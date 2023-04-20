Renforcer la confiance dans le secteur bancaire grâce à la traçabilité des données

La traçabilité des données, le processus consistant à suivre le flux de données au fil du temps, de l’origine à la destination dans un pipeline de données, est essentiel pour comprendre le cycle de vie complet des données et garantir la conformité réglementaire. La valeur de la traçabilité des données s’applique à tous les secteurs, mais il existe trois éléments clés à prendre en compte dans les cas d’une utilisation bancaires :

1. Mappage du mouvement des données

Les solutions de traçabilité des données aident les banques à mapper le mouvement des données depuis les systèmes source et les bases de données, jusqu’à l’utilisation finale dans les modèles ou les rapports de risque, en passant par des pipelines de traitement et de transformation. Grâce à une vision précise de l’ensemble du système, les banques peuvent suivre plus facilement les problèmes tels que les données manquantes ou incohérentes.

2. Processus d’audit et analyse d’impact

Grâce à une solution de traçabilité automatisée, les banques peuvent auditer leurs processus et réaliser une analyse d’impact afin d’identifier les violations de conformité potentielles avant qu’elles ne deviennent un problème en offrant une vue complète des données. Ce niveau de visibilité permet également de s’assurer que les changements apportés au fil du temps n’introduisent pas de nouveaux risques pour l’entreprise, qu’ils puissent rester plus facilement en conformité avec les directives réglementaires et qu’ils puissent répondre rapidement à l’évolution des besoins métier.

3. Rapports réguliers et précis sur la gestion des risques

Une solution automatisée de traçabilité des données permet aux banques de maintenir un niveau élevé de précision dans leurs rapports de gestion des risques sans avoir à parcourir manuellement le code source. Il s’agit d’une étape cruciale pour respecter les principes réglementaires, tels que ceux décrits dans le BCBS 239, qui exigent des banques qu’elles génèrent des données sur les risques avec précision et en temps opportun.

Les solutions de traçabilité des données fournissent aux banques les outils et les technologies nécessaires pour assurer la conformité, maintenir la confiance dans les données et améliorer leurs modèles de risque. En comprenant le flux de données dans l’ensemble de l’organisation, les banques peuvent être plus sûres de rendre compte des risques avec précision. Ce niveau de transparence est essentiel pour maintenir la confiance des consommateurs dans les institutions bancaires du monde entier.