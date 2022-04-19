Balises
Renewable Energy 100, RE100, est une initiative mondiale en faveur des énergies renouvelables menée par le Climate Group en partenariat avec le CDP. Elle vise à inciter les entreprises les plus influentes au monde, en particulier celles dont la consommation annuelle d'électricité dépasse 100 GWh, à s'engager à utiliser 100 % d'électricité renouvelable et à atteindre cet objectif d'ici 2050.

Afin d'atteindre un objectif de 100 % d'électricité renouvelable, les entreprises doivent s'assurer que 100 % de l'électricité utilisée dans le cadre de leurs activités mondiales provient de sources renouvelables.

L'électricité renouvelable peut provenir du marché ou être autoproduite et peut inclure l'énergie solaire, éolienne, la biomasse (y compris le biogaz), la géothermie ou l'hydroélectricité. L’électricité renouvelable achetée peut être achetée directement auprès des producteurs et fournisseurs du marché, par exemple via des contrats d’achat d’électricité. Cela peut également inclure les achats au détail et les instruments énergétiques autonomes « non groupés ».

À qui s’adresse-t-il ?

Comme indiqué ci-dessus, RE100 s'adresse aux grandes entreprises dont la consommation annuelle d'électricité est d'au moins 100 GWh. Toutefois, des exceptions peuvent être accordées aux entreprises dont la consommation est inférieure si elles occupent une place prépondérante dans leur secteur d'activité, si elles figurent au classement Fortune 1000 ou si elles jouent un rôle clé dans une région ou un secteur prioritaire pour RE100.

Actuellement, plus de 350 entreprises sont membres de RE100 et se sont engagées à devenir 100 % renouvelables. Près d’un tiers de ces entreprises ont leur siège aux États-Unis, plus de 60 sont au Japon et près de 50 au Royaume-Uni. Au niveau du secteur, plus d’un tiers provient du secteur des services. L'industrie manufacturière est le deuxième secteur le plus représenté avec plus de 60 entreprises, tandis que l'alimentation et les boissons occupent la troisième place avec plus de 30 entreprises.

Critères clés pour rejoindre RE100

  • Engagement public à s’approvisionner en électricité 100 % renouvelable pour l'ensemble de ses activités, y compris toutes les émissions de scope 1 liées à la production d’électricité par l’entreprise, toutes les émissions de scope 2 liées aux activités et aux opérations des entreprises opérant avec la marque ou le groupe.
  • Une vérification par un tiers est requise pour la consommation d’électricité renouvelable et, si nécessaire, pour la production et la vente (par exemple, la certification Greene).
  • Les entreprises doivent s'approvisionner en électricité renouvelable dans les limites du marché où elles consomment cette électricité. Toutefois, les entreprises peuvent exclure les petites charges (petits bureaux, points de vente au détail) de consommation d'électricité jusqu'à 100 MWh/an, par marché, de l'objectif RE100 sur les marchés où il n'est pas techniquement possible de s'approvisionner en énergie renouvelable.
  • Les entreprises doivent rendre compte de manière transparente de leurs progrès chaque année via la feuille de calcul RE100 ou le questionnaire CDP sur le changement climatique.
  • Les entreprises doivent s'engager à ne pas entreprendre d'activités susceptibles de nuire à la mission, telles que le lobbying politique en faveur des combustibles fossiles plutôt que de la production d'énergie renouvelable ou l'augmentation de leurs participations dans des actifs liés aux combustibles fossiles.
  • Les entreprises doivent rejoindre la campagne au niveau du groupe.

Déclarations crédibles dans le cadre du RE100

Les membres du RE100 doivent être en mesure de démontrer qu'ils ont le droit d'utiliser une production d'électricité renouvelable unique pour couvrir la totalité de leur consommation d'électricité renouvelable déclarée. Cela se fait généralement sous la forme d'attributs de production tels que les certificats d'attributs énergétiques (EAC), mais des contrats peuvent également être utilisés. Les conditions requises pour une déclaration crédible d'utilisation d'énergies renouvelables sont les suivantes :

  1. Des données de génération crédibles
  2. Agrégation d'attributs
  3. Propriété exclusive (sans double comptage) des attributs
  4. Revendications exclusives (pas de double revendication) sur les attributs
  5. Limitations géographiques des déclarations
  6. Limitation dans le temps des déclarations

Quels sont les délais et les exigences en matière d'objectifs ?

Les exigences minimales et les dates limites sont les suivantes :

  • 100 % d’ici 2050, avec des étapes intermédiaires d’au moins :
  • 60 % d'ici 2030
  • 90 % d'ici 2040

Premiers pas avec RE100

Devenir membre du RE100 prend environ 2 à 3 mois pour que le processus d'application soit complet. L’approbation de l’adhésion suit un processus en 8 étapes :

  1. Vérifier les exigences : les entreprises doivent vérifier les exigences d'adhésion et techniques
  2. Manifester son intention : enregistrez l'intérêt de votre entreprise auprès de l'équipe RE100
  3. Vérifier l'éligibilité : l'équipe RE100 confirmera si l'entreprise répond aux critères d'adhésion. 
  4. Demande d'adhésion : en cas d'acceptation, l'entreprise devra signer le contrat d'adhésion
  5. Examen de l’application : l’application de l’entreprise sera évaluée au regard des critères d’accès
  6. Décision relative à la demande : la décision concernant la demande a été prise. Si elle est acceptée, l’entreprise bénéficiera des avantages liés à l’adhésion.
  7. Annonce du plan : la date de l'annonce de l'adhésion sera convenue avec Climate Group
  8. Annonce d'un nouveau membre : l'entreprise peut annoncer l'adhésion d'un nouveau membre par le biais d'un communiqué de presse ou sur les médias sociaux

Une fois acceptés, les membres du RE100 sont libres d'élaborer leur propre feuille de route pour atteindre l'objectif de 100 % d'énergies renouvelables.

En fin de compte, si nous souhaitons parvenir à un avenir neutre en carbone, les plus grandes entreprises devront montrer la voie. Les plus de 300 membres de RE100 consomment ensemble plus d'électricité que l'ensemble du Royaume-Uni chaque année. Actuellement, ces membres couvrent environ 45 % de leurs besoins en électricité grâce à l'électricité renouvelable. S'ils parviennent à respecter leur engagement et que le nombre de membres de l'organisation continue d'augmenter, un grand pas en avant sera fait vers un monde neutre en carbone.

 
