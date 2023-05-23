Qu’est-ce qu’un Manufacturing Execution System (MES) ?

Ces dernières années, plusieurs tendances de transformation numérique ont façonné l’évolution des MES.



MES sur le cloud : le cloud computing a gagné du terrain dans le secteur de la fabrication, et les logiciels MES sont de plus en plus souvent proposés sous la forme de solutions basées sur le cloud. Les MES basés sur le cloud offrent des avantages tels que l’évolutivité, la flexibilité, la réduction des coûts d’infrastructure et un accès plus facile aux données à partir de plusieurs emplacements. Ils permettent également d’intégrer d’autres applications basées sur le cloud et de collaborer en temps réel en toute simplicité.



Intégration de l’IIoT : l’intégration des MES à l’Internet industriel des objets (IIoT) est une tendance forte. Les MES exploitent les technologies IIoT pour collecter en temps réel des données provenant de capteurs, de machines et d’appareils connectés. Cette intégration permet de gagner en visibilité, d’améliorer l’analyse prédictive, la surveillance à distance et l’optimisation des processus de fabrication.



Analyse du big data : les MES exploitent les capacités d’analyse du big data pour traiter et analyser les importantes quantités de données générées par les opérations de fabrication. Des algorithmes d’analyse avancés et des techniques de machine learning sont appliqués pour identifier des modèles, des corrélations et des informations exploitables. Cela permet d’aider à optimiser la production, à améliorer la qualité et à mettre en place une maintenance prédictive.



Applications mobiles : les applications mobiles sont de plus en plus intégrées aux MES afin de permettre un accès en temps réel aux données et aux fonctionnalités à partir de smartphones et de tablettes. Les opérateurs, les superviseurs et les directeurs peuvent surveiller et contrôler les processus de fabrication, consulter les tableaux de bord de production et recevoir des notifications sur leurs appareils mobiles. Les applications mobiles MES améliorent l’agilité opérationnelle et permettent de prendre des décisions en cours de route.



Intégration avec les systèmes de chaîne d’approvisionnement : les MES étendent leurs capacités d’intégration pour se connecter aux systèmes de la chaîne d’approvisionnement. Cette intégration permet un flux d’informations transparent entre les systèmes MES, ERP et SCM, améliorant ainsi la visibilité de la chaîne d’approvisionnement, la planification de la demande et la synchronisation. Elle facilite la collaboration avec les fournisseurs, les clients et les partenaires logistiques.



IA et machine learning : les technologies d’IA et de machine learning sont utilisées dans les MES pour automatiser la prise de décision, optimiser les processus et activer les capacités prédictives. Les algorithmes d’IA peuvent analyser les données historiques, identifier les anomalies, prévoir les résultats de production et recommander des améliorations des processus. Cette tendance permet aux MES de fournir des informations pertinentes en temps réel et de soutenir la prise de décision fondée sur les données.



Interfaces utilisateur et visualisation améliorées : les MES se concentrent sur la fourniture d’interfaces utilisateur intuitives et de capacités de visualisation avancées. Les tableaux de bord interactifs, la visualisation 3D, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont intégrés pour améliorer l’expérience utilisateur et permettre une meilleure compréhension des données de production. Les opérateurs et les directeurs peuvent ainsi identifier rapidement les tendances, les anomalies et les domaines à améliorer.



Fonctionnalités de conformité et de respect des réglementations : les réglementations étant de plus en plus strictes dans divers secteurs, les MES intègrent des fonctionnalités plus robustes en matière de conformité et de réglementation. Il s’agit notamment de fonctionnalités d’enregistrement électronique, de pistes d’audit, de gestion de la documentation et de respect des normes et réglementations spécifiques au secteur. Les MES jouent un rôle crucial en garantissant la conformité avec des réglementations telles que les exigences de la FDA dans la fabrication de produits pharmaceutiques et d’appareils médicaux.

Ces tendances reflètent l’importance accordée par l’industrie aux technologies avancées, à la connectivité et à l’analyse des données pour améliorer l’efficacité, l’agilité et la prise de décision dans les opérations de fabrication. La mise en œuvre de ces tendances dans les MES peut donner aux fabricants un avantage concurrentiel.