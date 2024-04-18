Les principaux objectifs du DataOps sont les suivants :
- Collaboration : faciliter une meilleure communication entre les différentes équipes impliquées dans le pipeline de données, telles que les ingénieurs, les analystes, les data scientists et les parties prenantes de l’entreprise.
- Intégration : connecter de manière transparente les différents outils utilisés tout au long du pipeline, tels que les plateformes ETL (Extract-Transform-Load) ou les solutions de BI (Business Intelligence).
- Automatisation : mettre en œuvre des procédures de test automatisées afin de garantir des résultats précis tout en minimisant les interventions manuelles à chaque étape du processus.
Pour atteindre efficacement ces objectifs au sein de l’infrastructure existante des entreprises, il est nécessaire de combiner plusieurs technologies, notamment des systèmes de contrôle de version (Git) en vue de suivre les modifications apportées au code ou aux fichiers de configuration, des pipelines CI/CD, la conteneurisation avec des outils tels que Docker, des cadres d’orchestration tels que Kubernetes, des solutions de surveillance, des services d’alerte, etc.