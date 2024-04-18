Balises
DataOps et MLOps : similitudes, différences et comment choisir

Qu’est-ce que le DataOps ?

Le DataOps, abréviation de « Data Operations », est une discipline émergente qui vise à améliorer la collaboration, l’intégration et l’automatisation des processus de gestion des données. Son objectif est de rationaliser l’ensemble du cycle de vie des données, de la collecte et de la préparation à l’analyse et au reporting. En adoptant un ensemble de bonnes pratiques inspirées des méthodologies agiles, des principes DevOps et des techniques de contrôle statistique des processus, le DataOps permet aux entreprises d’obtenir plus facilement des informations de haute qualité à partir des données.

Les principaux objectifs du DataOps sont les suivants :

  • Collaboration : faciliter une meilleure communication entre les différentes équipes impliquées dans le pipeline de données, telles que les ingénieurs, les analystes, les data scientists et les parties prenantes de l’entreprise.
  • Intégration : connecter de manière transparente les différents outils utilisés tout au long du pipeline, tels que les plateformes ETL (Extract-Transform-Load) ou les solutions de BI (Business Intelligence).
  • Automatisation : mettre en œuvre des procédures de test automatisées afin de garantir des résultats précis tout en minimisant les interventions manuelles à chaque étape du processus.

Pour atteindre efficacement ces objectifs au sein de l’infrastructure existante des entreprises, il est nécessaire de combiner plusieurs technologies, notamment des systèmes de contrôle de version (Git) en vue de suivre les modifications apportées au code ou aux fichiers de configuration, des pipelines CI/CD, la conteneurisation avec des outils tels que Docker, des cadres d’orchestration tels que Kubernetes, des solutions de surveillance, des services d’alerte, etc.

 

Qu’est-ce que le MLOps ?

Le MLOps, une pratique dérivée des principes du DevOps et de l’ingénierie des données, est une approche visant à garantir le bon déploiement des modèles de machine learning (ML) dans les environnements de production tout en assurant précision et performance.

Les principaux composants du MLOps sont les suivants :

  • Gestion des données : garantir la qualité et la cohérence des données tout au long du cycle de vie du ML.
  • Entraînement des modèles : développer des pipelines d’entraînement robustes avec des systèmes de contrôle de version pour assurer la reproductibilité.
  • Déploiement des modèles : automatiser les processus de déploiement à l’aide de techniques CI/CD.
  • Surveillance et maintenance : surveiller en permanence les performances des modèles en temps réel afin de détecter les dérives ou les anomalies, puis procéder aux mises à jour ou aux procédures de réentraînement nécessaires.

Le MLOps permet aux entreprises d’accélérer la mise sur le marché de leurs produits pilotés par l’IA en réduisant les frictions entre les équipes de développement travaillant sur différents aspects d’un projet de ML. Il en résulte une meilleure collaboration entre les membres d’équipe, qui peuvent se concentrer à fournir des modèles de haute qualité plutôt que de gérer les obstacles opérationnels. 

De plus, cela permet aux entreprises de conserver un avantage concurrentiel en garantissant que leurs solutions de machine learning restent précises à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles ou que les conditions sous-jacentes évoluent au fil du temps.

Dans cet article :

  • Comparaison entre DataOps et MLOps : principales similitudes et différences
    • Similitudes entre DataOps et MLOps
    • Différences entre DataOps et MLOps
  • Choisir entre DataOps et MLOps
    • Évaluer les besoins de votre entreprise
    • Intégrer les deux approches : une solution hybride ?

Comparaison entre DataOps et MLOps : principales similitudes et différences

Similitudes entre DataOps et MLOps

  • Collaboration : les deux méthodologies soulignent l’importance de la collaboration entre les équipes interfonctionnelles pour améliorer les processus de données, notamment les data scientists, les ingénieurs de données, les analystes de données et les parties prenantes de l’entreprise.
  • Automatisation des processus : l’automatisation est un aspect essentiel du DataOps et du MLOps, car elle permet de rationaliser les workflows, de réduire les erreurs, d’accroître l’efficacité et d’assurer la cohérence entre les projets.
  • Amélioration continue : les deux approches préconisent des cycles de développement itératifs qui impliquent la surveillance des indicateurs de performance afin d’identifier les domaines à optimiser ou à améliorer au fil du temps.

Différences entre DataOps et MLOps

Auteur

Joseph Arnold

