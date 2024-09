Gestion des services informatiques pour l’application de processus ServiceNow

Surveiller et comparer les KPI des opérations informatiques Accédez à un tableau de bord vous permettant de visualiser les performances actuelles de vos KPI et de les comparer aux valeurs de référence du secteur afin d’identifier des écarts de performance par rapport aux bonnes pratiques établies. Les responsables peuvent ainsi se concentrer sur les KPI les plus pertinents, comme l’efficacité des affectations, le respect des accords de niveau de service (SLA), le taux de résolution des pannes et le NPS.

Identifier des écarts de performance en comparant votre processus en l’état avec un schéma directeur Étudiez et explorez toutes les variantes du processus idéal et ses attributs connexes, tels que le délai d’exécution et la fréquence d’activité. Analysez les écarts dans le processus à l’aide d’un modèle de conformité. Prenez des mesures correctives pour garantir le plus faible délai de résolution et la meilleure qualité possible.