur la quantité.
Dans son livre Rest: Why You Get More Done When You Work Less, Alex Soojung-Kim Pang, consultant de la Silicon Valley, décrit comment il a pris un congé sabbatique professionnel durant lequel il a accompli énormément de choses, mais qu’il a également vécu comme une période extrêmement relaxante. Il dit s’être rendu compte que les idées reçues sur notre temps de travail et notre productivité sont erronées.
La productivité lente exige un changement dans la façon dont nous définissons la productivité. Elle encourage les entreprises et leurs employés à repenser la signification même de productivité, en se posant des questions telles que :
L’expression « productivité lente » a été inventée par Cal Newport, professeur d’informatique et auteur à succès de « Digital Minimalism » et de « A World Without e-mail: Reimagining Work in an age of Communication Overload ». Danse son podcast intitulé « Deep Questions avec Cal Newport », il pose la question de comment vivre et travailler en profondeur dans un monde qu’il trouve de plus en plus superficiel.
Dans le magazine New Yorker, Newport évoque la semaine de travail de quatre jours, mais affirme qu’il ne s’agit que d’une solution partielle partielle au véritable problème, à savoir le surmenage. Selon lui, réduire le nombre d’heures travaillées sans réduire la charge de travail ne ferait qu’aggraver la situation. Il affirme que la productivité doit concerner la qualité du travail, et non sa quantité.
La productivité lente est similaire à d’autres mouvements slow, comme le mouvement slow dans les années 1980. Ces mouvements favorisaient également une plus grande pleine conscience.
Quand on pense productivité, on pense qu’en travaillant suffisamment dur ou assez vite, nous aurons le temps de faire les choses que nous apprécions le plus. Mais être occupé ne signifie pas être productif. Si les journées de travail sont remplies de tâches et d’activités, les employés risquent d’être trop occupés pour découvrir leurs capacités et leur créativité. Le simple fait de rester occupé peut vous empêcher de trouver un but et un sens à votre vie, et peut vous conduire à l’épuisement.
Avec le soutien de la Harvard Business Review, une enquête menée auprès de 1 500 personnes interrogées dans 46 pays a révélé que l’épuisement professionnel est un énorme problème mondial. Les principales conclusions étaient les suivantes :
Selon les chercheurs de l’UC Berkeley et de l’Université Deakin, les six principales causes de l’épuisement professionnel sont la surcharge de travail, le manque de contrôle, le manque de reconnaissance, l’effondrement de la communauté, l’absence d’équité et les conflits de valeur. L’épuisement professionnel peut également être le symptômes d’autres problèmes, comme le fait que les employés aient des listes de tâches interminables qu’ils n’achèveront jamais.
Les tâches fastidieuses sont un autre obstacle à la productivité. Travailler plus dur et plus rapidement sur un plus grand nombre de tâches peut maintenir les employés perpétuellement occupés et les empêcher d’atteindre leurs objectifs. Les équipes de travail peuvent passer des tâches fastidieuse à la productivité en se fixant des objectifs moins nombreux et plus réalisables, en se concentrant sur une seule chose à la fois et en éliminant les distractions.
Les avantages de la productivité lente sont facilement identifiables. Les personnes qui travaillent à un rythme plus lent sur moins de choses à la fois éprouvent souvent un meilleur bien-être mental et ont plus d’énergie pour atteindre leurs objectifs. Un travail rationalisé et plus intentionnel peut également donner aux employés plus de temps pour socialiser, réfléchir sur eux-mêmes ou créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les avantages de la productivité lente profitent également aux entreprises. Même si les employés ne sont pas épuisés, ils ne sont pas toujours aussi productifs qu’ils le devraient ou pourraient l’être. Le ralentissement peut stimuler la productivité et améliorer les résultats de l’entreprise en laissant plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour les clients et les autres parties prenantes.
