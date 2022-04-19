Renewable Energy 100, RE100, est une initiative mondiale en faveur des énergies renouvelables menée par le Climate Group en partenariat avec le CDP. Elle vise à inciter les entreprises les plus influentes au monde, en particulier celles dont la consommation annuelle d'électricité dépasse 100 GWh, à s'engager à utiliser 100 % d'électricité renouvelable et à atteindre cet objectif d'ici 2050.
Afin d'atteindre un objectif de 100 % d'électricité renouvelable, les entreprises doivent s'assurer que 100 % de l'électricité utilisée dans le cadre de leurs activités mondiales provient de sources renouvelables.
L'électricité renouvelable peut provenir du marché ou être autoproduite et peut inclure l'énergie solaire, éolienne, la biomasse (y compris le biogaz), la géothermie ou l'hydroélectricité. L’électricité renouvelable achetée peut être achetée directement auprès des producteurs et fournisseurs du marché, par exemple via des contrats d’achat d’électricité. Cela peut également inclure les achats au détail et les instruments énergétiques autonomes « non groupés ».
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Comme indiqué ci-dessus, RE100 s'adresse aux grandes entreprises dont la consommation annuelle d'électricité est d'au moins 100 GWh. Toutefois, des exceptions peuvent être accordées aux entreprises dont la consommation est inférieure si elles occupent une place prépondérante dans leur secteur d'activité, si elles figurent au classement Fortune 1000 ou si elles jouent un rôle clé dans une région ou un secteur prioritaire pour RE100.
Actuellement, plus de 350 entreprises sont membres de RE100 et se sont engagées à devenir 100 % renouvelables. Près d’un tiers de ces entreprises ont leur siège aux États-Unis, plus de 60 sont au Japon et près de 50 au Royaume-Uni. Au niveau du secteur, plus d’un tiers provient du secteur des services. L'industrie manufacturière est le deuxième secteur le plus représenté avec plus de 60 entreprises, tandis que l'alimentation et les boissons occupent la troisième place avec plus de 30 entreprises.
Les membres du RE100 doivent être en mesure de démontrer qu'ils ont le droit d'utiliser une production d'électricité renouvelable unique pour couvrir la totalité de leur consommation d'électricité renouvelable déclarée. Cela se fait généralement sous la forme d'attributs de production tels que les certificats d'attributs énergétiques (EAC), mais des contrats peuvent également être utilisés. Les conditions requises pour une déclaration crédible d'utilisation d'énergies renouvelables sont les suivantes :
Les exigences minimales et les dates limites sont les suivantes :
Devenir membre du RE100 prend environ 2 à 3 mois pour que le processus d'application soit complet. L’approbation de l’adhésion suit un processus en 8 étapes :
Une fois acceptés, les membres du RE100 sont libres d'élaborer leur propre feuille de route pour atteindre l'objectif de 100 % d'énergies renouvelables.
En fin de compte, si nous souhaitons parvenir à un avenir neutre en carbone, les plus grandes entreprises devront montrer la voie. Les plus de 300 membres de RE100 consomment ensemble plus d'électricité que l'ensemble du Royaume-Uni chaque année. Actuellement, ces membres couvrent environ 45 % de leurs besoins en électricité grâce à l'électricité renouvelable. S'ils parviennent à respecter leur engagement et que le nombre de membres de l'organisation continue d'augmenter, un grand pas en avant sera fait vers un monde neutre en carbone.
Découvrez comment transformer les connaissances en matière de durabilité en actions et prendre les prochaines mesures pour exploiter tout le potentiel de l’IA générative.
Découvrez comment les utilisateurs d’IBM Turbonomic ont assuré la durabilité de l’informatique et réduit leur empreinte environnementale tout en garantissant les performances.
Découvrez comment IBM Maximo peut vous aider à optimiser la valeur de vos actifs tout au long de leur cycle de vie.
Découvrez comment les responsables du développement durable et les leaders du zéro émission nette se conforment à la CSRD.
Découvrez comment elles peuvent fixer et atteindre des objectifs de durabilité clairs qui leur donnent une longueur d’avance sur la concurrence.
Optimisez l’allocation des ressources aux applications de votre écosystème grâce à la plateforme IBM Turbonomic.
Commencez votre parcours de développement durable dès aujourd’hui en reliant votre feuille de route stratégique à vos opérations quotidiennes.
Utilisez les services de conseil en durabilité d’IBM pour transformer votre ambition en action et devenir une entreprise plus responsable et plus rentable.