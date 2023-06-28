Qu’est-ce que la productivité en douceur ?

La productivité lente, c’est travailler à un rythme plus lent sur moins de tâches à la fois afin d’accroître la productivité et la satisfaction sur le lieu de travail. La tendance de la productivité lente permet de repenser comment entreprises et employés envisagent la productivité et de créer un environnement où la qualité du travail prime sur la quantité.

Dans son livre Rest: Why You Get More Done When You Work Less, Alex Soojung-Kim Pang, consultant de la Silicon Valley, décrit comment il a pris un congé sabbatique professionnel durant lequel il a accompli énormément de choses, mais qu’il a également vécu comme une période extrêmement relaxante. Il dit s’être rendu compte que les idées reçues sur notre temps de travail et notre productivité sont erronées.

La productivité lente exige un changement dans la façon dont nous définissons la productivité. Elle encourage les entreprises et leurs employés à repenser la signification même de productivité, en se posant des questions telles que :