« Face à des tâches interminables, que faire à part perdre notre motivation », demande Karla Starr, rédactrice scientifique et éducatrice. « Lorsque nous savons que la liste des tâches ne va jamais diminuer, pourquoi essayerions-nous naïvement de nous motiver alors que cela ne changera pas notre situation générale si les tâches ne s’arrêtent tout simplement pas ? »
Certains pays européens interdisent les e-mails en dehors des heures de travail, comme la nouvelle loi belge sur le « droit à la déconnexion ». Les employeurs peuvent également conseiller à leurs employés de désactiver les notifications pour les e-mails, Slack et autres médias sociaux. La politique de l’entreprise peut leur suggérer d’afficher un avis indiquant qu’ils sont en mode « travail approfondi ».
Dans son article paru dans le New Yorker, Newport affirme que si une semaine de travail de quatre jours devenait la norme aux États-unis, travailler moins ne serait pas une « expérience disruptive entreprise par quelques startups ». Au contraire, écrit-il, il s’agirait d’une option que les employeurs devraient justifier de ne pas offrir. Et cette justification pourrait devenir plus difficile à maintenir au fur et à mesure que le temps passe et que les avantages d’une semaine de travail plus courte deviennent plus évidents.
Les responsables peuvent encourager la productivité lente en maintenant le charge de travail d’un employé à des niveaux gérable en privilégiant un moindre nombre de projets à plus forte incidence.
Certains s’opposent au ralentissement sur le lieu de travail. La culture de l’effervescence chez les travailleurs du savoir se traduit par un environnement de travail qui met l’accent sur le travail acharné et les longues heures de travail, en dépit du fait que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le surmenage est dangereux.
La concurrence sur le lieu de travail peut également faire échouer la productivité lente. Par exemple, Starr décrit les États-Unis comme une société capitaliste du « tout au vainqueur»», où certaines normes sociales sont profondément enracinées. Ces normes s’opposent au ralentissement de la productivité.
Newport aborde un autre obstacle à la productivité lente : le défi de la gestion du « travail qui n’a pas encore été attribué ». En d’autres termes, certains responsables peuvent résister à la productivité lente parce que cela les obligerait à prioriser et à attribuer le travail au lieu de simplement envoyer un e-mail à un employé, dans l’instant, au sujet d’une tâche à accomplir.
Selon Newport, le volume de travail excessif des personnes qui travaillent sur ordinateur est inhérent au système, et la réduction de la semaine de travail ou le simple plafonnement du nombre d’heures travaillées ne résoudront pas le problème. Les entreprises devraient envisager de ralentir le rythme de la semaine elle-même et de consacrer moins de temps aux tâches sans importance.
Il est parfois crucial de tenter l’expérience de la productivité lente, car la perte de productivité coûte cher. Par exemple, HubSpot a constaté que la perte de productivité coûte aux entreprises américaines à elles seules 1 800 milliards de dollars américains par an.
La technologie peut être à la fois un problème et une solution en matière de productivité. C’est un problème lorsque les employés sont surchargés à force de jongler avec différentes applications pour effectuer leur travail. C’est d’une solution lorsque les employés peuvent automatiser les tâches répétitives et consacrer plus de temps aux actions qui génèrent des résultats. Et le fait de consacrer plus de temps à un travail de meilleure qualité est au cœur du mouvement en faveur de la productivité lente.
L’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation, appliquées de manière appropriée, peuvent aider à réduire les tâches fastidieuses et le nombre d’outils que les employés gèrent pour accomplir leur travail. En mettant l’IA au service de processus complexes ou de routine, vous libérez les employés du travail répétitif et leur donnez les moyens d’obtenir de meilleurs résultats et de prendre de meilleures décisions fondées sur les données. Cela peut conduire à des niveaux de satisfaction au travail plus élevés, ce qui peut conduire à une réduction des taux d’attrition, et des employés plus heureux sont plus susceptibles de satisfaire des clients.
La productivité consiste à tirer le meilleur parti de ce que vous investissez. La productivité lente concerne la qualité du travail par rapport à la quantité. L’automatisation intelligente vise à donner aux employés un accès facile et conversationnel aux informations et aux automatisations de tâches dont ils ont besoin pour mieux servir les clients et accomplir les tâches les plus importantes.
D’après une étude Total Economic Impact de Forrester, IBM Process Mining offre un ROI de 176 %, une croissance des revenus de 968 000 dollars américains et des économies de coûts.
