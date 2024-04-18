Le MLOps, une pratique dérivée des principes du DevOps et de l’ingénierie des données, est une approche visant à garantir le bon déploiement des modèles de machine learning (ML) dans les environnements de production tout en assurant précision et performance.

Les principaux composants du MLOps sont les suivants :

Gestion des données : garantir la qualité et la cohérence des données tout au long du cycle de vie du ML.

garantir la qualité et la cohérence des données tout au long du cycle de vie du ML. Entraînement des modèles : développer des pipelines d’entraînement robustes avec des systèmes de contrôle de version pour assurer la reproductibilité.

développer des pipelines d’entraînement robustes avec des systèmes de contrôle de version pour assurer la reproductibilité. Déploiement des modèles : automatiser les processus de déploiement à l’aide de techniques CI/CD.

automatiser les processus de déploiement à l’aide de techniques CI/CD. Surveillance et maintenance : surveiller en permanence les performances des modèles en temps réel afin de détecter les dérives ou les anomalies, puis procéder aux mises à jour ou aux procédures de réentraînement nécessaires.

Le MLOps permet aux entreprises d’accélérer la mise sur le marché de leurs produits pilotés par l’IA en réduisant les frictions entre les équipes de développement travaillant sur différents aspects d’un projet de ML. Il en résulte une meilleure collaboration entre les membres d’équipe, qui peuvent se concentrer à fournir des modèles de haute qualité plutôt que de gérer les obstacles opérationnels.

De plus, cela permet aux entreprises de conserver un avantage concurrentiel en garantissant que leurs solutions de machine learning restent précises à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles ou que les conditions sous-jacentes évoluent au fil du temps.

Dans cet article :