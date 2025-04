L’IA générative, moteur de changement dans le secteur des télécommunications

L’IA peut contribuer à améliorer les performances, l’efficacité et la fiabilité des réseaux de télécommunications, des facteurs essentiels pour répondre aux demandes toujours plus exigeantes des différents segments de clientèle. Grâce à l’analyse des données en direct et à la prévision prédictive, les outils d’IA peuvent aider les employés travaillant dans les centres d’opérations réseau et les ingénieurs réseau à réduire la congestion et les temps d’arrêt. Les réseaux 5G continuent de se développer, et avec eux la nécessité d’un équilibrage de charge et d’une mise en forme du trafic plus intelligents.

L’optimisation du réseau optimisée par l’IA peut apporter plusieurs avantages aux CSP : non seulement elle peut accentuer leur avantage concurrentiel en améliorant le service pour les clients, mais elle peut également permettre de gérer les coûts d’exploitation en réduisant la pression sur les ressources et en aidant les CSP et les NEP à éviter le surprovisionnement ou le sous-provisionnement.

Les CSP peuvent tirer parti de watsonx.ai pour entraîner, valider, régler et déployer des capacités d’IA et de machine learning afin d’optimiser la performance du réseau. Les bibliothèques de SDK et d’API et les cadres open source de watsonx sont conçus pour faciliter la mise en œuvre de l’IA dans les plateformes logicielles existantes que les opérateurs de télécommunications utilisent déjà pour superviser leurs réseaux.