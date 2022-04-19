Renewable Energy 100, RE100, est une initiative mondiale en faveur des énergies renouvelables menée par le Climate Group en partenariat avec le CDP. Elle vise à inciter les entreprises les plus influentes au monde, en particulier celles dont la consommation annuelle d'électricité dépasse 100 GWh, à s'engager à utiliser 100 % d'électricité renouvelable et à atteindre cet objectif d'ici 2050.

Afin d'atteindre un objectif de 100 % d'électricité renouvelable, les entreprises doivent s'assurer que 100 % de l'électricité utilisée dans le cadre de leurs activités mondiales provient de sources renouvelables.

L'électricité renouvelable peut provenir du marché ou être autoproduite et peut inclure l'énergie solaire, éolienne, la biomasse (y compris le biogaz), la géothermie ou l'hydroélectricité. L’électricité renouvelable achetée peut être achetée directement auprès des producteurs et fournisseurs du marché, par exemple via des contrats d’achat d’électricité. Cela peut également inclure les achats au détail et les instruments énergétiques autonomes « non groupés ».