Comment le process mining améliore la gestion des services informatiques pour faire gagner du temps et de l’argent à votre entreprise

La technologie sur laquelle repose le process mining fournit un jumeau numérique des processus afin que les utilisateurs puissent repérer les zones sensibles pour l’automatisation et d’autres opportunités d’amélioration. Le process mining peut être appliqué à un large éventail de cas d’utilisation pour aider les équipes informatiques à tester les changements au sein de la solution elle-même avant de l’utiliser dans l’entreprise ou d’investir dans de la technologie et de prévenir les inefficacités en déclenchant des actions telles que des notifications prompt. Les responsables des opérations informatiques sont confrontés à un véritable défi dans la collecte et l’analyse des données provenant de différents systèmes ou utilisateurs, et les applications de processus peuvent aider à surmonter ces défis en fournissant des actifs prédéfinis qui permettent aux utilisateurs d’explorer rapidement leur analyse et de lancer des initiatives d’amélioration sans attendre.

Le process mining est la solution idéale pour commencer à planifier l’automatisation. La communication front-end, le flux de travail back-end et les milliers de processus qui régissent la chaîne d’approvisionnement, les opérations clients, les opérations informatiques, les finances et l’administration, la qualité et la durabilité peuvent bénéficier du process mining, car ils impliquent de multiples parties prenantes et peuvent être complexes et difficile à gérer.

Un outil tel que le process mining peut aider les équipes chargées des opérations informatiques à gagner du temps et de l’argent et à améliorer la satisfaction des clients. Il permet aux responsables des opérations de suivre les KPI tels que le respect des SLA et le temps moyen de résolution dans l’entreprise. Par exemple, imaginons qu’un employé ait besoin d’accéder à son e-mail ou à Webex. Leur responsable émet une requête sur un outil comme ServiceNow, JIRA ou Remedy.

L’application de process mining aide les responsables des opérations informatiques à gérer ce ticket tout au long du cycle de vie de la demande, en veillant à ce que les accords de niveau de service (SLA) soient respectés sans encourir de pénalités et à ce que les services critiques soient gérés efficacement jusqu’à la fermeture du ticket. L’application permet aux responsables des services informatiques d’éviter de suivre manuellement les tickets et aux employés d’être plus satisfaits de l’assistance informatique, en sachant que leurs demandes sont traitées rapidement et efficacement.

Il peut être difficile d’identifier les processus à améliorer, d’obtenir les ressources et l’assistance nécessaires et de changer la façon dont les employés travaillent. Un outil de process mining aide les gestionnaires de services à voir le flux des tâches et des tickets au sein de leur système. Il fournit un aperçu des différents parcours des tickets de leur ouverture à leur clôture. L’outil permet d’identifier les domaines d’amélioration dans la gestion des tickets, par exemple lorsque plusieurs tickets sont attribués à une seule personne pour être réattribués à une autre, ou des tickets constamment rouverts. Les applications de processus aident également les responsables des opérations à définir des KPI, tels que le temps nécessaire pour résoudre un ticket en fonction de la gravité ou de la priorité, ce qui améliore l’efficacité globale de la gestion des tickets et permet de respecter les SLA en temps voulu.